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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजTop 10 Best Cities: दुनिया में रहने लायक टॉप-10 शहर कौन-से, कहां टिकते हैं भारत के दिल्ली-मुंबई?

Top 10 Best Cities: दुनिया में रहने लायक टॉप-10 शहर कौन-से, कहां टिकते हैं भारत के दिल्ली-मुंबई?

इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने दुनिया में रहने लायक 10 बेस्ट शहरों की लिस्ट जारी की है. हैरानी की बात यह है कि इन 10 शहरों में भारत के एक भी शहर शामिल नहीं हैं. चलिए दिल्ली-मुंबई की रैंकिंग देखें.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 08 Jul 2026 01:57 PM (IST)
इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने दुनिया में रहने लायक 10 बेस्ट शहरों की लिस्ट जारी की है. हैरानी की बात यह है कि इन 10 शहरों में भारत के एक भी शहर शामिल नहीं हैं. चलिए दिल्ली-मुंबई की रैंकिंग देखें.

इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा दुनिया के सबसे बेहतरीन शहरों की सालाना रिपोर्ट जारी कर दी गई है, जिसमें डेनमार्क का कोपेनहेगन शहर लगातार दूसरे साल दुनिया में रहने के लिहाज से टॉप पर काबिज है. इस वैश्विक सूचकांक में स्थिरता, स्वास्थ्य, शिक्षा और मजबूत बुनियादी ढांचे के आधार पर रैंकिंग तय की गई है. चलिए जानें कि इस इस लिस्ट में दिल्ली और मुंबई कहां स्थित हैं.

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दुनियाभर के 173 शहरों के बीच किए गए इस सर्वे में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन ने ऑस्ट्रिया के वियना को पछाड़ते हुए अपनी नंबर एक की गद्दी को सुरक्षित रखा है. कोपेनहेगन को शिक्षा, स्थिरता और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी तीन सबसे महत्वपूर्ण श्रेणियों में 100 में से पूरे 100 नंबर मिले हैं.
दुनियाभर के 173 शहरों के बीच किए गए इस सर्वे में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन ने ऑस्ट्रिया के वियना को पछाड़ते हुए अपनी नंबर एक की गद्दी को सुरक्षित रखा है. कोपेनहेगन को शिक्षा, स्थिरता और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी तीन सबसे महत्वपूर्ण श्रेणियों में 100 में से पूरे 100 नंबर मिले हैं.
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इसके बाद दूसरे नंबर पर वियना है, जो कि इससे पहले लगातार तीन साल तक इस लिस्ट में पहले पायदान पर रह चुका था. टॉप पांच शहरों में इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न और सिडनी के साथ-साथ स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख शहर भी शामिल है.
इसके बाद दूसरे नंबर पर वियना है, जो कि इससे पहले लगातार तीन साल तक इस लिस्ट में पहले पायदान पर रह चुका था. टॉप पांच शहरों में इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न और सिडनी के साथ-साथ स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख शहर भी शामिल है.
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कोपेनहेगन की इस लगातार सफलता के पीछे वहां की उच्च गुणवत्ता वाली सार्वजनिक सेवाएं और बेहतरीन सुविधाएं मुख्य वजह हैं. शीर्ष 10 की इस लिस्ट में स्विट्जरलैंड का जेनेवा शहर छठे नंबर पर है.
कोपेनहेगन की इस लगातार सफलता के पीछे वहां की उच्च गुणवत्ता वाली सार्वजनिक सेवाएं और बेहतरीन सुविधाएं मुख्य वजह हैं. शीर्ष 10 की इस लिस्ट में स्विट्जरलैंड का जेनेवा शहर छठे नंबर पर है.
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इसके बाद सातवें नंबर पर जापान का ओसाका, आठवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड, नौवें नंबर पर कनाडा का वैंकूवर और दसवें नंबर पर जापान की राजधानी टोक्यो शामिल है. ये शहर दुनिया के सबसे सुरक्षित और सुखी माने गए हैं.
इसके बाद सातवें नंबर पर जापान का ओसाका, आठवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड, नौवें नंबर पर कनाडा का वैंकूवर और दसवें नंबर पर जापान की राजधानी टोक्यो शामिल है. ये शहर दुनिया के सबसे सुरक्षित और सुखी माने गए हैं.
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इस प्रतिष्ठित इंडेक्स को तैयार करने के लिए ईआईयू स्वास्थ्य सेवाओं, सांस्कृतिक माहौल, पर्यावरण, शिक्षा, स्थिरता और इंफ्रास्ट्रेक्चर जैसे बड़े पैमानों का आकलन करता है.
इस प्रतिष्ठित इंडेक्स को तैयार करने के लिए ईआईयू स्वास्थ्य सेवाओं, सांस्कृतिक माहौल, पर्यावरण, शिक्षा, स्थिरता और इंफ्रास्ट्रेक्चर जैसे बड़े पैमानों का आकलन करता है.
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इस लिस्ट में भारतीय महानगरों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो दिल्ली और मुंबई ने अपनी पुरानी रैंकिंग को बनाते हुए 120वें और 121वें पायदान पर पहुंच चुके हैं. लेकिन उनका कुल स्कोर 100 में से 50 और 60 के बीच में ही सिमट गया है.
इस लिस्ट में भारतीय महानगरों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो दिल्ली और मुंबई ने अपनी पुरानी रैंकिंग को बनाते हुए 120वें और 121वें पायदान पर पहुंच चुके हैं. लेकिन उनका कुल स्कोर 100 में से 50 और 60 के बीच में ही सिमट गया है.
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हालांकि अगर पिछले कुछ सालों के आंकड़ों को देखें तो इन दोनों शहरों के बुनियादी ढांचे और जीवन स्तर में धीरे-धीरे सुधार देखा गया है. साल 2023 में ये दोनों शहर काफी पीछे यानी 141वें स्थान पर थे, जहां से इस साल बदलाव देखने को मिला है.
हालांकि अगर पिछले कुछ सालों के आंकड़ों को देखें तो इन दोनों शहरों के बुनियादी ढांचे और जीवन स्तर में धीरे-धीरे सुधार देखा गया है. साल 2023 में ये दोनों शहर काफी पीछे यानी 141वें स्थान पर थे, जहां से इस साल बदलाव देखने को मिला है.
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इस साल की रिपोर्ट में एशियाई क्षेत्र के शहरों का औसत स्कोर में 0.3 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे एशिया इस बार सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला क्षेत्र बनकर उभरा है.
इस साल की रिपोर्ट में एशियाई क्षेत्र के शहरों का औसत स्कोर में 0.3 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे एशिया इस बार सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला क्षेत्र बनकर उभरा है.
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सूचकांक में शामिल कुल 58 एशियाई शहरों का औसत स्कोर 73.9 रहा है. इस सुधार में सबसे बडा योगदान चीन का देखने को मिला है, जिसके सभी 19 शहरों ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में अपने प्रदर्शन को सुधारा है.
सूचकांक में शामिल कुल 58 एशियाई शहरों का औसत स्कोर 73.9 रहा है. इस सुधार में सबसे बडा योगदान चीन का देखने को मिला है, जिसके सभी 19 शहरों ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में अपने प्रदर्शन को सुधारा है.
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सामाजिक सुरक्षा और चिकित्सा ढांचे को मजबूत करने की वजह से चीन के पांच शहरों का हेल्थकेयर स्कोर 80 से भी ऊपर पहुंच गया है.
सामाजिक सुरक्षा और चिकित्सा ढांचे को मजबूत करने की वजह से चीन के पांच शहरों का हेल्थकेयर स्कोर 80 से भी ऊपर पहुंच गया है.
Published at : 08 Jul 2026 01:56 PM (IST)
Tags :
Copenhagen Top Best Cities EIU Liveability Index

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