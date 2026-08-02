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धधक उठा यूरोप..जंगल की आग कैसे बन रही काल? लाखों लोग भागने पर मजबूर
Europe Wildfires: यूरोप इस वक्त जंगल की आग से जल रहा है. आइए जानते हैं कि आखिर यह आग यूरोप के लिए काल कैसे बनी और लोग भागने को क्यों मजबूर हो रहे हैं.
Europe Wildfires: आधुनिक इतिहास में यूरोप जंगल की आग की सबसे बुरी आपदाओं में से एक का सामना कर रहा है. रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और लंबे समय तक सूखे की वजह से बड़े-बड़े जंगल धधकती हुई आग में बदल चुके हैं. इस संकट में कई लोगों की जान चली गई है, हजारों हेक्टेयर जमीन बर्बाद हो गई है और फ्रांस, स्पेन, ग्रीस में 3.3 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ रहा है. आइए जानते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है.
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Published at : 02 Aug 2026 07:24 PM (IST)
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