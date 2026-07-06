फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और इटली जैसे देशों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है. इस वजह से एयर कंडीशनर और पंखों की मांग में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. क्योंकि पारंपरिक रूप से लगभग 80% यूरोपीय घरों में एयर कंडीशनर नहीं होते थे इस वजह से कई दुकानों पर इनकी कमी देखी जा रही है.