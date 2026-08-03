मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'कुछ भी नहीं बचा...', असम बाढ़ में फंसीं गोपी बहू की मां, छलका दर्द, नहीं रोक पाईं आंसू

'कुछ भी नहीं बचा...', असम बाढ़ में फंसीं गोपी बहू की मां, छलका दर्द, नहीं रोक पाईं आंसू

Devoleena Bhattacharjee On Assam Flood: टीवी की गोपी बहू यानी कि देवोलीना भट्टाचार्जी की मां असम बाढ़ में फंस गई हैं. एक्ट्रेस अपना दर्द बयां कर आंसू नहीं रोक पाईं. चलिए बताते हैं उन्होंने क्या कहा.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 03 Aug 2026 04:39 PM (IST)
Preferred Sources

Devoleena Bhattacharjee On Assam Flood: टीवी की गोपी बहू यानी कि देवोलीना भट्टाचार्जी ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो को लेकर चर्चा में हैं, जिसमें वो बेहद ही भावुक नजर आईं. वीडियो में एक्ट्रेस असम में आई भयानक बाढ़ को लेकर बात करकते हुए नजर आईं, जिसमें उनकी मां और रिश्तेदार फंसे हुए हैं. परिवार की हालत के बारे में बात कर देवोलीना अपने आंसू नहीं रोक पाईं. चलिए बताते हैं अभिनेत्री ने क्या कुछ कहा.

देवोलीना भट्टाचार्जी ने शेयर किया वीडियो

देवोलीना भट्टाचार्जी ने इंस्टाग्राम पर अपना वीडियो शेयर किया है. अपने इस वीडियो के जरिए एक्ट्रेस अपने परिवार की परेशानियों को शेयर कर रही हैं और वो असम बाढ़ के हालातों पर बेबस महसूस कर रही हैं. अपने दुख को जाहिर कर देवोलीना ने बताया कि वो अब तक क्यों चुप रहीं? वो अपने वीडियो में कहती हैं, 'मुझे पता था कि अगर मैं इस बारे में बात करुंगी तो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाती.'

यह भी पढ़ें: 'मुझे पता है वो कौन है...', आकांक्षा चौधरी के शॉकिंग खुलासे पर बंदगी कालरा का दावा

देवोलीना ने रोते हुए बयां किया दर्द

देवोलीना अपने वीडियो में कहती हैं, 'ये वीडियो असम बाढ़ को लेकर है. मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रही थी कि आज वीडियो बनाऊंगी कल बनाऊंगी. पर हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी. वो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी कि बिना अपने पर्सनल इमोशन को लाए आप सबके सामने अपनी बात रख पाऊं.' इसके बाद देवोलीना रोते हुए नजर आईं और कहती हैं, 'मुझसे हो नहीं रहा था. मुझे माफ करना. यही वजह है और इसलिए वीडियो बना नहीं पा रही थी.'

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by NostrilPhilia (@nostrilphilia)

सब कुछ खत्म हो गया है- देवोलीना

देवोलीना आगे कहती हैं, 'मैं जानती थी कि कहीं ना कहीं मैं टूट जाऊंगी. मेरी मम्मी भी अभी नाजिरा में ही फंसी हुई हैं लेकिन, भगवान के आशीर्वाद से हमारा जो पुराना घर है वो एक जगह पर है जहां पर पूरी तरह से बाढ़ नहीं आई है लेकिन, जो मेरी नानी का घर था, मासी का घर था वो पूरी तरह से डूब चुका है. मतलब सब कुछ खत्म हो गया है. कुछ नहीं बचा है. जैसा आप लोग वीडियो में देख रहे हैं वैसा ही है और कुछ भी नहीं बचा है.'

यह भी पढ़ें: 'रज्जो-बाबू' समेत 2026 के वो 7 एक्टर्स, जिन्हें ओटीटी ने बना दिया रातोंरात स्टार, दो ने तो खूब कमाया नाम
 
देवोलीना भट्टाचार्जी का वर्कफ्रंट

बहरहाल, देवोलीना भट्टाचार्जी के वर्कफ्रंट के बारे में बात की जाए तो शादी के बाद से वो अपनी फैमिली और बच्चे के साथ बिजी हैं. उन्हें शो 'साथ निभाना साथिया' से घर-घर में पहचान मिली थी. इतना ही नहीं, आखिरी बार एक्ट्रेस को सलमान खान के शो 'बिग बॉस' के सीजन 13, 14 और 15 में देखा जा चुका है.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 03 Aug 2026 04:33 PM (IST)
Tags :
Devoleena Bhattacharjee Assam Flood
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
'कुछ भी नहीं बचा...', असम बाढ़ में फंसीं गोपी बहू की मां, छलका दर्द, नहीं रोक पाईं आंसू
'कुछ भी नहीं बचा...', असम बाढ़ में फंसीं गोपी बहू की मां, छलका दर्द, नहीं रोक पाईं आंसू
टेलीविजन
नॉर्मल डिलीवरी के लिए किस तरह की तैयारी करनी चाहिए? टीवी एक्ट्रेस सुरभि ज्योति ने बताई काम की बात
नॉर्मल डिलीवरी के लिए किस तरह की तैयारी करनी चाहिए? टीवी एक्ट्रेस ने खोला राजा
टेलीविजन
'सीआईडी' के दया ने बताई 'तारक मेहता' की ऑफ स्क्रीन डार्क रियलिटी? वायरल वीडियो से मिला ये हिंट
'सीआईडी' के दया ने बताई 'तारक मेहता' की ऑफ स्क्रीन डार्क रियलिटी?
टेलीविजन
'खतरों के खिलाड़ी 15' में घायल हुए गौरव खन्ना, बोले- जिंदगी का सबसे दर्दनाक एक्सपीरियंस
'खतरों के खिलाड़ी 15' में घायल हुए गौरव खन्ना, बोले- जिंदगी का सबसे दर्दनाक एक्सपीरियंस
Advertisement

वीडियोज

Triggered Insaan ने 50 घंटे की Live Stream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Ram Gopal Varma-Urmila Matondkar की सीक्रेट शादी का दावा, पुराने किस्से फिर चर्चा में
Salman Khan ने SVC63 के लिए घटाई फीस? 120 करोड़ से 70 करोड़ लेने की चर्चा
हम सालों से घुटने के दर्द से बेवजह डर रहे थे? जो बात डॉक्टर भी छुपाते हैं, वो आज बाहर आ गई!
Baba Bageshwar: जमीन की 'लूट'...क्या बाबा बागेश्वर ने दी छूट ? | Dhirendra Shashtri
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आपराधिक बैकग्राउंड वालों को नहीं राहत, प्रदर्शन पर जानें SC ने क्या कहा
आपराधिक बैकग्राउंड वालों को नहीं राहत, प्रदर्शन पर जानें SC ने क्या कहा
मध्य प्रदेश
Datia By-election Result 2026 Live: दतिया में 13 राउंड की गिनती पूरी, 2 और बाकी, कांग्रेस जीत के करीब
Live: दतिया में 13 राउंड की गिनती पूरी, 2 और बाकी, कांग्रेस जीत के करीब
टेलीविजन
'कुछ भी नहीं बचा...', असम बाढ़ में फंसी गोपी बहू की मां, छलका दर्द, नहीं रोक पाईं आंसू
'कुछ भी नहीं बचा...', असम बाढ़ में फंसी गोपी बहू की मां, छलका दर्द, नहीं रोक पाईं आंसू
क्रिकेट
‘अब टीम में लौटने...' अपनी वापसी पर भुवनेश्वर कुमार का बड़ा बयान
‘अब टीम में लौटने...' अपनी वापसी पर भुवनेश्वर कुमार का बड़ा बयान
बिहार
बांकीपुर रिजल्ट: प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया, 'मेरे विधायक बनने से…'
बांकीपुर रिजल्ट: प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया, 'मेरे विधायक बनने से…'
इंडिया
'हम अलग...', तसलीमा ने CJP प्रोटेस्ट की बांग्लादेश से की तुलना तो दीपके की दो टूक
'हम अलग...', तसलीमा ने CJP प्रोटेस्ट की बांग्लादेश से की तुलना तो दीपके की दो टूक
इंडिया
अभिजीत दीपके को इस छात्रा ने याद दिलाई उनकी बात, बोली- 'आपने कहा था कि...'
अभिजीत दीपके को इस छात्रा ने याद दिलाई उनकी बात, बोली- 'आपने कहा था कि...'
इंडिया
कर्नाटक मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल, DK शिवकुमार ने खेला बड़ा दांव, कई नए चेहरे शामिल
कर्नाटक मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल, DK शिवकुमार ने खेला बड़ा दांव, कई नए चेहरे शामिल
ENT LIVE
Lock Upp 2 से बाहर हुईं Akanksha Choudhary, किया चौंकाने वाला Casting Couch खुलासा
Lock Upp 2 से बाहर हुईं Akanksha Choudhary, किया चौंकाने वाला Casting Couch खुलासा
ENT LIVE
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
ENT LIVE
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
ENT LIVE
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Embed widget