अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को फिर से दावा किया कि भारत-पाकिस्तान जंग रोकने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी. ट्रंप ने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो दोनों देशों के बीच लड़ाई परमाणु युद्ध में बदल सकती थी और लाखों लोगों की जान जा सकती थी.

न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, ब्रिटेन के RAF मिल्डेनहॉल में एयर फ़ोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, "जरा सोचिए, भारत और पाकिस्तान युद्ध चल रहा था. लड़ाई शुरू हुए एक हफ़्ता हो चुका था और 11 जेट मार गिराए गए थे और इस तरह वह युद्ध परमाणु युद्ध में बदलने वाला था." ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि युद्ध रोकने में अपनी भूमिका के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उनकी तारीफ की थी.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप ने 3 से 5 करोड़ लोगों की जान बचाई. उन्होंने कहा कि यह संख्या इससे कहीं ज़्यादा हो सकती थी. ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में अपने रिकॉर्ड के बारे में भी बात की और दावा किया कि उन्होंने कई युद्धों को खत्म करने में मदद की है.

ट्रंप ने फिर की अपनी तारीफ

ट्रंप ने कहा, "मैंने 8 युद्ध सुलझाए." ट्रंप ने ये बातें वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहीं. उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने मचाडो को वेनेजुएला न लौटने की सलाह दी थी और उन्हें एक बेहतरीन इंसान बताया. नोबेल शांति पुरस्कार का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा कि मचाडो ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि झगड़ों को सुलझाने में अपनी भूमिका के कारण वे इस पुरस्कार के सबसे ज्यादा हकदार हैं.

8 में 5 युद्ध टैरिफ की वजह से रुके- ट्रंप

पिछले हफ्ते CNBC के जो कर्नन के साथ एक इंटरव्यू में ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने दोनों परमाणु-हथियार वाले पड़ोसी देशों को भारी टैरिफ की धमकी देकर उनके बीच एक बड़े युद्ध को रोका था. ट्रंप ने कहा, "मैंने टैरिफ की वजह से 8 युद्ध रोके. 8 में से 5 युद्ध टैरिफ की वजह से ही रुके थे."

कश्मीर के पहलगाम में साल 2025 में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था. इसके तहत पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचों को निशाना बनाया गया था. हालांकि नई दिल्ली ने अमेरिकी मध्यस्थता के दावे को हमेशा खारिज किया है.

ये भी पढ़ें

'ईंट का जवाब पत्थर से', अमेरिका से बदला लेने के बाद बोला ईरान, अराघची ने ट्रंप को दिया अल्टीमेटम!