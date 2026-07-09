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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजलेडीज फर्स्ट का असली ठिकाना हैं ये देश! टॉप-10 कंट्रीज, जहां आबादी में पुरुषों से आगे महिलाएं

लेडीज फर्स्ट का असली ठिकाना हैं ये देश! टॉप-10 कंट्रीज, जहां आबादी में पुरुषों से आगे महिलाएं

दुनिया में कई जगहों पर महिलाओं और पुरुषों का अनुपात अलग-अलग देखने को मिलता है, लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं, जहां महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा हैं. चलिए टॉप-10 लिस्ट देखें.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 09 Jul 2026 07:15 AM (IST)
दुनिया में कई जगहों पर महिलाओं और पुरुषों का अनुपात अलग-अलग देखने को मिलता है, लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं, जहां महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा हैं. चलिए टॉप-10 लिस्ट देखें.

आमतौर पर दुनिया के कई हिस्सों में महिला और पुरुष की आबादी का अनुपात लगभग बराबर या फिर कम-ज्यादा देखने को मिलता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि वैश्विक स्तर पर कुछ ऐसे देश और क्षेत्र मौजूद हैं, जहां लैंगिक अनुपात का गणित पूरी तरह से अलग है? इन चुनिंदा भौगोलिक क्षेत्रों में महिलाओं की हिस्सेदारी कुल जनसंख्या में 53 प्रतिशत से भी ज्यादा है. पुरुषों से तुलना में महिलाओं की यह मजबूत संख्या न केवल सामाजिक ताने-बाने को प्रभावित करती है, बल्कि एक बड़ा जेंडर असंतुलन भी दिखाती है. आइए समझें कि किन टॉप 10 देशों में महिलाएं सबसे ज्यादा हैं.

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वैश्विक आंकड़ों और जनसांख्यिकीय चार्ट की मानें तो पूरी दुनिया में सबसे अधिक महिला आबादी के मामले में हांगकांग पहले नंबर पर है. यहां की कुल जनसंख्या की बात करें तो महिलाओं की हिस्सेदारी का रिकॉर्ड 54.9 प्रतिशत दर्ज किया गया है, जो पुरुषों के मुकाबले कहीं ज्यादा है.
वैश्विक आंकड़ों और जनसांख्यिकीय चार्ट की मानें तो पूरी दुनिया में सबसे अधिक महिला आबादी के मामले में हांगकांग पहले नंबर पर है. यहां की कुल जनसंख्या की बात करें तो महिलाओं की हिस्सेदारी का रिकॉर्ड 54.9 प्रतिशत दर्ज किया गया है, जो पुरुषों के मुकाबले कहीं ज्यादा है.
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जनसंख्या विशेषज्ञों और समाजशास्त्रियों के अनुसार हांगकांग में महिलाओं को मिलने वाली बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और उनकी लंबी जीवन प्रत्याशा इस बड़े लैंगिक अंतर की वजह मानी जाती है. इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर पूर्वी यूरोपीय देश मोल्दोवा का नाम आता है.
जनसंख्या विशेषज्ञों और समाजशास्त्रियों के अनुसार हांगकांग में महिलाओं को मिलने वाली बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और उनकी लंबी जीवन प्रत्याशा इस बड़े लैंगिक अंतर की वजह मानी जाती है. इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर पूर्वी यूरोपीय देश मोल्दोवा का नाम आता है.
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मोल्दोवा में महिलाओं की कुल आबादी का प्रतिशत 54 दर्ज किया गया है. हांगकांग और मोल्दोवा दोनों ही क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की यह विशाल संख्या राष्ट्रीय और आर्थिक स्तर पर एक बड़ा बदलाव पैदा करती है.
मोल्दोवा में महिलाओं की कुल आबादी का प्रतिशत 54 दर्ज किया गया है. हांगकांग और मोल्दोवा दोनों ही क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की यह विशाल संख्या राष्ट्रीय और आर्थिक स्तर पर एक बड़ा बदलाव पैदा करती है.
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इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर मकाऊ शामिल है. यहां की कुल जनसंख्या में महिलाओं की कुल हिस्सेदारी 53.9 प्रतिशत पहुंच चुकी है. इसके तुरंत बाद लातविया का नाम दर्ज है, जहां महिला आबादी का अनुपात 53.7 प्रतिशत के स्तर को छू रहा है.
इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर मकाऊ शामिल है. यहां की कुल जनसंख्या में महिलाओं की कुल हिस्सेदारी 53.9 प्रतिशत पहुंच चुकी है. इसके तुरंत बाद लातविया का नाम दर्ज है, जहां महिला आबादी का अनुपात 53.7 प्रतिशत के स्तर को छू रहा है.
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स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार इन दोनों की क्षेत्रों में महिलाओं की बेहतर जीवन प्रत्याशा और उन्नत जीवन जीवन स्तर इस असंतुलन का सबसे बड़ा कारण है. लंबी उम्र और चिकित्सा के क्षेत्र में सुधार ने पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या को बहुत बढ़ा दिया है.
स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार इन दोनों की क्षेत्रों में महिलाओं की बेहतर जीवन प्रत्याशा और उन्नत जीवन जीवन स्तर इस असंतुलन का सबसे बड़ा कारण है. लंबी उम्र और चिकित्सा के क्षेत्र में सुधार ने पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या को बहुत बढ़ा दिया है.
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इस लिस्ट में पांचवे स्थान पर आर्मेनिया का नाम आता है, जहां की कुल जनसंख्या में महिलाओं की आबादी का हिस्सा 53.6 प्रतिशत है. इसके ठीक बराबर 53.6 प्रतिशत महिला आबादी के साथ दुनिया का क्षेत्रफल में छठे पायदान पर रूस है.
इस लिस्ट में पांचवे स्थान पर आर्मेनिया का नाम आता है, जहां की कुल जनसंख्या में महिलाओं की आबादी का हिस्सा 53.6 प्रतिशत है. इसके ठीक बराबर 53.6 प्रतिशत महिला आबादी के साथ दुनिया का क्षेत्रफल में छठे पायदान पर रूस है.
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लैंगिक असंतुलन की इस सूची में सातवें स्थान पर यूक्रेन का नाम शामिल है, जहां की कुल आबादी में महिलाओं की हिस्सेदारी 53.5 फीसदी दर्ज की गई है. इसके ठीक बाद आठवें स्थान पर जॉर्जिया का नाम आता है, जहां महिलाएं 53.4 प्रतिशत हैं.
लैंगिक असंतुलन की इस सूची में सातवें स्थान पर यूक्रेन का नाम शामिल है, जहां की कुल आबादी में महिलाओं की हिस्सेदारी 53.5 फीसदी दर्ज की गई है. इसके ठीक बाद आठवें स्थान पर जॉर्जिया का नाम आता है, जहां महिलाएं 53.4 प्रतिशत हैं.
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लिस्ट के आखिरी पड़ाव पर नजर डालें तो नौंवे स्थान पर बेलारूस का नाम आता है, जहां महिलाओं की आबादी की भागीदारी 53.4 प्रतिशत देखने को मिलती है. वहीं टॉप-10 लिस्ट को पूरा करते हुए दसवें पायदान पर प्रसिद्ध द्वीप क्षेत्र प्यूर्टो रिको शामिल है, जहां 52.9 प्रतिशत महिलाएं हैं.
लिस्ट के आखिरी पड़ाव पर नजर डालें तो नौंवे स्थान पर बेलारूस का नाम आता है, जहां महिलाओं की आबादी की भागीदारी 53.4 प्रतिशत देखने को मिलती है. वहीं टॉप-10 लिस्ट को पूरा करते हुए दसवें पायदान पर प्रसिद्ध द्वीप क्षेत्र प्यूर्टो रिको शामिल है, जहां 52.9 प्रतिशत महिलाएं हैं.
Published at : 09 Jul 2026 07:15 AM (IST)
Tags :
Highest Female Population World Gender Ratio Hong Kong Female

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