23 जुलाई से भारत-जिम्बाब्वे के बीच तीन दिन की टी20 सीरीज खेली जाने वाली है. जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान भी कर दिया गया. दोनों टीमों के बीच पहला टी20 मुकाबला हरारे में खेला जाएगा.

आईपीएल 2026 में धमाकेदार प्रदर्शन से सबको हैरान करने वाले अशोक शर्मा और यश ठाकुर को भारतीय टीम में शामिल किया गया. वहीं, रिंकू सिंह को भी टीम में शामिल किया गया. भारतीय स्क्वाड में एक ऐसे खिलाड़ी की भी वापसी हुई, जो करीब 21 महीने बाद टीम के साथ फिर खेलता दिखेगा.

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मयंक के पास सुनहरा मौका

मयंक यादव को भी जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम में बुलाया गया. हालांकि, मयंक का टीम में वापस आना ये किसी गुत्थी से कम नहीं है.मंयक का आईपीएल सीजन बेहद शानदार रहा,अपनी तेज तर्रार गेंदबाज़ी से उन्होंने सबके दिलों में जगह बनाई थी,लेकिन इंजरी के चलते उनको खेल में वापसी का मौका नहीं मिल सका. उनके पास जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने आप को साबित करने का एक सुनहरा मौका है.

मयंक के खाते में एक भी विकेट नहीं

मयंक यादव को लेकर काफी सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि उनकी किस आधार पर टीम में वापसी कराई गई.अशोक शर्मा ने आईपीएल 2026 के 6 मुकाबलों में 6 विकेट और यश ठाकुर ने 1 मुकाबले में एक विकेट चटकाए हैं, तो फिर मंयक ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उन्हें इंटरनेशनल दौरे के लिए टीम में शामिल किया गया?.

आईपीएल में मयंक के प्रदर्शन की बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए केवल 4 मैच खेले.जिसमें से एक मैच में भी विकेट चटका नहीं सके. वे पूरे सीजन चोट से ही जूझते दिखे. विकेट नहीं मिलना तो ठीक था पर उन्होंने काफी रन भी अपने स्पैल में खाए.अगर इस प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें टीम में लाया गया,तो फिर मैनेजमेंट की उनपर मेहरबानी है.

तीन खिलाड़ियों को बाहर किया गया

मंयक यादव को टीम में लाने के पीछे एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्ण और अर्शदीप सिंह को जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया. बीसीसीआई ने इन तीन खिलाड़ियों के टीम से बाहर होने की बड़ी वजह तो नहीं बताई, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते टीम में शामिल नहीं किया गया. शायद मयंक के टीम में वापसी की बड़ी वजह एक ये भी हो सकती है.

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