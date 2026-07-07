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Water Bottle Expiry Date: पानी की बोतल की एक्सपायरी डेट बोतल की होती है या पानी की? जवाब दिमाग घुमा देगा
Water Bottle Expiry Date: पानी की बोतल पर एक एक्सपायरी डेट होती है. आइए जानते हैं कि यह तारीख पानी की एक्सपायरी है या फिर पानी की बोतल की.
Water Bottle Expiry Date: लगभग हर पैकेज्ड पानी की बोतल पर एक एक्सपायरी डेट लिखी होती है. इससे कई लोगों का यह मानना है कि उस समय के बाद पानी अपने आप खराब हो जाता है. असल में बोतल पर छपी तारीख मुख्य रूप से प्लास्टिक कंटेनर से जुड़ी है ना कि अंदर के पानी से. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.
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Published at : 07 Jul 2026 04:50 PM (IST)
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