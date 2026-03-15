एक आम घर के लिए इंजीनियर अक्सर बने हुए हिस्से के आधार पर सरिये की खपत का हिसाब लगाते हैं. सामान्य निर्माण के लिए प्रति वर्ग फुट लगभग 4 किलोग्राम सरिये की जरूरत होती है. 450 वर्ग फुट के घर के लिए इसका मतलब है कि लगभग 1600 किलोग्राम सरिया की जरूरत होगी.