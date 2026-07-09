लेडीज फर्स्ट का असली ठिकाना हैं ये देश! टॉप-10 कंट्रीज, जहां आबादी में पुरुषों से आगे महिलाएं

लिस्ट के आखिरी पड़ाव पर नजर डालें तो नौंवे स्थान पर बेलारूस का नाम आता है, जहां महिलाओं की आबादी की भागीदारी 53.4 प्रतिशत देखने को मिलती है. वहीं टॉप-10 लिस्ट को पूरा करते हुए दसवें पायदान पर प्रसिद्ध द्वीप क्षेत्र प्यूर्टो रिको शामिल है, जहां 52.9 प्रतिशत महिलाएं हैं.