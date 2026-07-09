PM मोदी के दौरे से भारत को क्या मिला? इंडोनेशिया में ब्रह्मोस और मलक्का समेत कौन से समझौते हुए?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वExplained: PM मोदी के दौरे से भारत को क्या मिला? इंडोनेशिया में प्रम्बानन मंदिर घूमे, ब्रह्मोस और मलक्का समेत कौन से समझौते हुए?

Explained: PM मोदी के दौरे से भारत को क्या मिला? इंडोनेशिया में प्रम्बानन मंदिर घूमे, ब्रह्मोस और मलक्का समेत कौन से समझौते हुए?

PM Modi Indonesia Visit: एक तरफ भारत ने ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों से हथियार बेचने वाले देशों की लिस्ट में अपनी जगह पक्की की, तो दूसरी तरफ सबांग बंदरगाह से मलक्का स्ट्रैट पर पैनी नजर बना ली है.

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 09 Jul 2026 09:40 AM (IST)
Preferred Sources

7-8 जुलाई 2026 जकार्ता... इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया तो पूरी दुनिया की निगाहें इस मुलाकात पर टिक गईं. जब दोनों नेताओं के बीच 20 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, तो यह साफ हो गया कि यह यात्रा भारत की विदेश नीति के लिए एक गेम-चेंजर थी. मिसाइलों से लेकर खनिजों तक और सबांग बंदरगाह से लेकर UPI तक, इस यात्रा से भारत को हुए पांच बड़े फायदों को समझते हैं...

पहला बड़ा फायदा: रक्षा क्षेत्र में बड़ी कामयाबी

इस यात्रा का सबसे चर्चित नतीजा रहा रक्षा सौदे. इंडोनेशिया ने भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और एयर-टू-एयर मार करने वाली अस्त्र मिसाइल खरीदने का समझौता किया.

भारत को क्या फायदा?

  • पहली बार इतना बड़ा एक्सपोर्ट: यह समझौता 200 मिलियन डॉलर (करीब 1600 करोड़ रुपए) से 350 मिलियन डॉलर (करीब 2800 करोड़ रुपए) के बीच का है. पहले चरण में ब्रह्मोस की दो बैटरियां खरीदी जाएंगी. यह भारत के लिए रक्षा निर्यात के इतिहास का एक बड़ा मुकाम है.
  • हथियार खरीदने वाले से बेचने वाले बनने की कहानी: अब तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश माना जाता था. लेकिन अब भारत दुनिया को हाई-टेक मिसाइलें बेचने वाला देश बन रहा है. यह 'आत्मनिर्भर भारत' की सोच को साकार करने जैसा है.
  • ब्रह्मोस की ग्लोबल पहचान: ब्रह्मोस मिसाइल पिछले साल 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान इस्तेमाल की गई थी, जिसने दुनिया के सबसे तेज प्रिसिजन हथियारों में से एक के रूप में उसकी छवि बनाई. अस्त्र मिसाइल 150 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक दुश्मन को भेद सकती है. ये सौदे भारत की मिसाइल तकनीक की ताकत को दुनिया के सामने साबित करते हैं.

दूसरा बड़ा फायदा: समुद्री रणनीति में बड़ी छलांग

भारत और इंडोनेशिया ने सबांग बंदरगाह को मिलकर विकसित करने का फैसला किया. यह बंदरगाह इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के उत्तरी छोर पर है और मलक्का स्ट्रेट के बिल्कुल नजदीक है.

भारत को क्या फायदा?

  • मलक्का स्ट्रेट पर नजर: यह जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक है. दुनिया की 25 से 35 फीसदी व्यापारिक खेप इसी रास्ते से गुजरती है. चीन अपनी 80 फीसदी ऊर्जा जरूरतें इसी रास्ते से पूरी करता है. सबांग बंदरगाह भारत को इस रणनीतिक रास्ते पर नजर रखने और चीन की नौसेना की गतिविधियों पर पैनी नजर रखने की ताकत देगा.
  • भारतीय नौसेना को नया अड्डा: यह बंदरगाह भारतीय नौसेना को हिंद महासागर और मलक्का जलडमरूमध्य में अपनी मौजूदगी बनाए रखने के लिए एक बेहतरीन लॉजिस्टिक्स और रसद आपूर्ति केंद्र मुहैया कराएगा. यह गहरे पानी का बंदरगाह है, जो पनडुब्बियों समेत हर तरह के नौसैनिक जहाजों को रास्ता दे सकता है. इससे भारत को आपदा राहत, समुद्री डकैती रोकने और मानवीय सहायता जैसे कामों में भी मदद मिलेगी.
  • ग्रेट निकोबार से सिर्फ 160 किमी दूर: यह बंदरगाह भारत के अपने ग्रेट निकोबार ट्रांस-शिपमेंट पोर्ट प्रोजेक्ट से महज 160 किलोमीटर दूर है. दोनों बंदरगाह मिलकर भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत समुद्री ताकत बनाएंगे.

यह कदम चीन की 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' (हिंद महासागर में चीन के समुद्री ठिकानों) की रणनीति का सीधा जवाब माना जा रहा है.

तीसरा बड़ा फायदा: खनिज संसाधनों पर पकड़

दोनों देशों ने क्रिटिकल मिनरल्स के मामले में समझौता किया. भारत इंडोनेशिया में स्टील, निकल और रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स के प्रोडक्शन में निवेश करेगा.

भारत को क्या फायदा?

  • निकल की कमी दूर होगी: निकल इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की बैटरी और स्टील बनाने के लिए बेहद जरूरी है. भारत अपनी 80 फीसदी से ज्यादा फेरोनिकल (स्टील बनाने वाली एक अहम सामग्री) की जरूरत इंडोनेशिया से पूरी करता है. इस समझौते से भारत को सप्लाई चेन मजबूत करने में मदद मिलेगी.
  • चीन पर निर्भरता घटेगी: दुनिया के रिफाइंड निकल का 65 फीसदी हिस्सा इंडोनेशिया और चीन के पास है. इंडोनेशिया अकेला 2040 तक दुनिया के 44 फीसदी रिफाइंड निकल की आपूर्ति करेगा. इस निवेश से भारत निकल प्रोसेसिंग में अपनी मौजूदगी बढ़ाएगा और चीन के एकाधिकार को चुनौती दे सकेगा.

चौथा बड़ा फायदा: डिजिटल और शैक्षणिक सहयोग

  • इंडोनेशिया में EVM: भारत इंडोनेशिया को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) मुहैया कराएगा. इंडोनेशिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन अभी भी वहां कागजी वोट्स से चुनाव होते हैं. 2029 के आम चुनावों से वहां EVM का इस्तेमाल होगा. यह भारत की इलेक्शन टेक्नोलॉजी की दुनिया भर में पॉपुलेरिटी को दिखाता है.
  • UPI का विस्तार: इंडोनेशिया की पेमेंट प्रणाली के साथ भारत की UPI को जोड़ा जाएगा. इससे दोनों देशों के बीच व्यापार और यात्रा आसान हो जाएगी. UPI अब सिंगापुर, UAE, फ्रांस, श्रीलंका, मॉरीशस, भूटान और नेपाल सहित कई देशों में चलता है.
  • इंडोनेशिया में IIM: बेंगलुरु के IIM का पहला अंतरराष्ट्रीय कैंपस इंडोनेशिया में खुलेगा. टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्टार्टअप के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ेगा.

पांचवां बड़ा फायदा: सांस्कृतिक और कूटनीतिक कनेक्ट

  • प्रम्बानन मंदिर का संरक्षण: भारत इंडोनेशिया के योग्यकर्ता में स्थित 1000 साल पुराने प्रम्बानन मंदिर के संरक्षण प्रोजेक्ट में सहयोग करेगा. यह मंदिर भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है.
  • टैगोर की विरासत: रवींद्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की 100वीं वर्षगांठ 'टैगोर-देवंतरा वर्ष' के रूप में मनाई जाएगी.
  • सर्वोच्च सम्मान: PM मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'बिंतंग अदिपूर्णा' से सम्मानित किया गया. यह भारत-इंडोनेशिया संबंधों की गहराई को दर्शाता है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा ने भारत-इंडोनेशिया के रिश्तों को नई ऊंचाई दी है. जैसा कि विदेश मंत्रालय ने कहा, इस यात्रा ने 'भारत-इंडोनेशिया व्यापक सामरिक साझेदारी को और मजबूत किया है.' अब देखना यह है कि इन समझौतों का जमीनी स्तर पर कितना असर होता है.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
Read More
Published at : 09 Jul 2026 09:38 AM (IST)
Tags :
Astra Missile PM Modi BrahMos  IndonesiA OPERATION SINDOOR Strait Of Malacca India Indonesia PM Modi Indonesia PM Modi Indonesia Tour
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
जिस शहर में दफनाए जाने हैं खामेनेई, अमेरिका ने उड़ाए वहां के दो ब्रिज, ईरान ने कहा- 'जनाज रोकने...'
जिस शहर में दफनाए जाने हैं खामेनेई, अमेरिका ने उड़ाए वहां के दो ब्रिज, ईरान ने कहा- 'जनाज रोकने...'
विश्व
Explained: PM मोदी के दौरे से भारत को क्या मिला? इंडोनेशिया में प्रम्बानन मंदिर घूमे, ब्रह्मोस और मलक्का समेत कौन से समझौते हुए?
PM मोदी के दौरे से भारत को क्या मिला? इंडोनेशिया में ब्रह्मोस और मलक्का समेत कौन से समझौते हुए?
विश्व
इधर अमेरिका ईरान में फिर छिड़ी जंग, उधर ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी ने दिया संकट से निकलने का फॉर्मूला, बोले- 'ऐसे समय में...'
इधर अमेरिका ईरान में फिर छिड़ी जंग, उधर ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी ने दिया संकट से निकलने का फॉर्मूला, बोले- 'ऐसे समय में...'
विश्व
ईरान पर एयर स्ट्राइक के बीच ट्रंप ने क्यों लिया भारत-पाकिस्तान का नाम, बोले- 'लाखों लोगों की जान...'
ईरान पर एयर स्ट्राइक के बीच ट्रंप ने क्यों लिया भारत-पाकिस्तान का नाम, बोले- 'लाखों लोगों की जान...'
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Jaipur Murder Case: सरकारी नौकरी के लिए मां का मर्डर ! | ABP News
Monsoon 2026: बारिश से हाहाकार! सड़कें बनीं दरिया, लोग परेशान | Flood | Heavy Rain Alert | IMD
Chitra Tripathi | Janhit: आसमानी आफत की डरावनी तस्वीरें | Flood | Heavy Rain Alert | IMD Alert
Monsoon 2026: आसमानी आफत का कहर, सड़कों पर समंदर जैसा मंजर | Flood | Heavy Rain Alert | IMD
Amarnath Yatra 2026: अमरनाथ गुफा में शिवलिंग पूरी तरह पिघला | Pahalgam | Jammu and Kashmir
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
LIVE: मानसून का कहर, मुंबई पानी-पानी, दिल्ली-गुरुग्राम में जाम, हिमाचल में बादल फटने से आई बाढ़
LIVE: मानसून का कहर, मुंबई पानी-पानी, दिल्ली-गुरुग्राम में जाम, हिमाचल में बादल फटने से आई बाढ़
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में जानलेवा बना मानसून, 62 से ज्यादा की मौत; बाढ़-भूस्खलन और कई पेड़ गिरे, रहें सतर्क
महाराष्ट्र में जानलेवा बना मानसून, 62 से ज्यादा की मौत; बाढ़-भूस्खलन और कई पेड़ गिरे, रहें सतर्क
विश्व
ईरान पर एयर स्ट्राइक के बीच ट्रंप ने क्यों लिया भारत-पाकिस्तान का नाम, बोले- 'लाखों लोगों की जान...'
ईरान पर एयर स्ट्राइक के बीच ट्रंप ने क्यों लिया भारत-पाकिस्तान का नाम, बोले- 'लाखों लोगों की जान...'
बॉलीवुड
Guru Dutt Birth Anniversary: 'जिंदगी नरक हो गई है...' मुस्लिम एक्ट्रेस के प्यार में पागल थे गुरु दत्त, पत्नी ने छोड़ दिया था घर
'जिंदगी नरक बन गई...' मुस्लिम एक्ट्रेस के प्यार में पागल थे गुरु दत्त, पत्नी ने छोड़ दिया था घर
स्पोर्ट्स
योगराज सिंह के विवादित बयानों पर पहली बार बोले कपिल देव, कहा- 'कड़वाहट के साथ जीने वालों को...'
योगराज सिंह के विवादित बयानों पर पहली बार बोले कपिल देव, कहा- 'कड़वाहट के साथ जीने वालों को...'
विश्व
'कुछ देर पहले ईरान से फोन आया, वे अब...', ताबड़तोड़ हमलों के बीच ट्रंप का चौंकाने वाला दावा
'कुछ देर पहले ईरान से फोन आया, वे अब...', ताबड़तोड़ हमलों के बीच ट्रंप का चौंकाने वाला दावा
जम्मू और कश्मीर
जम्मू-कश्मीर सरकार का बड़ा फैसला, इस योजना से जुड़े छात्रों की स्कूल और कॉलेज की पूरी फीस माफ
जम्मू-कश्मीर सरकार का बड़ा फैसला, इस योजना से जुड़े छात्रों की स्कूल और कॉलेज की पूरी फीस माफ
नौकरी
इंडियन ओवरसीज बैंक में 750 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती, 20 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन
इंडियन ओवरसीज बैंक में 750 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती, 20 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन
ENT LIVE
Sanchita Bashu ने बिहार के प्यार का जताया आभार, Influencers को लेकर कही बड़ी बात
Sanchita Bashu ने बिहार के प्यार का जताया आभार, Influencers को लेकर कही बड़ी बात
ENT LIVE
Sanchita Bashu ने बताया कैसे मिला Thukra Ke Mera Pyaar, रातभर में भेजा था ऑडिशन
Sanchita Bashu ने बताया कैसे मिला Thukra Ke Mera Pyaar, रातभर में भेजा था ऑडिशन
ENT LIVE
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास Rs 350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास Rs 350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
ENT LIVE
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास! ₹350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास! ₹350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Shilpa Shinde ने आते ही बदला पूरे घर का माहौल
Lock Upp 2 में Shilpa Shinde ने आते ही बदला पूरे घर का माहौल
Embed widget