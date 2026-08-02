सावन में क्यों नहीं खाते नॉनवेज? सिर्फ धर्म नहीं इसके पीछे काम करता है विज्ञान

इस मौसम में अगर मीट, चिकन या मछली को सही तापमान पर न रखा जाए या सही तरीके से न पकाया जाए, तो वह बहुत तेजी से खराब हो जाता है और उनमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं. ऐसे मांस को खाने पेट का इंफेक्शन, फूड पॉइजनिंग और डायरिया जैसी बीमारियां होने का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है.