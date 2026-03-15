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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजHouse Construction Cost: 50 गज में मकान बनवाने में कितनी लगेगी सरिया, जान लीजिए खर्च का पूरा हिसाब-किताब

House Construction Cost: 50 गज में मकान बनवाने में कितनी लगेगी सरिया, जान लीजिए खर्च का पूरा हिसाब-किताब

House Construction Cost: एक 50 गज के मकान को बनाने में काफी सरिया लगता है. आइए जानते हैं इसके लिए कितने किलोग्राम सरिया लगेगा.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 15 Mar 2026 07:06 PM (IST)
House Construction Cost: एक 50 गज के मकान को बनाने में काफी सरिया लगता है. आइए जानते हैं इसके लिए कितने किलोग्राम सरिया लगेगा.

House Construction Cost: अपना खुद का घर बनाना हर किसी का एक ख्वाब होता है. लेकिन घर बनाने से पहले सभी जरूरी सामान का अनुमान लगाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है. किसी भी इमारत का सबसे अहम हिस्सा स्टील रीइन्फोर्समेंट बार होता है. यह कंक्रीट की इमारतों को मजबूती और स्थिरता देता है. आइए जानते हैं कि एक 50 गज के मकानों को बनाने में कितना सरिया लगेगा.

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एक आम घर के लिए इंजीनियर अक्सर बने हुए हिस्से के आधार पर सरिये की खपत का हिसाब लगाते हैं. सामान्य निर्माण के लिए प्रति वर्ग फुट लगभग 4 किलोग्राम सरिये की जरूरत होती है. 450 वर्ग फुट के घर के लिए इसका मतलब है कि लगभग 1600 किलोग्राम सरिया की जरूरत होगी.
एक आम घर के लिए इंजीनियर अक्सर बने हुए हिस्से के आधार पर सरिये की खपत का हिसाब लगाते हैं. सामान्य निर्माण के लिए प्रति वर्ग फुट लगभग 4 किलोग्राम सरिये की जरूरत होती है. 450 वर्ग फुट के घर के लिए इसका मतलब है कि लगभग 1600 किलोग्राम सरिया की जरूरत होगी.
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सरिये की कीमत ब्रांड, जगह और गुणवत्ता के हिसाब से बदलती रहती है. वर्तमान रेट के हिसाब से सरिया की औसत कीमत ₹65 से ₹75 प्रति किलोग्राम के बीच है. इस रेट के हिसाब से लगभग 1.6 टन सरिया खरीदने के लागत लगभग ₹1,04,000 से ₹1,28,000 के बीच होगी.
सरिये की कीमत ब्रांड, जगह और गुणवत्ता के हिसाब से बदलती रहती है. वर्तमान रेट के हिसाब से सरिया की औसत कीमत ₹65 से ₹75 प्रति किलोग्राम के बीच है. इस रेट के हिसाब से लगभग 1.6 टन सरिया खरीदने के लागत लगभग ₹1,04,000 से ₹1,28,000 के बीच होगी.
Published at : 15 Mar 2026 07:06 PM (IST)
Tags :
House Construction Cost Steel Requirement House Cement Brick Cost

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