अब्जॉर्ब होने के बाद मुंह से ली गई दवाई सबसे पहले लीवर से होकर गुजरती है. यहां दवा का कुछ हिस्सा टूट जाता है. यह प्रक्रिया जिसे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के रूप में भी जाना जाता है, रक्तप्रवाह में पहुंचने वाली दवा की मात्रा को कम कर देती है.