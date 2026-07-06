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Europe Heatwave: यूरोप में एसी के लिए क्यों मची है मारामारी, जानिए वहां कितना आता है एसी खरीदने और लगवाने का खर्च?
Europe Heatwave: यूरोप में हीटवेव की वजह से तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है. इस वजह से एसी को लेकर मारामारी चल रही है. आइए जानते हैं कि वहां एसी लगवाने में कितना खर्चा आता है.
Europe Heatwave: हीटवेव की वजह से फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और इटली जैसे कई यूरोपीय देशों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है. जिस वजह से एयर कंडीशनर की मांग काफी ज्यादा बढ़ गई है. क्योंकि ज्यादातर यूरोपीय घरों को इतनी ज्यादा गर्मी का सामना करने के हिसाब से नहीं बनाया गया था इस वजह से दुकानों पर एयर कंडीशनर और पंखे खरीदने वालों की भीड़ लग रही है. आइए जानते हैं कि आखिर यूरोप में एयर कंडीशनर खरीदने और लगवाने का कितना खर्चा आता है.
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Published at : 06 Jul 2026 11:39 AM (IST)
जनरल नॉलेज
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रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
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