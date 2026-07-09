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लेडीज फर्स्ट का असली ठिकाना हैं ये देश! टॉप-10 कंट्रीज, जहां आबादी में पुरुषों से आगे महिलाएं
दुनिया में कई जगहों पर महिलाओं और पुरुषों का अनुपात अलग-अलग देखने को मिलता है, लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं, जहां महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा हैं. चलिए टॉप-10 लिस्ट देखें.
आमतौर पर दुनिया के कई हिस्सों में महिला और पुरुष की आबादी का अनुपात लगभग बराबर या फिर कम-ज्यादा देखने को मिलता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि वैश्विक स्तर पर कुछ ऐसे देश और क्षेत्र मौजूद हैं, जहां लैंगिक अनुपात का गणित पूरी तरह से अलग है? इन चुनिंदा भौगोलिक क्षेत्रों में महिलाओं की हिस्सेदारी कुल जनसंख्या में 53 प्रतिशत से भी ज्यादा है. पुरुषों से तुलना में महिलाओं की यह मजबूत संख्या न केवल सामाजिक ताने-बाने को प्रभावित करती है, बल्कि एक बड़ा जेंडर असंतुलन भी दिखाती है. आइए समझें कि किन टॉप 10 देशों में महिलाएं सबसे ज्यादा हैं.
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Published at : 09 Jul 2026 07:15 AM (IST)
जनरल नॉलेज
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