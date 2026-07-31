सबसे हैंडसम मर्दों का देश कौन सा, लिस्ट में कितने नंबर पर भारत-पाकिस्तान?

इस सूची में स्पेन दुनिया भर में टॉप पर रहा है. स्पेनिश पुरुषों की औसत लंबाई छह फीट के आसपास होती है और उनकी छरहरी, सुगठित शारीरिक बनावट उन्हें बेहद आकर्षक बनाती है. इसके अलावा, उनकी अलग-अलग रंगों वाली आंखें और स्वाभाविक रूप से डार्क हेयर टोन उनके चेहरे की चमक को कई गुना बढ़ा देते हैं.