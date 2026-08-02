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सावन में क्यों नहीं खाते नॉनवेज? सिर्फ धर्म नहीं इसके पीछे काम करता है विज्ञान
Sawan Non Veg Food Avoid: सावन में नॉनवेज न खाने का कारण केवल धार्मिक आस्था नहीं बल्कि सेहत और विज्ञान है. चलिए जानें कि इस बारे में आयुर्वेद क्या कहता है.
Sawan Non Veg Food Avoid: सावन के महीने को धार्मिक दृष्टि से बेहद पवित्र माना जाता है और इस दौरान लोग भगवान शिव की पूजा करते हुए मांस-मछली और लहसुन-प्याज जैसी तामसिक चीजों से परहेज करते हैं. आम तौर पर इसे सिर्फ एक धार्मिक मान्यता माना जाता है, लेकिन इसके पीछे गहरा वैज्ञानिक और स्वास्थ्य संबंधी दृष्टिकोण भी छुपा हुआ है. चलिए हमारे साथ विस्तार से इस बारे में जानिए.
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Published at : 02 Aug 2026 09:18 PM (IST)
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