कितने साल में कब्र में खत्म हो जाता है शव का वजूद, कब तक गल जाती हैं इंसान की हड्डियां?

तीन-चार महीने बीतने पर शरीर की नसें पूरी तरह से खत्म हो जाती हैं, जिससे खून में मौजूद आयरन बाहर आ जाता है. ऑक्सीजन के संपर्क में आकर इसका ऑक्सीकरण होता है और शव का रंग भूरा-काला पड़ जाता है. इस दौरान शरीर के टिश्यू घुलकर पानी जैसे वेस्ट में बदल जाते हैं और एक साल में सूती कपड़े भी सड़ जाते हैं.