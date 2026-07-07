हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजWater Bottle Expiry Date: पानी की बोतल की एक्सपायरी डेट बोतल की होती है या पानी की? जवाब दिमाग घुमा देगा

Water Bottle Expiry Date: पानी की बोतल की एक्सपायरी डेट बोतल की होती है या पानी की? जवाब दिमाग घुमा देगा

Water Bottle Expiry Date: पानी की बोतल पर एक एक्सपायरी डेट होती है. आइए जानते हैं कि यह तारीख पानी की एक्सपायरी है या फिर पानी की बोतल की.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 07 Jul 2026 04:50 PM (IST)
Water Bottle Expiry Date: पानी की बोतल पर एक एक्सपायरी डेट होती है. आइए जानते हैं कि यह तारीख पानी की एक्सपायरी है या फिर पानी की बोतल की.

Water Bottle Expiry Date: लगभग हर पैकेज्ड पानी की बोतल पर एक एक्सपायरी डेट लिखी होती है. इससे कई लोगों का यह मानना है कि उस समय के बाद पानी अपने आप खराब हो जाता है. असल में बोतल पर छपी तारीख मुख्य रूप से प्लास्टिक कंटेनर से जुड़ी है ना कि अंदर के पानी से. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

1/6
पैकेज्ड पीने के पानी पर छपी तारीख पानी के बजाय पीईटी प्लास्टिक की बोतल के लिए होती है. अगर पानी शुद्ध रहता है और सील बरकरार रहती है तो यह स्वाभाविक रूप से खत्म नहीं होती.
पैकेज्ड पीने के पानी पर छपी तारीख पानी के बजाय पीईटी प्लास्टिक की बोतल के लिए होती है. अगर पानी शुद्ध रहता है और सील बरकरार रहती है तो यह स्वाभाविक रूप से खत्म नहीं होती.
2/6
जैसे-जैसे पीईटी प्लास्टिक पुराना हो जाता है, खासतौर से लंबे समय तक भंडारा जैसे उच्च तापमान के संपर्क में रहने के बाद, तब यह टूटना शुरू हो सकता है. इससे बीपीए और सुरमा जैसे कुछ रसायन पानी में मिल सकते हैं.
जैसे-जैसे पीईटी प्लास्टिक पुराना हो जाता है, खासतौर से लंबे समय तक भंडारा जैसे उच्च तापमान के संपर्क में रहने के बाद, तब यह टूटना शुरू हो सकता है. इससे बीपीए और सुरमा जैसे कुछ रसायन पानी में मिल सकते हैं.
3/6
भले ही पानी सुरक्षित रहे लेकिन लंबे समय तक भंडारण या फिर काफी ज्यादा गर्मी की वजह से इसमें प्लास्टिक जैसा स्वाद या फिर गंध आ सकती है. यह परिवर्तन आमतौर पर पानी के बजाय बोतल की स्थिति की वजह से होता है.
भले ही पानी सुरक्षित रहे लेकिन लंबे समय तक भंडारण या फिर काफी ज्यादा गर्मी की वजह से इसमें प्लास्टिक जैसा स्वाद या फिर गंध आ सकती है. यह परिवर्तन आमतौर पर पानी के बजाय बोतल की स्थिति की वजह से होता है.
4/6
जब भी प्लास्टिक खराब हो जाती है तो बाहर की गंध और सूक्ष्मजीवों का बोतल में प्रवेश करना आसान हो जाता है. इस वजह से चिंता पैकेजिंग से संबंधित है ना की पानी की प्राकृतिक गुणवत्ता से.
जब भी प्लास्टिक खराब हो जाती है तो बाहर की गंध और सूक्ष्मजीवों का बोतल में प्रवेश करना आसान हो जाता है. इस वजह से चिंता पैकेजिंग से संबंधित है ना की पानी की प्राकृतिक गुणवत्ता से.
5/6
बोतल बंद पानी पर एक्सपायरी डेट छापने की पहल तब हुई जब न्यू जर्सी ने 1987 में एक कानून पेश किया. इस कानून में बोतल बंद पानी सहित खाद्य और पेय उत्पादों पर एक्सपायरी डेट लिखने की बात कही गई थी.
बोतल बंद पानी पर एक्सपायरी डेट छापने की पहल तब हुई जब न्यू जर्सी ने 1987 में एक कानून पेश किया. इस कानून में बोतल बंद पानी सहित खाद्य और पेय उत्पादों पर एक्सपायरी डेट लिखने की बात कही गई थी.
6/6
अलग-अलग देशों के लिए अलग-अलग पैकेजिंग बनाने के बजाय निर्माता ने सभी बोतलबंद पानी पर एक्सपायरी डेट छापना शुरू कर दिया.
अलग-अलग देशों के लिए अलग-अलग पैकेजिंग बनाने के बजाय निर्माता ने सभी बोतलबंद पानी पर एक्सपायरी डेट छापना शुरू कर दिया.
Published at : 07 Jul 2026 04:50 PM (IST)
Tags :
Water Bottle Expiry Date PET Bottle Bottled Water

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
First Electricity Supply History: भारत में कहां आई थी सबसे पहले बिजली, तब कितना आता था बिजली का बिल?
भारत में कहां आई थी सबसे पहले बिजली, तब कितना आता था बिजली का बिल?
जनरल नॉलेज
Islamic Banking: जब इस्लाम में हराम है ब्याज लेना तो मुस्लिम देशों में कैसे जिंदा रहता है बैंकिंग सिस्टम? यहां जानिए
जब इस्लाम में हराम है ब्याज लेना तो मुस्लिम देशों में कैसे जिंदा रहता है बैंकिंग सिस्टम? यहां जानिए
जनरल नॉलेज
न्यूजीलैंड में कौन सी करेंसी चलती है, भारत के 1000 रुपये से क्या-क्या खरीद सकते हैं यहां?
न्यूजीलैंड में कौन सी करेंसी चलती है, भारत के 1000 रुपये से क्या-क्या खरीद सकते हैं यहां?
जनरल नॉलेज
Organ Donation: किस उम्र तक के लोगों को लगाए जा सकते हैं 7 साल के बच्चे के अंग? समझें पूरा प्रोसेस
किस उम्र तक के लोगों को लगाए जा सकते हैं 7 साल के बच्चे के अंग? समझें पूरा प्रोसेस
Advertisement

वीडियोज

Gold Silver Price: औंधे मुंह गिरा सोना-चांदी! खरीदने का इससे बेस्ट मौका नहीं मिलेगा? ABPLIVE
Shilpa Shinde और Sunita Ahuja की बहस ने मचाया बवाल
Govinda की बात याद कर टूट गईं Sunita Ahuja
Prince Narula और Yuvika Chaudhary के रिश्ते का सच आया सामने
Aamir Khan की शादी में Kiran Rao क्यों नहीं दिखीं?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
भारत की सरहद पर एक नया मुल्क जन्म लेने वाला है! रखाइन की जंग, अराकान आर्मी और बदलती भू-राजनीति
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बड़ा हमला, कम से कम 9 पुलिसकर्मियों की मौत
पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बड़ा हमला, कम से कम 9 पुलिसकर्मियों की मौत
इंडिया
'चीनी सेना 60 किमी भारत में घुस आई'? क्या है सच्चाई जानिए, सरकार का आ गया जवाब
'चीनी सेना 60 किमी भारत में घुस आई'? क्या है सच्चाई जानिए, सरकार का आ गया जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में BJP या सपा किसकी मुश्किल बढ़ाएंगे चिराग पासवान? LJP-R ने दिया चुनावी नारा- पंडित, पासी...
यूपी में BJP या सपा किसकी मुश्किल बढ़ाएंगे चिराग पासवान? LJP-R ने दिया चुनावी नारा- पंडित, पासी...
क्रिकेट
अगली टी20 सीरीज में गौतम गंभीर से छिनेगी कोचिंग की जिम्मेदारी! इस दिग्गज को मिलेगा कार्यभार
अगली टी20 सीरीज में गौतम गंभीर से छिनेगी कोचिंग की जिम्मेदारी! इस दिग्गज को मिलेगा कार्यभार
टेलीविजन
बेटी की शादी में इमोशनल हुए शैलेश लोढ़ा, 'तारक मेहता' की पगड़ी ठीक करते दिखे विक्की कौशल
बेटी की शादी में इमोशनल हुए शैलेश लोढ़ा, 'तारक मेहता' की पगड़ी ठीक करते दिखे विक्की कौशल
दिल्ली NCR
कॉकरोच जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर, जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया यह फैसला
कॉकरोच जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर, जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया यह फैसला
इंडिया
'हम CM के काम तय नहीं कर सकते', विजय को मुआवजा बांटने से रोकने वाली DMK की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज
'CM के काम तय नहीं कर सकते', विजय को मुआवजा बांटने से रोकने वाली DMK की याचिका SC में खारिज
ट्रेंडिंग
Viral Video: अरे आंटी बस-बस... पार्क के जिम में आंटी ने Gen-G को कर दिया ओपन चैलेंज, वीडियो देख टेंशन में यूजर्स 
अरे आंटी बस-बस... पार्क के जिम में आंटी ने Gen-G को कर दिया ओपन चैलेंज, वीडियो देख टेंशन में यूजर्स 
ENT LIVE
Double Meaning Joke के बाद Gauahar Khan की Instagram Story हुई वायरल
Double Meaning Joke के बाद Gauahar Khan की Instagram Story हुई वायरल
ABP NEWS
नकली दुर्घटना, असली चोर।
नकली दुर्घटना, असली चोर।
ABP NEWS
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
ABP NEWS
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
ABP NEWS
यह बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के खड़े होने का अंदाज़ है।
यह बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के खड़े होने का अंदाज़ है।
Embed widget