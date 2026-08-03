कर्नाटक कैबिनेट में नहीं मिली जगह, नाराज दो विधायकों ने दिया इस्तीफा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कांग्रेस ने 20 नए मंत्रियों के नामों की घोषणा भी की।

कर्नाटक में मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में कैबिनेट विस्तार से पहले सोमवार (3 अगस्त, 2026) को पार्टी के भीतर का अंसतोष खुलकर सामने आ गया है. दरअसल, कर्नाटक सरकार के मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने के बाद कांग्रेस के दो विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. इस्तीफा देने वाले दोनों विधायकों में राज्य के विजयपुरा जिले के इंडी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक यशवंत रायगौड़ा वी. पाटिल और सागर विधानसभा सीट से विधायक बेलूर गोपालकृष्णा का नाम शामिल है.

दरअसल, कर्नाटक में सोमवार (3 अगस्त, 2026) को कांग्रेस सरकार के मंत्रिमंडल का बड़ा विस्तार होना है, जिसमें 20 नए मंत्रियों को शामिल कर उन्हें शपथ दिलाया जाना है. ऐसे में मंत्रिमंडल में जगह न मिलने की संभावनाओं को लेकर पार्टी के कई विधायकों में असंतोष और नाराजगी देखी जा रही है और उनका मानना है कि पार्टी में सीनियर होने और संगठन के प्रति अपनी योगदान के बावजूद उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया. इसी नाराजगी के चलते उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है.

पार्टी ने नई मंत्रियों के नामों की घोषणा की

#BREAKING: Congress MLA Yashwant Rayagoud V. Patil resigns from the Karnataka Legislative Assembly after reportedly being left out of the state Cabinet, amid growing discontent over the recent Cabinet expansion pic.twitter.com/Yx68D66cTS — IANS (@ians_india) August 3, 2026

कर्नाटक सरकार के मंत्रिमंडल में होने वाले विस्तार को लेकर कांग्रेस पार्टी ने 20 नए मंत्रियों के नामों की घोषणा कर दी है. पार्टी ने डीके शिवकुमार के कैबिनेट में कुछ नए चेहरों को मौका दिया है, जबकि कई पुराने और अनुभवी नेताओं को भी दोबारा जिम्मेदारी सौंपी जाने वाली है. इसके साथ ही, डीके शिवकुमार के कैबिनेट में एक महिला नेता एवी. गायत्री शांतिगौड़ा को भी शामिल किया गया है, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बताई जा रही है.

कौन-कौन से नेता मंत्री पद की लेंगे शपथ

कर्नाटक सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने वाले नए 20 नेताओं में पीएम नरेंद्रस्वामी, शिवराज थंगादगी, रूद्रापा लमानी, केएस बसवनथप्पा, बी. नागेंद्र, रघुमूर्ति, जमीर अहमद खान, रिजवान अरशद, संतोष लाद, मधु बंगारप्पा, पुत्रांगा शेट्टी, मंकल वैद्य, अजय सिंह, एन. चालूवाराय स्वामी, केएम शिवालिंगे गौड़ा, एचसी बालकृष्ण, बसवराज रायरेड्डी, गायत्री शांतिगौड़ा, विजयानंद काशनपन्नवर और लक्ष्मण सावादी का नाम शामिल है.

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