बांकीपुर उपचुनाव: प्रशांत किशोर बोले- BJP के अहंकार को तोड़ें, कह दी बड़ी बात, 'हर मतदाता को…'
Bankipur By-Election: प्रशांत किशोर ने कहा कि लोग सिर्फ मेरे साथ घूमें नहीं, फोटो मत खिंचाएं, वोट के दिन जाकर सही तरीके से मतदान करें. उन्होंने यह भी कहा कि ये उपचुनाव जाति और धर्म से ऊपर का है.
बांकीपुर विधानसभा सीट (Bankipur Vidhan Sabha Seat) पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है. जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) अपनी टीम के साथ बांकीपुर क्षेत्र में जोरशोर से प्रचार कर रहे हैं. चुनाव प्रचार के दौरान वे लोगों से अपील कर रहे हैं कि बदलाव के लिए वोट करें और बीजेपी के अहंकार को तोड़ें.
बुधवार (08 जुलाई, 2026) की शाम चुनाव प्रचार के दौरान मीडिया से प्रशांत किशोर ने कहा, "चुनाव है तो स्वाभाविक है कि जिस क्षेत्र में आप चुनाव लड़ेंगे तो वहां घूमेंगे. अभी चुनाव है तो निश्चित तौर पर बांकपुर में घूमेंगे. लोगों से मिल रहे हैं और बता रहे हैं कि लालू के डर से बीजेपी और बीजेपी के डर से लालू को वोट देने की परिपाटी से ऊपर उठिए और एक बेहतर व्यक्ति का चुनाव करिए."
#WATCH | पटना: जन सुराज संस्थापक प्रशांत किशोर ने बांकीपुर उपचुनाव पर कहा, "...अगर लोग सम्राट चौधरी का शासन बदलना चाहते हैं और भाजपा का घमंड तोड़ना चाहते हैं, तो उन्हें इस बार बदलाव के लिए वोट देना चाहिए। यह सम्राट सरकार और प्रशांत किशोर के बीच सीधी टक्कर है। यह चुनाव पार्टी,… pic.twitter.com/qoypHh8GyL— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 8, 2026
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'सम्राट चौधरी के राज को…'
पीके ने कहा, "लोग सिर्फ मेरे साथ घूमें नहीं, फोटो मत खिंचाएं, वोट के दिन जाकर सही तरीके से मतदान करें और 35 साल से यहां (बांकीपुर) जो बीजेपी का राज है और उसको अगर लोग बदलना चाहते हैं, सम्राट चौधरी के राज को बदलना चाह रहे हैं, बीजेपी के अहंकार को तोड़ना चाहते हैं, तो इस बार बदलाव के लिए वोट दें."
'हर व्यक्ति और मतदाता को ये…'
एक सवाल पर आगे प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी से लड़ाई है. सम्राट सरकार और प्रशांत किशोर में लड़ाई है. ये उपचुनाव जाति और धर्म से ऊपर का है. हर व्यक्ति और मतदाता को ये तय करना है कि उनको सम्राट चौधरी जैसा कोई मुख्यमंत्री चाहिए या प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति उनका प्रतिनिधि चाहिए.
उधर बिहार सरकार में मंत्री नंदकिशोर राम ने एनडीए की जीत का दावा किया है. उन्होंने बांकीपुर उपचुनाव पर उन्होंने कहा, "हम बांकीपुर में जीतेंगे, भारी मतों से जीतेंगे... एनडीए के अलावा और कोई नहीं आएगा. भाजपा जीतेगी."
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