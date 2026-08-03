'कुछ भी नहीं बचा...', असम बाढ़ में फंसीं गोपी बहू की मां, छलका दर्द, नहीं रोक पाईं आंसू

Devoleena Bhattacharjee On Assam Flood: टीवी की गोपी बहू यानी कि देवोलीना भट्टाचार्जी ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो को लेकर चर्चा में हैं, जिसमें वो बेहद ही भावुक नजर आईं. वीडियो में एक्ट्रेस असम में आई भयानक बाढ़ को लेकर बात करकते हुए नजर आईं, जिसमें उनकी मां और रिश्तेदार फंसे हुए हैं. परिवार की हालत के बारे में बात कर देवोलीना अपने आंसू नहीं रोक पाईं. चलिए बताते हैं अभिनेत्री ने क्या कुछ कहा.

देवोलीना भट्टाचार्जी ने शेयर किया वीडियो

देवोलीना भट्टाचार्जी ने इंस्टाग्राम पर अपना वीडियो शेयर किया है. अपने इस वीडियो के जरिए एक्ट्रेस अपने परिवार की परेशानियों को शेयर कर रही हैं और वो असम बाढ़ के हालातों पर बेबस महसूस कर रही हैं. अपने दुख को जाहिर कर देवोलीना ने बताया कि वो अब तक क्यों चुप रहीं? वो अपने वीडियो में कहती हैं, 'मुझे पता था कि अगर मैं इस बारे में बात करुंगी तो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाती.'

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देवोलीना ने रोते हुए बयां किया दर्द

देवोलीना अपने वीडियो में कहती हैं, 'ये वीडियो असम बाढ़ को लेकर है. मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रही थी कि आज वीडियो बनाऊंगी कल बनाऊंगी. पर हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी. वो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी कि बिना अपने पर्सनल इमोशन को लाए आप सबके सामने अपनी बात रख पाऊं.' इसके बाद देवोलीना रोते हुए नजर आईं और कहती हैं, 'मुझसे हो नहीं रहा था. मुझे माफ करना. यही वजह है और इसलिए वीडियो बना नहीं पा रही थी.'

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सब कुछ खत्म हो गया है- देवोलीना

देवोलीना आगे कहती हैं, 'मैं जानती थी कि कहीं ना कहीं मैं टूट जाऊंगी. मेरी मम्मी भी अभी नाजिरा में ही फंसी हुई हैं लेकिन, भगवान के आशीर्वाद से हमारा जो पुराना घर है वो एक जगह पर है जहां पर पूरी तरह से बाढ़ नहीं आई है लेकिन, जो मेरी नानी का घर था, मासी का घर था वो पूरी तरह से डूब चुका है. मतलब सब कुछ खत्म हो गया है. कुछ नहीं बचा है. जैसा आप लोग वीडियो में देख रहे हैं वैसा ही है और कुछ भी नहीं बचा है.'

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देवोलीना भट्टाचार्जी का वर्कफ्रंट

बहरहाल, देवोलीना भट्टाचार्जी के वर्कफ्रंट के बारे में बात की जाए तो शादी के बाद से वो अपनी फैमिली और बच्चे के साथ बिजी हैं. उन्हें शो 'साथ निभाना साथिया' से घर-घर में पहचान मिली थी. इतना ही नहीं, आखिरी बार एक्ट्रेस को सलमान खान के शो 'बिग बॉस' के सीजन 13, 14 और 15 में देखा जा चुका है.