क्या सच में सरोजनी और लाजपत में श्मशान से आते हैं कपड़े, आप तो नहीं पहन रहे मृतकों के लिबास?

लेकिन इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलते हैं कि ये कपड़े मृतकों के हैं. दरअसल यह अफवाह इसलिए फैली क्योंकि इन बाजारों के कुछ खास हिस्सों में विदेशों से आने वाले पुराने और इस्तेमाल किए हुए कपड़े बिकते हैं. आम लोगों ने विदेशों से आने वाले इन पुराने कपड़ों को सीधे श्मशान से जोड़ दिया.