महीनों स्पेस में बिताते, फिर वहां कपड़े कैसे धोते हैं एस्ट्रोनॉट्स?

जैसे-जैसे अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा और मंगल ग्रह के लंबे मिशन की तैयारी कर रहे हैं स्पेस एजेंसियां पानी की बचत करने वाली लॉन्ड्री टेक्नोलॉजी और दोबारा इस्तेमाल होने वाले कपड़ों के सिस्टम पर भी रिसर्च कर रही है. ऐसा इसलिए ताकि कचरा और सामान का बोझ कम किया जा सके.