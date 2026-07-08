दुनियाभर के 173 शहरों के बीच किए गए इस सर्वे में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन ने ऑस्ट्रिया के वियना को पछाड़ते हुए अपनी नंबर एक की गद्दी को सुरक्षित रखा है. कोपेनहेगन को शिक्षा, स्थिरता और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी तीन सबसे महत्वपूर्ण श्रेणियों में 100 में से पूरे 100 नंबर मिले हैं.