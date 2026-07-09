'पैर नकली लेकिन भक्ति सच्ची' कृत्रिम पैरों से महिला ने पूरी की अमरनाथ यात्रा- वीडियो वायरल

अरनाथ यात्रा हर साल आस्था और सहनशक्ति का इम्तेहान लेती है. इस साल भी हजारों तीर्थयात्री इस चढ़ाई के लिए अमरनाथ पहुंचे हैं. इनमें एक महिला ऐसी भी है जिसकी आस्था इतनी सच्ची है कि दोनों पैरों से लाचार होने के बाद भी वो इस कठिन यात्रा को पूरा करने के लिए पहुंची और इसे पूरा करके ही मानी. महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसे लेकर यूजर्स भी इस महिला की भक्ति और आस्था की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

महिला ने नकली पैरों से की अमरनाथ यात्रा

नेहा भट्ट नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किए गए इस वीडियो में महिलाो को लकड़ी की छड़ और बांह पर लगी बैसाखी का सहारा लेकर उबड़-खाबड़ पहाड़ी रास्ते पर सावधानी से चढ़ते और आगे बढ़ते हुए देखा जा सकता है. भारी भरकम जैकेट पहने और चेहरे पर सुनहरी मुस्कान लिए जब नेहा भट्ट को लोगों ने इस तरह से चढ़ाई चढ़ते देखा तो उनके होश उड़ गए. इतना ही नहीं, लोगों ने नेहा भट्ट की जमकर तारीफ भी की और कहा कि आस्था और विश्वास मन में इतना हो तो कोई राह कभी कठिन हो ही नहीं सकती.

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बेहद कठिन है अमरनाथ यात्रा

बालताल मार्ग, जो पारंपरिक पहलगाम मार्ग की तुलना में छोटा लेकिन काफी अधिक खड़ी चढ़ाई वाला है, अमरनाथ गुफा मंदिर तक पहुंचने के सबसे कठिन रास्तों में से एक माना जाता है. चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद, भट्ट लगातार चढ़ाई करती रहती हैं और कभी भी अपना धैर्य या दृढ़ संकल्प नहीं खोया. उनके ठीक पीछे एक साथी चल रहा है जो पूरी यात्रा के दौरान उनके साथ रहता है और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करता है. कैप्शन में उनका आभार व्यक्त करते हुए भट्ट ने लिखा, "धन्यवाद, छोटे भाई, अमरनाथ यात्रा 2026 के दौरान मेरी मदद करने के लिए."

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यूजर्स ने दीं अलग-अलग प्रतिक्रियाएं

वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भगवान आपकी सुरक्षा करे, गजब का आत्मविश्वास है आप में. एक और यूजर ने लिखा...कृत्रिम पैरों से बगैर कैमरा भी चढ़ा जा सकता था, लेकिन लोगों की वाह वाही भी तो बटोरनी है. आस्था का मजाक ना बनाए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...श्रद्धा मन में गहरी हो तो भगवान रास्ता आसान कर ही देता है.

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