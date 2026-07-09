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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजDream Science: क्या अंधों को भी आते हैं सपने? जो बचपन से नहीं देख सकते वो सपने में क्या देखते होंगे- यहां जानिए

Dream Science: क्या अंधों को भी आते हैं सपने? जो बचपन से नहीं देख सकते वो सपने में क्या देखते होंगे- यहां जानिए

Dream Science: जो लोग अंधे होते हैं वे सपने कैसे देखते हैं यह सवाल अक्सर ही मानव जिज्ञासा में आता है. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 09 Jul 2026 11:18 AM (IST)
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  • जन्म से अंधे लोग ध्वनि, स्पर्श, गंध आधारित सपने देखते हैं।
  • देर से दृष्टि खोने वाले दृश्य यादों वाले सपने देखते हैं।
  • दृष्टिबाधितों को सामान्य से चार गुना अधिक बुरे सपने आते हैं।

Dream Science: सपने देखना आंखों का नहीं बल्कि दिमाग का काम है. इस वजह से जो लोग अंधे होते हैं वे भी सपने देखते हैं. हालांकि उन सपनों की प्रकृति काफी हद तक इस बात पर निर्भर होती है कि किसी भी व्यक्ति ने अपनी देखने की क्षमता कब खोई. वैज्ञानिक स्टडी से यह पता चलता है कि जो लोग जन्म से या फिर बचपन से ही अंधे होते हैं उन्हें सपनों का अनुभव उन लोगों से काफी अलग होता है जो बाद में जीवन में अंधे होते हैं. 

जन्म से अंधे लोगों के सपने 

जो लोग अंधे पैदा होते हैं या फिर चार या पांच साल की उम्र से ही अपनी दृष्टि खो देते हैं उनके पास विजुअल मेमोरीज स्टोर नहीं होती. यही वजह है कि वे छवियों, रंगों या चेहरों के रूप में सपने नहीं देखते. इसके बजाय उनका दिमाग दूसरी इंद्रियों के जरिए इकट्ठा जानकारी का इस्तेमाल करके सपने बनाता है. उनके सपने विजुअल सीन के बजाय ध्वनि, स्पर्श, गंध, स्वाद और भावनाओं से बने होते हैं. 

ध्वनि और स्पर्श से भरे सपने 

जन्म से अंधे लोगों के लिए सपनों में सुनना सबसे बड़ी भूमिका निभाता है. बातचीत, आवाज, संगीत और रोजमर्रा की आवाज अक्सर उनके सपनों के अनुभव के केंद्र में होती है. स्पर्श भी उनके सपनों का एक जरूरी हिस्सा है. वे चीजों के आकार, अलग-अलग बनावट, तापमान या फिर शारीरिक संवेदनाओं को उसी तरह महसूस कर सकते हैं जैसे अंधे लोग दृश्य छवियों का अनुभव करते हैं.

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गंध, स्वाद और भावनाएं 

सपनों में पसंदीदा भोजन के साथ-साथ फूलों की महक, जानी पहचानी जगह या फिर खाना भी शामिल हो सकता है. खुशी, दर्द, उत्तेजना और चिंता जैसी भावना उतनी ही ज्यादा रहती है जितनी सामान्य दृष्टि वाले लोगों के लिए होती है. डेनिश शोधकर्ता और स्लिप फाउंडेशन द्वारा की गई रिसर्च के मुताबिक जन्म से अंधे लोगों के सपनों में लगभग 86% मामलों में सुनने का अनुभव और लगभग 70% मामलों में छूने का अनुभव शामिल होता है.

बाद में अंधे हुए लोगों के सपने 

जो लोग 5 से 7 साल की उम्र के बाद अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं उनके लिए सपने देखने का अनुभव पूरी तरह बदल जाता है. क्योंकि वे बचपन के दौरान पहले से ही दृश्य यादों को बना चुके होते हैं इस वजह से वे अपने सपनों में लोग, जगह और रंगों को देख सकते हैं.

इसी के साथ शोध से यह भी पता चलता है कि दृष्टिबाधित लोगों को दृष्टिहीन लोगों की तुलना में बूरे सपने आने की संभावना लगभग चार गुना ज्यादा होती है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 09 Jul 2026 11:17 AM (IST)
Tags :
Blind People Visual Impairment Dream Science
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