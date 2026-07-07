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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजक्या सच में सरोजनी और लाजपत में श्मशान से आते हैं कपड़े, आप तो नहीं पहन रहे मृतकों के लिबास?

क्या सच में सरोजनी और लाजपत में श्मशान से आते हैं कपड़े, आप तो नहीं पहन रहे मृतकों के लिबास?

सरोजिनी और लाजपत नगर में मरे हुए लोगों के कपड़े बिकने की बात अक्सर चर्चा में रहती है. लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है. यहां सरप्लस और पुराने दोनों तरह के कपड़े मिक्स होकर बिकते हैं.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 07 Jul 2026 10:16 AM (IST)
सरोजिनी और लाजपत नगर में मरे हुए लोगों के कपड़े बिकने की बात अक्सर चर्चा में रहती है. लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है. यहां सरप्लस और पुराने दोनों तरह के कपड़े मिक्स होकर बिकते हैं.

राजधानी दिल्ली के सरोजिनी नगर और लाजपत नगर मार्केट फैशनेबल और सस्ते कपड़ों के लिए जाने जाते हैं. यहां पर ब्रांडेड और ट्रेंडी कपड़े महज कुछ सौ रुपयों में ही मिल जाते हैं, लेकिन इसके पीछे एक सवाल हमेशा रहता है कि आखिर इतने सस्ते कपड़े यहां आते कहां से हैं. सोशल मीडिया और आम चर्चाओं में दावा किया जाता है कि ये विदेशों के श्मशानों के मरे हुए लोगों के कपड़े होते हैं. आइए इसके बारे में विस्तार से जानें.

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बाजारों में घूमने वाली इस अफवाह में कहा जाता है कि सरोजिनी और लाजपत नगर में बिकने वाले रंग-बिरंगे परिधान विदेशों में मरने वाले लोगों के होते हैं, जिनको कंटेनर में भरकर भारत में लाया जाता है.
बाजारों में घूमने वाली इस अफवाह में कहा जाता है कि सरोजिनी और लाजपत नगर में बिकने वाले रंग-बिरंगे परिधान विदेशों में मरने वाले लोगों के होते हैं, जिनको कंटेनर में भरकर भारत में लाया जाता है.
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लेकिन इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलते हैं कि ये कपड़े मृतकों के हैं. दरअसल यह अफवाह इसलिए फैली क्योंकि इन बाजारों के कुछ खास हिस्सों में विदेशों से आने वाले पुराने और इस्तेमाल किए हुए कपड़े बिकते हैं. आम लोगों ने विदेशों से आने वाले इन पुराने कपड़ों को सीधे श्मशान से जोड़ दिया.
लेकिन इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलते हैं कि ये कपड़े मृतकों के हैं. दरअसल यह अफवाह इसलिए फैली क्योंकि इन बाजारों के कुछ खास हिस्सों में विदेशों से आने वाले पुराने और इस्तेमाल किए हुए कपड़े बिकते हैं. आम लोगों ने विदेशों से आने वाले इन पुराने कपड़ों को सीधे श्मशान से जोड़ दिया.
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सरोजिनी और लाजपत नगर मार्केट में कपड़ों के बेहद सस्ते होने की सबसे असली और प्रमाणिक वजह एक्सपोर्ट सरप्लस स्टॉक है. दुनिया के बड़े-बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स जब कपड़ों का निर्माण करते हैं, तो वे अपनी तय जरूरत से कहीं ज्यादा मात्रा में माल तैयार कराते हैं.
सरोजिनी और लाजपत नगर मार्केट में कपड़ों के बेहद सस्ते होने की सबसे असली और प्रमाणिक वजह एक्सपोर्ट सरप्लस स्टॉक है. दुनिया के बड़े-बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स जब कपड़ों का निर्माण करते हैं, तो वे अपनी तय जरूरत से कहीं ज्यादा मात्रा में माल तैयार कराते हैं.
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ऑर्डर पूरा होने के बाद बचे हुए इस अतिरिक्त और बिल्कुल नए स्टॉक को कंपनियां फैक्ट्रियों में डंप करने की बजाय बहुत मामूली कीमतों पर थोक व्यापारियों को बेच देती हैं. यही वजह है कि इन बाजारों में कई बार अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स के ओरिजनल टैग वाले कपड़े भी कौड़ियों के भाव बिकते हैं.
ऑर्डर पूरा होने के बाद बचे हुए इस अतिरिक्त और बिल्कुल नए स्टॉक को कंपनियां फैक्ट्रियों में डंप करने की बजाय बहुत मामूली कीमतों पर थोक व्यापारियों को बेच देती हैं. यही वजह है कि इन बाजारों में कई बार अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स के ओरिजनल टैग वाले कपड़े भी कौड़ियों के भाव बिकते हैं.
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सस्ते कपड़ों का दूसरा सबसे बड़ा जरिया है एक्सपोर्ट फैक्ट्रियों से रिजेक्ट किया हुआ माल. कई बार बड़े ब्रांड्स के कड़े क्वालिटी टेस्ट में मामूली कमियों की वजह से कपड़ों का पूरा का पूरा बैच रिजेक्ट कर दिया जाता है.
सस्ते कपड़ों का दूसरा सबसे बड़ा जरिया है एक्सपोर्ट फैक्ट्रियों से रिजेक्ट किया हुआ माल. कई बार बड़े ब्रांड्स के कड़े क्वालिटी टेस्ट में मामूली कमियों की वजह से कपड़ों का पूरा का पूरा बैच रिजेक्ट कर दिया जाता है.
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इन कमियों में सिलाई का ढीला होना, गलत लेबल लग जाना, कोई बटन गायब होना या फिर रंग में मामूली सा अंतर होना शामिल हैं. आम ग्राहकों को ये छोटी कमियां कभी नजर नहीं आती हैं. लेकिन कंपनियां इसे खारिज कर देती हैं. व्यापारी इसी रिजेक्टेड माल को खरीदतर दिल्ली की इन बाजारों में बेच देते हैं.
इन कमियों में सिलाई का ढीला होना, गलत लेबल लग जाना, कोई बटन गायब होना या फिर रंग में मामूली सा अंतर होना शामिल हैं. आम ग्राहकों को ये छोटी कमियां कभी नजर नहीं आती हैं. लेकिन कंपनियां इसे खारिज कर देती हैं. व्यापारी इसी रिजेक्टेड माल को खरीदतर दिल्ली की इन बाजारों में बेच देते हैं.
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यह बात पूरी तरह से सच है कि इन बाजारों के कुछ कोनों में पुराने और पहले इस्तेमाल किए गए सेकंड हैंड कपड़े भी बिकते हैं. ये कपड़े अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली चैरिटी संस्थाओं, दान के जरिए या थोक रीसेल के जरिए भार पहुंचते हैं.
यह बात पूरी तरह से सच है कि इन बाजारों के कुछ कोनों में पुराने और पहले इस्तेमाल किए गए सेकंड हैंड कपड़े भी बिकते हैं. ये कपड़े अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली चैरिटी संस्थाओं, दान के जरिए या थोक रीसेल के जरिए भार पहुंचते हैं.
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विदेशों में जो लोग कपड़े दान कर देते हैं, उनको बड़े व्यापारी वजन के भाव से खरीदकर भारत लाते हैं. चूंकि ये पहले इस्तेमाल किए होते हैं, इसलिए इनकी कीमत काफी कम होती है.
विदेशों में जो लोग कपड़े दान कर देते हैं, उनको बड़े व्यापारी वजन के भाव से खरीदकर भारत लाते हैं. चूंकि ये पहले इस्तेमाल किए होते हैं, इसलिए इनकी कीमत काफी कम होती है.
Published at : 07 Jul 2026 10:14 AM (IST)
Tags :
Sarojini Nagar Market Lajpat Nagar Cheap Clothes

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