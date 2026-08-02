धधक उठा यूरोप..जंगल की आग कैसे बन रही काल? लाखों लोग भागने पर मजबूर

3.3 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं. इनमें फ्रांस में लगभग 2.2 लाख और स्पेन में 1.1 लाख से ज्यादा लोग शामिल हैं. यह दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने का सबसे बड़ा अभियान है.