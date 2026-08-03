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महीनों स्पेस में बिताते, फिर वहां कपड़े कैसे धोते हैं एस्ट्रोनॉट्स?
Astronauts Clothes: क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष यात्री अपने कपड़े कैसे धोते हैं? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब.
Astronauts Clothes: इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर महीनों तक रहने में कुछ ऐसी चुनौतियां आती हैं जिनके बारे में धरती पर रहने वाले लोग शायद ही कभी सोचते हैं. इनमें से एक चुनौती है कपड़े धोना. अंतरिक्ष के माइक्रोग्रैविटी वाले माहौल में वाशिंग मशीन काम नहीं करती, पानी काफी कम होता है और हर किलोग्राम सामान कीमती होता है. आइए जानते हैं कि ऐसे हालातों में अंतरिक्ष यात्री अपने कपड़े कैसे धोते हैं.
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Published at : 03 Aug 2026 08:12 PM (IST)
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