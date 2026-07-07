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कितने साल में कब्र में खत्म हो जाता है शव का वजूद, कब तक गल जाती हैं इंसान की हड्डियां?
मौत के बाद इंसानी शरीर धीरे-धीरे रासायनिक क्रियाओं के कारण धीरे-धीरे मिट्टी में बदलने लगता है. जहां हड्डियों को पूरी तरह गलकर धूल बनने में 100 साल से अधिक का समय लगता है.
मौत को भले ही जीवन का अंतिम पड़ाव माना जाता है, लेकिन वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो इसके बाद भी इंसानी शरीर के भीतर बदलावों का एक लंबा और पेचीदा सफर शुरू होता है. अरबों कोशिकाओं और सूक्ष्मजीवों से बना हमारा शरीर मिट्टी में दफन होने के बाद भी धीरे-धीरे प्रकृति के पंचतत्वों में विलीन होने लगता है. बहुत से लोगों के मन में सवाल उठता है कि कब्र में शव को पूरी तरह से मिट्टी बनने में आखिर कितना वक्त लगता है? चलिए जानें.
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Published at : 07 Jul 2026 06:30 PM (IST)
जनरल नॉलेज
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