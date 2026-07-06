धरती पर सूरज की रोशनी वायुमंडल में मौजूद गैस, धूल और अणुओं से टकराकर फैलती है. इससे आसमान नीला दिखाई देता है. इस प्रक्रिया को रेले स्कैटरिंग कहा जाता है और यह चांद पर नहीं होती.