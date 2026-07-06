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Moon Sky: चांद का आसमान दिन के समय भी क्यों रहता है काला, जानें क्या है इसके पीछे की वजह?
Moon Sky: पृथ्वी के उलट चांद का आसमान हमेशा काला ही रहता है. आइए जानते हैं क्या इसके पीछे की वजह.
Moon Sky: पृथ्वी के उलट जहां दिन में आसमान चमकीला नीला दिखाई देता है चांद का नजारा बिल्कुल अलग होता है. यहां तक कि जब सूरज ठीक सिर के ऊपर चमक रहा होता है तब भी चांद का आसमान एकदम काला नजर आता है. यह अनोखी घटना इस वजह से नहीं होती कि चांद पर सूरज की रोशनी कम पहुंचती है बल्कि इस वजह से होती है क्योंकि वहां एक जरूरी चीज की कमी है. आइए जानते हैं क्या है वह जरूरी चीज.
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Published at : 06 Jul 2026 10:07 AM (IST)
Tags :Space Science SPACE Moon Sky
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