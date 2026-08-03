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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजAbhishek Sharma: अभिषेक शर्मा के पास खेती की कितनी जमीन, उगाते हैं कौन-सी फसलें?

Abhishek Sharma: अभिषेक शर्मा के पास खेती की कितनी जमीन, उगाते हैं कौन-सी फसलें?

Abhishek Sharma: अभिषेक शर्मा की फैमिली, क्रिकेट करियर और संपत्ति को लेकर कई बातें चर्चा में हैं. खेती की जमीन से जुड़ी वायरल दावों की भी सच्चाई सामने आई है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 03 Aug 2026 06:14 PM (IST)
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Abhishek Sharma: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा इन दिनों एक बार फिर चर्चे में हैं. उन्होंने पंजाब के एक स्थानीय टूर्नामेंट में हाल ही में शानदार दोहरा शतक जड़ा, जिसके बाद वे सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. इस शानदार पारी के बाद फैंस उनके बारे में और ज्यादा जानने के लिए उत्सुक हैं, खासकर उनकी फैमिली, बैकग्राउंड, पढ़ाई और संपत्ति को लेकर. लोग यह भी जानना चाह रहे हैं कि क्या अभिषेक शर्मा के पास आम किसानों की तरह खेती है? अगर हां, तो वो यहां क्या-क्या उगाते हैं?

आपको बता दें कि अभिषेक शर्मा का जन्म 4 सितंबर 2000 को पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था. उनके पिता का नाम राजकुमार शर्मा है, जो खुद एक पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं और आजकल एक बैंक में नौकरी करते हैं. उनकी माता का नाम मंजू शर्मा है, जो एक गृहिणी हैं. अभिषेक अपने परिवार में सबसे छोटे हैं और उनकी दो बड़ी बहनें हैं, जिनके नाम कोमल और सानिया हैं. 

करियर और उनकी संपत्ति के बारे में जानकारी

अभिषेक शर्मा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2017 में पंजाब की तरफ से क्रिकेट खेलकर की थी. इसके बाद वे इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL में Sunrises Hydrabad टीम से  खेले और अपनी शानदार बल्लेबाजी से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा. साल 2024 में उन्होंने भारतीय टीम के लिए टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू किया और जल्द ही टीम इंडिया के अहम खिलाड़ी बन गए. साल 2025 में वे टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में दुनिया के नंबर एक बल्लेबाज बने और एशिया कप 2025 में उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया. उनकी शानदार फॉर्म को देखते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने साल 2026 के लिए उन्हें 14 करोड़ रुपये में रिटेन किया. इससे पहले उनकी कीमत करीब 6.5 करोड़ रुपये थी.  

यह भी पढ़ेंः क्या PM और राष्ट्रपति की पोस्ट भी हटाई जा सकती है, क्या है पॉलिसी?

अभिषेक शर्मा के पास खेती की कितनी जमीन?

अभिषेक शर्मा को लेकर सोशल मीडिया पर कई बार तरह-तरह की बातें और अफवाहें फैलती रहती हैं, खासकर उनकी संपत्ति के बारे में. उनके पास पंजाब व अन्य जगहों पर खेती योग्य जमीन की जानकारी सार्वजनिक नहीं है. हालांकि, कई रिपोर्ट्स में यह जरूर बताया गया है कि अभिषेक शर्मा और उनके परिवार के नाम कई संपत्तियां दर्ज हैं. उनके परिवार की बात करें तो उनके पिता बैंक में नौकरी करते हैं, न कि खेती से जुड़े किसी काम. 

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Published at : 03 Aug 2026 06:14 PM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma Abhishek Sharma Cricketer Abhishek Sharma Biography Abhishek Sharma 233 Abhishek Sharma Double Century
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