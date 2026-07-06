फ्री रेंज और पोल्ट्री के अंडों में क्या है अंतर, जानिए कौन सा एग वेज और कौन है नॉनवेज?

लोगों का मानना है कि अगर अंडों को न खाया जाए तो उसमें से एक नन्हा चूजा बाहर आ जाएगा. यानी अंडे को खाना, उस चूजे के पैदा होने से पहले ही उसकी जान लेने जैसा है. सदियों से इंसानों ने अंडों से बच्चों को निकलते हुए देखा है, इसलिए इस धारणा ने हमारे समाज और संस्कृति में इसकी गहरी जड़ें जमा दी हैं.