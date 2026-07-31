एक्सप्लोरर
सबसे हैंडसम मर्दों का देश कौन सा, लिस्ट में कितने नंबर पर भारत-पाकिस्तान?
इंसाइडरमंकी की वैश्विक रैंकिंग ने दुनियाभर के सबसे आकर्षक और हैंडसम मर्दों की लिस्ट जारी की है. इस लिस्ट में भारत और पाकिस्तान भी शामिल हैं. चलिए दोनों की रैंकिंग जान लेते हैं.
पुरुषों के आकर्षण को सिर्फ खूबसूरती के एक पैमाने पर नहीं मापा जा सकता, क्योंकि इसमें शारीरिक फिटनेस, चेहरे की बनावट, फैशन सेंस, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व सब कुछ शामिल होता है. अंतरराष्ट्रीय शोध संस्था इंसाइडरमंकी की रिपोर्ट ने विश्व भर के 25 देशों के पुरुषों का विश्लेषण करके एक लिस्ट जारी की है. तो चलिए जरा गौर फरमाते हैं कि आखिर किस देश के मर्द सबसे ज्यादा हैंडसम दिखते हैं.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 31 Jul 2026 09:41 PM (IST)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
भारत में शेख हसीना, क्या पाकिस्तानी नेताओं को भी शरण देती है सरकार?
जनरल नॉलेज
ताहिर हुसैन को उम्रकैद, क्या सिर्फ 20 साल में पूरी हो जाती है सजा?
जनरल नॉलेज
किसके कहने पर बदलती है खिलाड़ियों की ड्रेस, क्या हैं रंग तय करने के नियम?
जनरल नॉलेज
100, 200 या 500 के कितने नोट चलन में, ज्यादा क्यों नहीं छापता RBI?
Advertisement
डॉ. कमलेश "कौन्तेय"प्रोफेसर
Opinion