भले ही पानी सुरक्षित रहे लेकिन लंबे समय तक भंडारण या फिर काफी ज्यादा गर्मी की वजह से इसमें प्लास्टिक जैसा स्वाद या फिर गंध आ सकती है. यह परिवर्तन आमतौर पर पानी के बजाय बोतल की स्थिति की वजह से होता है.