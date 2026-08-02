#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजसावन में क्यों नहीं खाते नॉनवेज? सिर्फ धर्म नहीं इसके पीछे काम करता है विज्ञान

सावन में क्यों नहीं खाते नॉनवेज? सिर्फ धर्म नहीं इसके पीछे काम करता है विज्ञान

Sawan Non Veg Food Avoid: सावन में नॉनवेज न खाने का कारण केवल धार्मिक आस्था नहीं बल्कि सेहत और विज्ञान है. चलिए जानें कि इस बारे में आयुर्वेद क्या कहता है.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 02 Aug 2026 09:18 PM (IST)
Sawan Non Veg Food Avoid: सावन में नॉनवेज न खाने का कारण केवल धार्मिक आस्था नहीं बल्कि सेहत और विज्ञान है. चलिए जानें कि इस बारे में आयुर्वेद क्या कहता है.

Sawan Non Veg Food Avoid: सावन के महीने को धार्मिक दृष्टि से बेहद पवित्र माना जाता है और इस दौरान लोग भगवान शिव की पूजा करते हुए मांस-मछली और लहसुन-प्याज जैसी तामसिक चीजों से परहेज करते हैं. आम तौर पर इसे सिर्फ एक धार्मिक मान्यता माना जाता है, लेकिन इसके पीछे गहरा वैज्ञानिक और स्वास्थ्य संबंधी दृष्टिकोण भी छुपा हुआ है. चलिए हमारे साथ विस्तार से इस बारे में जानिए.

1/8
स्वास्थ्य विशेषज्ञों और आयुर्वेद के अनुसार बारिश के मौसम में हमारे शरीर का पाचन तंत्र, मौसम में नमी और संक्रमण फैलने का खतरा आपस में जुड़ा होता है. इसलिए इस मौसम में नॉनवेज से दूरी बनाना सेहत के लिहाज से पूरी तरह से फायदेमंद और वैज्ञानिक रूप से सही माना जाता है.
स्वास्थ्य विशेषज्ञों और आयुर्वेद के अनुसार बारिश के मौसम में हमारे शरीर का पाचन तंत्र, मौसम में नमी और संक्रमण फैलने का खतरा आपस में जुड़ा होता है. इसलिए इस मौसम में नॉनवेज से दूरी बनाना सेहत के लिहाज से पूरी तरह से फायदेमंद और वैज्ञानिक रूप से सही माना जाता है.
2/8
आयुर्वेद भी बरसात के मौसम में नॉनवेज नहीं खाने के बारे में बताता है. आयुर्वेद के अनुसार बरसात के मौसम में मानव शरीर की जठराग्नि यानी पाचन शक्ति सामान्य दिनों के मुकाबले काफी धीमी पड़ जाती है.
आयुर्वेद भी बरसात के मौसम में नॉनवेज नहीं खाने के बारे में बताता है. आयुर्वेद के अनुसार बरसात के मौसम में मानव शरीर की जठराग्नि यानी पाचन शक्ति सामान्य दिनों के मुकाबले काफी धीमी पड़ जाती है.
3/8
बारिश के मौसम में वातावरण का तापमान और नमी शरीर की पाचन क्रिया को धीमा कर देती है. चूंकि मांसाहारी भोजन में प्रोटीन और फैट की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसे पचाने में शरीर को काफी समय और मेहनत लगती है.
बारिश के मौसम में वातावरण का तापमान और नमी शरीर की पाचन क्रिया को धीमा कर देती है. चूंकि मांसाहारी भोजन में प्रोटीन और फैट की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसे पचाने में शरीर को काफी समय और मेहनत लगती है.
4/8
कमजोर पाचन तंत्र के दौरान भारी और मांसाहारी भोजन करने से गैस, एसिडिटी, पेट फूलना और अपच जैसी कई शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं. इसलिए इस दौरान हल्का भोजन करना ही सही रहता है.
कमजोर पाचन तंत्र के दौरान भारी और मांसाहारी भोजन करने से गैस, एसिडिटी, पेट फूलना और अपच जैसी कई शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं. इसलिए इस दौरान हल्का भोजन करना ही सही रहता है.
5/8
सावन का समय मानसून का महीना होता है, जिसमें हवा में बहुत नमी और उमस बनी रहती है. यह नमी सूक्ष्मजीवों, बैक्टीरिया और फंगस के पनपने के लिए सबसे अनुकूल माहौल तैयार करती है.
सावन का समय मानसून का महीना होता है, जिसमें हवा में बहुत नमी और उमस बनी रहती है. यह नमी सूक्ष्मजीवों, बैक्टीरिया और फंगस के पनपने के लिए सबसे अनुकूल माहौल तैयार करती है.
6/8
इस मौसम में अगर मीट, चिकन या मछली को सही तापमान पर न रखा जाए या सही तरीके से न पकाया जाए, तो वह बहुत तेजी से खराब हो जाता है और उनमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं. ऐसे मांस को खाने पेट का इंफेक्शन, फूड पॉइजनिंग और डायरिया जैसी बीमारियां होने का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है.
इस मौसम में अगर मीट, चिकन या मछली को सही तापमान पर न रखा जाए या सही तरीके से न पकाया जाए, तो वह बहुत तेजी से खराब हो जाता है और उनमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं. ऐसे मांस को खाने पेट का इंफेक्शन, फूड पॉइजनिंग और डायरिया जैसी बीमारियां होने का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है.
7/8
प्राचीन काल में रेफ्रिजरेटर की सुविधा न होने के कारण इन बीमारियों से बचाव के लिए नॉनवेज बंद किया जाता था. मानसून के दौरान धीमी पाचन क्षमता को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञ ताजा, हल्का और आसानी से पचने वाला खाना खाने की सलाह देते हैं.
प्राचीन काल में रेफ्रिजरेटर की सुविधा न होने के कारण इन बीमारियों से बचाव के लिए नॉनवेज बंद किया जाता था. मानसून के दौरान धीमी पाचन क्षमता को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञ ताजा, हल्का और आसानी से पचने वाला खाना खाने की सलाह देते हैं.
8/8
इस मौसम में हरी सब्जियां, सुपाच्य अनाज और सादा भोजन शरीर को जरूरी पोषण देने के साथ-साथ पाचन तंत्र पर अतिरिक्त दबाव नहीं डालता है. आयुर्वेद में भी इस बात का विशेष उल्लेख है कि वर्षा ऋतु में ऐसा आहार लेना चाहिए जो शरीर को ऊर्जा दे लेकिन पेट में भारीपन न पैदा करे .
इस मौसम में हरी सब्जियां, सुपाच्य अनाज और सादा भोजन शरीर को जरूरी पोषण देने के साथ-साथ पाचन तंत्र पर अतिरिक्त दबाव नहीं डालता है. आयुर्वेद में भी इस बात का विशेष उल्लेख है कि वर्षा ऋतु में ऐसा आहार लेना चाहिए जो शरीर को ऊर्जा दे लेकिन पेट में भारीपन न पैदा करे .
Published at : 02 Aug 2026 09:18 PM (IST)
Tags :
सावन Sawan Non Veg Food Non Veg In Monsoon

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
लक्ष्मी योजना का गलत फायदा उठाया, कितनी मिलेगी सजा?
लक्ष्मी योजना का गलत फायदा उठाया, कितनी मिलेगी सजा?
जनरल नॉलेज
मुगल दौर में इश्क करने की सजा, शहजादियों के साथ क्या-क्या हुआ?
मुगल दौर में इश्क करने की सजा, शहजादियों के साथ क्या-क्या हुआ?
जनरल नॉलेज
D कंपनी पानी कम चाय…कैसे काम करता है जापान का 'याकूजा गैंग'?
D कंपनी पानी कम चाय…कैसे काम करता है जापान का 'याकूजा गैंग'?
जनरल नॉलेज
क्या निजी तालाब पर भी लगेगा फ्लोटिंग सोलर पैनल, क्या है सूर्य सरोवर योजना?
क्या निजी तालाब पर भी लगेगा फ्लोटिंग सोलर पैनल, क्या है सूर्य सरोवर योजना?
Advertisement

वीडियोज

Mahadev & Sons: Narmada ने दी बड़ी खुशखबरी, किन्नर के भेष में Mogra का बाप देगा झटका!
Bollywood News: सालों बाद आमने-सामने कंगना-ऋतिक, वायरल मीम्स पर ऋतिक के रिएक्शन से भड़कीं कंगना (02.08.26)
Ranbir Kapoor के Lord Ram रोल के सपोर्ट में Dipika Chikhlia, बोलीं- एक्टर हर किरदार निभा सकता है
Pakistan में छाया Ramayana Trailer, Ranbir Kapoor, Yash और Sai Pallavi की हो रही तारीफ
Ramayana Trailer के बाद Kangana Ranaut का पुराना Sita लुक चर्चा में, एक पोस्ट से मचा बवाल

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

डॉ. कमलेश
डॉ. कमलेश "कौन्तेय"प्रोफेसर
निर्विघ्न कांवड़ यात्रा के लिए तैयार उत्तर प्रदेश
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास जहाज में लगी आग, 5 की मौत, 41 लापता
इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास जहाज में लगी आग, 5 की मौत, 41 लापता
दिल्ली NCR
पप्पू यादव पर जिस चाकू से हुआ हमला, सामने आई उसकी तस्वीर
पप्पू यादव पर जिस चाकू से हुआ हमला, सामने आई उसकी तस्वीर
क्रिकेट
IPL ट्रेड की खबरों के बीच नए लुक में दिखे हार्दिक पांड्या, GF भी थी साथ
IPL ट्रेड की खबरों के बीच नए लुक में दिखे हार्दिक पांड्या, GF भी थी साथ
साउथ सिनेमा
Box office: अनुपमा परमेश्वरन की तेलुगु की वो फिल्म, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कमाया था 225% प्रॉफिट
अनुपमा परमेश्वरन की तेलुगु की वो फिल्म, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कमाया था 225% प्रॉफिट
विश्व
ईरान ने US से की हमले न करने की मिन्नतें? ट्रंप के दावे पर तेहरान का जवाब
ईरान ने US से की हमले न करने की मिन्नतें? ट्रंप के दावे पर तेहरान का जवाब
इंडिया
'बिना समय बर्बाद किए...', कावेरी विवाद पर डीके शिवकुमार का बड़ा बयान?
'बिना समय बर्बाद किए...', कावेरी विवाद पर डीके शिवकुमार का बड़ा बयान?
इंडिया
राहुल गांधी पर हुई FIR तो आया TMC का रिएक्शन, कहा - 'सही काम...'
राहुल गांधी पर हुई FIR तो आया TMC का रिएक्शन, कहा - 'सही काम...'
ऑटो
15 हजार की EMI पर Brezza खरीदें तो कितनी डाउन पेमेंट देनी होगी? जानें हिसाब
15 हजार की EMI पर Brezza खरीदें तो कितनी डाउन पेमेंट देनी होगी? जानें हिसाब
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
ENT LIVE
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Toxic विवाद पर Kiara Advani का जवाब, Yash की फिल्म और फीमेल किरदारों का किया बचाव
Toxic विवाद पर Kiara Advani का जवाब, Yash की फिल्म और फीमेल किरदारों का किया बचाव
ENT LIVE
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain पर चर्चा
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain पर चर्चा
ENT LIVE
Kangana Ranaut का बचपन वाला Sita लुक वायरल, Ramayana Trailer के बीच पोस्ट बनी चर्चा
Kangana Ranaut का बचपन वाला Sita लुक वायरल, Ramayana Trailer के बीच पोस्ट बनी चर्चा
Embed widget