एक्सप्लोरर
Top 10 Best Cities: दुनिया में रहने लायक टॉप-10 शहर कौन-से, कहां टिकते हैं भारत के दिल्ली-मुंबई?
इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने दुनिया में रहने लायक 10 बेस्ट शहरों की लिस्ट जारी की है. हैरानी की बात यह है कि इन 10 शहरों में भारत के एक भी शहर शामिल नहीं हैं. चलिए दिल्ली-मुंबई की रैंकिंग देखें.
इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा दुनिया के सबसे बेहतरीन शहरों की सालाना रिपोर्ट जारी कर दी गई है, जिसमें डेनमार्क का कोपेनहेगन शहर लगातार दूसरे साल दुनिया में रहने के लिहाज से टॉप पर काबिज है. इस वैश्विक सूचकांक में स्थिरता, स्वास्थ्य, शिक्षा और मजबूत बुनियादी ढांचे के आधार पर रैंकिंग तय की गई है. चलिए जानें कि इस इस लिस्ट में दिल्ली और मुंबई कहां स्थित हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 08 Jul 2026 01:56 PM (IST)
जनरल नॉलेज
10 Photos
कितने साल में कब्र में खत्म हो जाता है शव का वजूद, कब तक गल जाती हैं इंसान की हड्डियां?
जनरल नॉलेज
6 Photos
गोली के मुकाबले इंजेक्शन लगाने से क्यों मिल जाती है जल्द राहत, क्या है इसके पीछे का साइंस?
जनरल नॉलेज
8 Photos
क्या सच में सरोजनी और लाजपत में श्मशान से आते हैं कपड़े, आप तो नहीं पहन रहे मृतकों के लिबास?
जनरल नॉलेज
6 Photos
यूरोप में एसी के लिए क्यों मची है मारामारी, जानिए वहां कितना आता है एसी खरीदने और लगवाने का खर्च?
जनरल नॉलेज
8 Photos
फ्री रेंज और पोल्ट्री के अंडों में क्या है अंतर, जानिए कौन सा एग वेज और कौन है नॉनवेज?
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
आसमान का सिकंदर F-35, इसके तीनों वेरिएंट्स में क्या अंतर और यह क्यों है इतना घातक?
जनरल नॉलेज
कभी पैसों की जगह सैलरी में मिलता था 'नमक'! जानिए कैसे पड़ा आपकी तनख्वाह का नाम 'सैलरी'?
जनरल नॉलेज
इंडोनेशिया और मोनाको के एक जैसे क्यों हैं झंडे, क्या है दोनों देशों के बीच विवाद की जड़?
जनरल नॉलेज
कहां से आया मानसून शब्द? जानिए किसने पहली बार इसे कहा था, क्या है इसका इतिहास?
Advertisement
शिवाजी सरकार
Opinion