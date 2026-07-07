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Injection: गोली के मुकाबले इंजेक्शन लगाने से क्यों मिल जाती है जल्द राहत, क्या है इसके पीछे का साइंस?
Injection: अक्सर ही गोली के मुकाबले इंजेक्शन लगाने से जल्द राहत मिल जाती है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.
Injection: चाहे कोई भी गंभीर संक्रमण हो, तेज दर्द हो या फिर कोई भी परेशानी हो डॉक्टर अक्सर गोलियों के बजाय इंजेक्शन को ही प्राथमिकता देते हैं. क्योंकि वे काफी ज्यादा तेजी से काम करना शुरू कर देते हैं. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.
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Published at : 07 Jul 2026 05:41 PM (IST)
Tags :Injection Pills IV Injection
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रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
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