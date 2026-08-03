24 कैरेट से कितना सस्ता होता है 22 कैरेट सोना, कितना बचता है पैसा?

22 कैरेट सोना अधिक मजबूत और कठोर होता है, जिसके कारण सभी तरह की ज्वेलरी इसी से तैयार की जाती है. हालांकि, जब आप 22 कैरेट के गहने खरीदते हैं तो उसकी कुल कीमत में मेकिंग चार्ज यानी बनवाई का खर्च और 3 प्रतिशत की दर से जीएसटी (GST) अलग से जुड़ता है. इस वजह से लास्ट में बिल में बढ़ोतरी देखने को मिलती है.