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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबांकीपुर उपचुनाव: प्रशांत किशोर बोले- BJP के अहंकार को तोड़ें, कह दी बड़ी बात, 'हर मतदाता को…'

बांकीपुर उपचुनाव: प्रशांत किशोर बोले- BJP के अहंकार को तोड़ें, कह दी बड़ी बात, 'हर मतदाता को…'

Bankipur By-Election: प्रशांत किशोर ने कहा कि लोग सिर्फ मेरे साथ घूमें नहीं, फोटो मत खिंचाएं, वोट के दिन जाकर सही तरीके से मतदान करें. उन्होंने यह भी कहा कि ये उपचुनाव जाति और धर्म से ऊपर का है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 09 Jul 2026 11:25 AM (IST)
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बांकीपुर विधानसभा सीट (Bankipur Vidhan Sabha Seat) पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है. जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) अपनी टीम के साथ बांकीपुर क्षेत्र में जोरशोर से प्रचार कर रहे हैं. चुनाव प्रचार के दौरान वे लोगों से अपील कर रहे हैं कि बदलाव के लिए वोट करें और बीजेपी के अहंकार को तोड़ें. 

बुधवार (08 जुलाई, 2026) की शाम चुनाव प्रचार के दौरान मीडिया से प्रशांत किशोर ने कहा, "चुनाव है तो स्वाभाविक है कि जिस क्षेत्र में आप चुनाव लड़ेंगे तो वहां घूमेंगे. अभी चुनाव है तो निश्चित तौर पर बांकपुर में घूमेंगे. लोगों से मिल रहे हैं और बता रहे हैं कि लालू के डर से बीजेपी और बीजेपी के डर से लालू को वोट देने की परिपाटी से ऊपर उठिए और एक बेहतर व्यक्ति का चुनाव करिए." 

यह भी पढ़ें- बांकीपुर उपचुनाव: नीतीश कुमार से मिले BJP प्रत्याशी अभिषेक कुमार सिन्हा, पूर्व CM ने क्या कहा?

'सम्राट चौधरी के राज को…'

पीके ने कहा, "लोग सिर्फ मेरे साथ घूमें नहीं, फोटो मत खिंचाएं, वोट के दिन जाकर सही तरीके से मतदान करें और 35 साल से यहां (बांकीपुर) जो बीजेपी का राज है और उसको अगर लोग बदलना चाहते हैं, सम्राट चौधरी के राज को बदलना चाह रहे हैं, बीजेपी के अहंकार को तोड़ना चाहते हैं, तो इस बार बदलाव के लिए वोट दें."

'हर व्यक्ति और मतदाता को ये…'

एक सवाल पर आगे प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी से लड़ाई है. सम्राट सरकार और प्रशांत किशोर में लड़ाई है. ये उपचुनाव जाति और धर्म से ऊपर का है. हर व्यक्ति और मतदाता को ये तय करना है कि उनको सम्राट चौधरी जैसा कोई मुख्यमंत्री चाहिए या प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति उनका प्रतिनिधि चाहिए.

उधर बिहार सरकार में मंत्री नंदकिशोर राम ने एनडीए की जीत का दावा किया है. उन्होंने बांकीपुर उपचुनाव पर उन्होंने कहा, "हम बांकीपुर में जीतेंगे, भारी मतों से जीतेंगे... एनडीए के अलावा और कोई नहीं आएगा. भाजपा जीतेगी." 

यह भी पढ़ें- बांकीपुर उपचुनाव की हलचल तेज, आज नामांकन भरेंगे RJD और BJP उम्मीदवार, बड़े नेताओं की रहेगी मौजूदगी

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 09 Jul 2026 11:16 AM (IST)
Tags :
Prashant Kishor BIHAR NEWS Bankipur By-Election Bankipur By-Poll
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