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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेज24 कैरेट से कितना सस्ता होता है 22 कैरेट सोना, कितना बचता है पैसा?

24 कैरेट से कितना सस्ता होता है 22 कैरेट सोना, कितना बचता है पैसा?

Gold Price Today: सोने-चांदी के दामों में रोजाना बढ़ोतरी या दाम कम होते रहते हैं. लेकिन आज हम यह जानेंगे कि आखिर 22 कैरेट सोना 24 कैरेट के मुकाबले आखिर कितना सस्ता पड़ता है.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 03 Aug 2026 03:38 PM (IST)
Gold Price Today: सोने-चांदी के दामों में रोजाना बढ़ोतरी या दाम कम होते रहते हैं. लेकिन आज हम यह जानेंगे कि आखिर 22 कैरेट सोना 24 कैरेट के मुकाबले आखिर कितना सस्ता पड़ता है.

Gold Price Today: सोना-चांदी खरीदना भारतीय परंपरा और आर्थिक सुरक्षा के लिहाज से बेहद खास माना जाता है. खासकर शादी-ब्याह के मौसम या तीज-त्योहारों के वक्त लगातार बढ़ती महंगाई के बावजूद गहनों की खरीदारी करना जरूरी होता है. ऐसे में बाजार जाने से पहले सोने के अलग-अलग कैरेट और उनके ताजा भावों की जानकारी रखना हर खरीदार के लिए फायदेमंद होता है. बुलियन मार्केट में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की कीमतों में बड़ा अंतर देखा जाता है. चलिए जानें कि 22 कैरेट में कितना पैसा बचता है.

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सर्राफा बाजार के आज के आंकड़ों पर नजर डालें तो 24 कैरेट सोने की कीमत 1,44,210 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर देखी जा रही है, जबकि 22 कैरेट सोने का भाव 1,32,190 प्रति 10 ग्राम तक बना हुआ है.
सर्राफा बाजार के आज के आंकड़ों पर नजर डालें तो 24 कैरेट सोने की कीमत 1,44,210 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर देखी जा रही है, जबकि 22 कैरेट सोने का भाव 1,32,190 प्रति 10 ग्राम तक बना हुआ है.
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इस गणित के हिसाब से देखें तो 24 कैरेट के मुकाबले 22 कैरेट सोना लगभग 8.4 प्रतिशत तक सस्ता पड़ता है. इसका सीधा मतलब यह है कि प्रति 10 ग्राम की खरीदारी करने पर आज के रेट के हिसाब से ग्राहक को लगभग 12,020 तक की सीधी सीधी राहत मिलेगी.
इस गणित के हिसाब से देखें तो 24 कैरेट के मुकाबले 22 कैरेट सोना लगभग 8.4 प्रतिशत तक सस्ता पड़ता है. इसका सीधा मतलब यह है कि प्रति 10 ग्राम की खरीदारी करने पर आज के रेट के हिसाब से ग्राहक को लगभग 12,020 तक की सीधी सीधी राहत मिलेगी.
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यह बजट का अंतर आम खरीदारों के लिए त्यौहारों और शादियों के समय काफी महत्वपूर्ण साबित होता है. सोने के कैरेट में अंतर का मुख्य कारण उसकी शुद्धता की मात्रा होती है.
यह बजट का अंतर आम खरीदारों के लिए त्यौहारों और शादियों के समय काफी महत्वपूर्ण साबित होता है. सोने के कैरेट में अंतर का मुख्य कारण उसकी शुद्धता की मात्रा होती है.
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24 कैरेट सोना पूरी तरह से यानी 99.9 प्रतिशत शुद्ध माना जाता है, जिसमें किसी भी अन्य धातु का इस्तेमाल नहीं होता है. वहीं 22 कैरेट सोने की बात करें तो 91.6 प्रतिशत शुद्ध सोना होता है और बाकी का 8.4 प्रतिशत हिस्सा तांबा या चांदी जैसी अन्य धातुओं का मिश्रण होता है.
24 कैरेट सोना पूरी तरह से यानी 99.9 प्रतिशत शुद्ध माना जाता है, जिसमें किसी भी अन्य धातु का इस्तेमाल नहीं होता है. वहीं 22 कैरेट सोने की बात करें तो 91.6 प्रतिशत शुद्ध सोना होता है और बाकी का 8.4 प्रतिशत हिस्सा तांबा या चांदी जैसी अन्य धातुओं का मिश्रण होता है.
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शुद्ध 24 कैरेट सोना बेहद लचीला और नरम होता है, इसलिए उससे टिकाऊ ज्वैलरी नहीं बनाई जा सककी है. उसमें मजबूती लाने के लिए ही अन्य धातुएं मिलाई जाती हैं, जिससे 22 कैरेट सोना तैयार होता है.
शुद्ध 24 कैरेट सोना बेहद लचीला और नरम होता है, इसलिए उससे टिकाऊ ज्वैलरी नहीं बनाई जा सककी है. उसमें मजबूती लाने के लिए ही अन्य धातुएं मिलाई जाती हैं, जिससे 22 कैरेट सोना तैयार होता है.
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22 कैरेट सोना अधिक मजबूत और कठोर होता है, जिसके कारण सभी तरह की ज्वेलरी इसी से तैयार की जाती है. हालांकि, जब आप 22 कैरेट के गहने खरीदते हैं तो उसकी कुल कीमत में मेकिंग चार्ज यानी बनवाई का खर्च और 3 प्रतिशत की दर से जीएसटी (GST) अलग से जुड़ता है. इस वजह से लास्ट में बिल में बढ़ोतरी देखने को मिलती है.
22 कैरेट सोना अधिक मजबूत और कठोर होता है, जिसके कारण सभी तरह की ज्वेलरी इसी से तैयार की जाती है. हालांकि, जब आप 22 कैरेट के गहने खरीदते हैं तो उसकी कुल कीमत में मेकिंग चार्ज यानी बनवाई का खर्च और 3 प्रतिशत की दर से जीएसटी (GST) अलग से जुड़ता है. इस वजह से लास्ट में बिल में बढ़ोतरी देखने को मिलती है.
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अगर आपका मकसद ज्वैलरी पहनना नहीं बल्कि भविष्य के लिए निवेश करना है, तो 24 कैरेट सोना सबसे उत्तम विकल्प माना जाता है. 24 कैरेट सोने का उपयोग मुख्य रूप से सोने के सिक्के, बिस्किट या बार बनाने में होता है.
अगर आपका मकसद ज्वैलरी पहनना नहीं बल्कि भविष्य के लिए निवेश करना है, तो 24 कैरेट सोना सबसे उत्तम विकल्प माना जाता है. 24 कैरेट सोने का उपयोग मुख्य रूप से सोने के सिक्के, बिस्किट या बार बनाने में होता है.
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इस पर मेकिंग चार्ज या तो बिल्कुल नहीं लगता या बहुत ही मामूली होता है, जिससे आपको अपनी जमा पूंजी का पूरा मूल्य मिलता है. इसलिए बचत और वित्तीय सुरक्षा के नजरिए से 24 कैरेट और अगर इस्तेमाल के लिए गहने बनवाने हैं तो 22 कैरेट चुनना सही रहता है.
इस पर मेकिंग चार्ज या तो बिल्कुल नहीं लगता या बहुत ही मामूली होता है, जिससे आपको अपनी जमा पूंजी का पूरा मूल्य मिलता है. इसलिए बचत और वित्तीय सुरक्षा के नजरिए से 24 कैरेट और अगर इस्तेमाल के लिए गहने बनवाने हैं तो 22 कैरेट चुनना सही रहता है.
Published at : 03 Aug 2026 03:37 PM (IST)
Tags :
Gold Price Today 24 Karat Gold Price

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