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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'कुछ देर पहले ईरान से फोन आया, वे अब...', ताबड़तोड़ हमलों के बीच ट्रंप का चौंकाने वाला दावा

'कुछ देर पहले ईरान से फोन आया, वे अब...', ताबड़तोड़ हमलों के बीच ट्रंप का चौंकाने वाला दावा

शांति समझौते के बाद अमेरिका-ईरान में एक बार फिर से जंग भड़क गई है. इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरानी अधिकारियों ने समझौते के लिए फोन किया है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 09 Jul 2026 07:52 AM (IST)
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अमेरिका-ईरान में एक बार फिर से जंग भड़क गई है. इसके चलते मिडिल ईस्ट में नए सिरे से टेंशन पैदा हो गई है. इसी बीच अमेरिकी डिजिटल मीडिया वेबसाइट Axios के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप ने एयर फोर्स वन में पत्रकारों से कहा कि ईरानी अधिकारियों ने कुछ देर पहले फोन किया था. वे समझौता करना चाहते हैं.

ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम अशोभनीय भाषा से नहीं, बल्कि कार्रवाई से जवाब देते हैं. उन्होंने कहा कि ट्रंप के बयान ईरानी जनता की महानता, सम्मान और दृढ़ संकल्प को कम नहीं कर सकते. ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान अपने राष्ट्रीय हितों और संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी दबाव या अपमानजनक बयानबाजी से पीछे हटने वाला नहीं है.

होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर हमले से गुस्साए अमेरिका ने ईरान पर फिर से धावा बोल दिया है. चाबहार बंदरगाह से लेकर बंदर अब्बास तक अमेरिकी सेना ने जमकर बमबारी की. इन भीषण हमलों से ईरान पस्त नजर आ रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक दिन पहले ही ऐलान किया था कि ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर समझौता खत्म हो चुका है. 

ईरानी अधिकारियों ने अमेरिका से संपर्क किया- ट्रंप

अमेरिका ने ईरान पर हमले तेज कर दिए हैं. डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि अमेरिकी हमले के बाद से ईरान बैकफुट पर है. ईरानी अधिकारियों ने अमेरिका से संपर्क किया है और वो समझौता करना चाहते हैं. ट्रंप के मुताबिक तेहरान ने बातचीत के लिए संपर्क किया था. ट्रंप का कहना है कि उन्हें यकीन नहीं है कि किसी समझौते का पालन करने के मामले में ईरान पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं.

अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का बचाव करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वॉशिंगटन ने तेहरान की तुलना में कहीं अधिक जोरदार जवाब दिया. ट्रंप ने कहा कि हमने उन पर बहुत जोरदार हमला किया. उन्होंने कहा कि हर बार जब वे (ईरानी) हम पर 1 हमला करेंगे तो हम उन पर 20 हमले करेंगे. जब वे हमला करते हैं, तो हम कहीं अधिक जोरदार पलटवार करते हैं.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 09 Jul 2026 07:04 AM (IST)
Tags :
Donald Trump Breaking News Abp News Abbas Araghchi US Iran War
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