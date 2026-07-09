'जिंदगी नरक बन गई...' मुस्लिम एक्ट्रेस के प्यार में पागल थे गुरु दत्त, पत्नी ने छोड़ दिया था घर

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडGuru Dutt Birth Anniversary: 'जिंदगी नरक हो गई है...' मुस्लिम एक्ट्रेस के प्यार में पागल थे गुरु दत्त, पत्नी ने छोड़ दिया था घर

Guru Dutt Birth Anniversary: 'जिंदगी नरक हो गई है...' मुस्लिम एक्ट्रेस के प्यार में पागल थे गुरु दत्त, पत्नी ने छोड़ दिया था घर

Guru Dutt Birth Anniversary: बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर-फिल्ममेकर गुरु दत्त अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहे. आज उनकी 101वीं बर्थ एनिवर्सरी है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 09 Jul 2026 07:29 AM (IST)
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आज बात हिंदी सिनेमा के ऐसे कलाकार की जिसने कम उम्र में ही बहुत कुछ हासिल कर लिया था, लेकिन वो अपनी जिंदगी के चार दशक पूरे होने से पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह गए थे. वो शादीशुदा थे और एक मुस्लिम एक्ट्रेस के साथ उनका अफेयर भी था, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी जिंदगी के आखिर दिनों में अकेले रह गए थे. यहां बात हो रही है गुरु दत्त की. आज उनकी 101वीं बर्थ एनिवर्सरी है.

फिल्ममेकर भी थे गुरु दत्त

गुरु दत्त साहब का नाम हिंदी सिनेमा में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है. उन्होंने एक्टर के साथ-साथ बतौर फिल्ममेकर भी काम किया था. उनका जन्म कर्नाटक के बेंगलुरु में 9 जुलाई 1925 को हुआ था. उन्होंने आर पार, कागज के फूल, प्यारसा, बाजी, साहिब बीबी और गुलाम, चौदहवीं का चांद, भरोसा सहित कई फिल्में बनाई थीं.

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दिग्गज सिंगर गीता दत्त से की थी शादी

गुर दत्त ने साल 1953 में दिग्गज सिंगर गीता दत्त से शादी की थी. उस वक्त अभिनेता 28 साल के थे. गीता ने बॉलीवुड को कई शानदार गाने दिए हैं. शादी के बाद दोनों ने तीन बच्चों का वेलकम किया था. हालांकि कपल का रिश्ता ज्यादा चल नहीं पाया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी के चार साल बाद दोनों के बीच मनमुटाव होने लगा था. कहा जाता है कि इसका कारण एक्ट्रेस वहीदा रहमान भी रहीं. बाद में गीता ने गुरु दत्त का घर छोड़ दिया था और वो उनसे अलग हो गई थीं.

'गुरुदत्त द अनसेटिसफाइड स्टोरी' किताब में इस बात का जिक्र है कि गुरु की लाइफ में वहीदा के आने के बाद गीता ने कहा था, 'जब से वो हमारी जिंदगी में आई है, तब से जिंदगी नरक हो गई है.' 

Guru Dutt Birth Anniversary: 'जिंदगी नरक हो गई है...' मुस्लिम एक्ट्रेस के प्यार में पागल थे गुरु दत्त, पत्नी ने छोड़ दिया था घर

मुस्लिम वहीदा रहमान से था अफेयर

बता दें कि गुरु ने वहीदा को अपनी फिल्म 'सीआईडी' से लॉन्च किया था. बाद में दोनों के अफेयर की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं. हिंदू गुरु दत्त और मुस्लिम वहीदा रहमान के अफेयर से चर्चाओं का बाजार गर्म रहा करता था. लेकिन, कहा जाता है कि वहीदा के लिए गुरु बेहद पजेसिव थे. समय के साथ ये रिश्ता भी खत्म हो गया और एक्टर अपनी निजी जिंदगी में बिल्कुल अकेले रह गए थे.

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शराब की लगी बुरी लत, 39 की उम्रें घर में मृत पाए गए

निजी जिंदगी में एक के बाद के झटके लगने के बाद गुरु दत्त ने शराब को अपना सहारा बना लिया था. वो ज्यादा मात्रा में शराब पीने लगे थे और इसके चलते उनकी महज 39 साल की उम्र में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. 9 अक्टूबर 1964 को उन्होंने अपनी फिल्म 'बहारे फिर भी आएंगी' पर काम किया था, जबकि 10 अक्टूबर 1964 को वो अपने घर में मृत पाए गए थे.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 09 Jul 2026 07:29 AM (IST)
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