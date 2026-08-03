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24 कैरेट से कितना सस्ता होता है 22 कैरेट सोना, कितना बचता है पैसा?
Gold Price Today: सोने-चांदी के दामों में रोजाना बढ़ोतरी या दाम कम होते रहते हैं. लेकिन आज हम यह जानेंगे कि आखिर 22 कैरेट सोना 24 कैरेट के मुकाबले आखिर कितना सस्ता पड़ता है.
Gold Price Today: सोना-चांदी खरीदना भारतीय परंपरा और आर्थिक सुरक्षा के लिहाज से बेहद खास माना जाता है. खासकर शादी-ब्याह के मौसम या तीज-त्योहारों के वक्त लगातार बढ़ती महंगाई के बावजूद गहनों की खरीदारी करना जरूरी होता है. ऐसे में बाजार जाने से पहले सोने के अलग-अलग कैरेट और उनके ताजा भावों की जानकारी रखना हर खरीदार के लिए फायदेमंद होता है. बुलियन मार्केट में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की कीमतों में बड़ा अंतर देखा जाता है. चलिए जानें कि 22 कैरेट में कितना पैसा बचता है.
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Published at : 03 Aug 2026 03:37 PM (IST)
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डॉ. कमलेश "कौन्तेय"प्रोफेसर
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