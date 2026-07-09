LIVE: मानसून का कहर, मुंबई पानी-पानी, दिल्ली-गुरुग्राम में जाम, हिमाचल में बादल फटने से आई बाढ़
देशभर में मानसून अपनी पीक पर है. मानसूनी बारिश के चलते महाराष्ट्र के पुणे जिले के पिंपरी-चिंचवड़ में बड़ा हादसा हुआ. हिमाचल के कुल्लू की गड़सा घाटी में बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई.
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देशभर में मानसून अपने पीक पर है, मौसम विभाग के मुताबिक 2-3 दिनों ये पूरे देश में फैल जाएगा. मानसूनी बारिश के चलते महाराष्ट्र के पुणे जिले के पिंपरी-चिंचवड़ में बड़ा हादसा हुआ, जहां एक कचरे का विशाल पहाड़ 3 मंजिला इमारत पर गिर गया. इस हादसे में 17 लोग मलबे में दब गए. मलबे से 8 लोगों को निकाल लिया गया है और बाकी लोगों को बचाने का काम जारी है. हिमाचल के कुल्लू की गड़सा घाटी में बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई. इसके चलते पुलिया बह गई और कई गांवों का संपर्क टूट गया.
पश्चिम रेलवे ने 9 जुलाई को मानसून की स्थिति को लेकर ताजा अपडेट जारी किया है. रेलवे के अनुसार पश्चिम रेलवे मार्ग पर फिलहाल हल्की और छिटपुट बारिश हो रही है. मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने क्षेत्र के लिए येलो अलर्ट, जबकि पालघर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. रेलवे के मुताबिक उपनगरीय रेल मार्ग पर कहीं भी जलभराव नहीं है और किसी भी सेक्शन में स्पीड प्रतिबंध (Caution Order) लागू नहीं किया गया है. सभी रेलवे पुलों के नीचे पानी का स्तर भी खतरे के निशान से नीचे है. मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. बीते रोज भी दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में बारिश देखने को मिली. दिल्ली-गुरुग्राम में बारिश के चलते भीषण जाम लग रहा है.