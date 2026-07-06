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फ्री रेंज और पोल्ट्री के अंडों में क्या है अंतर, जानिए कौन सा एग वेज और कौन है नॉनवेज?
अंडा देखने के बाद हर किसी के मन में यही ख्याल आता है कि यह तो नॉनवेज है. चलिए आज आपको पोल्ट्री के अंडों और फ्री रेंज अंडों की हकीकत बताते हैं और यह भी बताएंगे कि कौन से अंडे नॉनवेज नहीं हैं.
खान-पान को लेकर हमारे समाज में कई साल से बहस चली आ रही है, जिसमें सबसे बड़ा और उलझा हुआ सवाल यह है कि अंडा वेज है कि नॉनवेज? ज्यादातर लोग इसे आंख मूंदकर मांसाहार मान लेते हैं, क्योंकि पारंपरिक सोच यही है कि अंडे से चूजा निकलता है. लेकिन विज्ञान की कसौटी पर परखें तो हर अंडे की कहानी एक जैसी नहीं होती है. बाजार में मिलने वाले फ्री रेंज यानी देसी अंडा और कॉमर्शियल पोल्ट्री के अंडों के बनने का तरीका पूरी तरह से अलग है. चलिए जानें.
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Published at : 06 Jul 2026 08:31 AM (IST)
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