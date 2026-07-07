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क्या सच में सरोजनी और लाजपत में श्मशान से आते हैं कपड़े, आप तो नहीं पहन रहे मृतकों के लिबास?
सरोजिनी और लाजपत नगर में मरे हुए लोगों के कपड़े बिकने की बात अक्सर चर्चा में रहती है. लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है. यहां सरप्लस और पुराने दोनों तरह के कपड़े मिक्स होकर बिकते हैं.
राजधानी दिल्ली के सरोजिनी नगर और लाजपत नगर मार्केट फैशनेबल और सस्ते कपड़ों के लिए जाने जाते हैं. यहां पर ब्रांडेड और ट्रेंडी कपड़े महज कुछ सौ रुपयों में ही मिल जाते हैं, लेकिन इसके पीछे एक सवाल हमेशा रहता है कि आखिर इतने सस्ते कपड़े यहां आते कहां से हैं. सोशल मीडिया और आम चर्चाओं में दावा किया जाता है कि ये विदेशों के श्मशानों के मरे हुए लोगों के कपड़े होते हैं. आइए इसके बारे में विस्तार से जानें.
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Published at : 07 Jul 2026 10:14 AM (IST)
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