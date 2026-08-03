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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकर्नाटक कैबिनेट में नहीं मिली जगह, नाराज दो विधायकों ने दिया इस्तीफा

कर्नाटक कैबिनेट में नहीं मिली जगह, नाराज दो विधायकों ने दिया इस्तीफा

Karnataka Cabinet Expansion: कर्नाटक सरकार के कैबिनेट विस्तार को लेकर कांग्रेस ने 20 नए मंत्रियों के नामों की घोषणा कर दी है. इसमें कई नए चेहरों को मौका दिया गया है, जबकि कई पुराने नेता भी शामिल हैं.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 03 Aug 2026 05:52 PM (IST)
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  • कांग्रेस ने 20 नए मंत्रियों के नामों की घोषणा भी की।

कर्नाटक में मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में कैबिनेट विस्तार से पहले सोमवार (3 अगस्त, 2026) को पार्टी के भीतर का अंसतोष खुलकर सामने आ गया है. दरअसल, कर्नाटक सरकार के मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने के बाद कांग्रेस के दो विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. इस्तीफा देने वाले दोनों विधायकों में राज्य के विजयपुरा जिले के इंडी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक यशवंत रायगौड़ा वी. पाटिल और सागर विधानसभा सीट से विधायक बेलूर गोपालकृष्णा का नाम शामिल है.

दरअसल, कर्नाटक में सोमवार (3 अगस्त, 2026) को कांग्रेस सरकार के मंत्रिमंडल का बड़ा विस्तार होना है, जिसमें 20 नए मंत्रियों को शामिल कर उन्हें शपथ दिलाया जाना है. ऐसे में मंत्रिमंडल में जगह न मिलने की संभावनाओं को लेकर पार्टी के कई विधायकों में असंतोष और नाराजगी देखी जा रही है और उनका मानना है कि पार्टी में सीनियर होने और संगठन के प्रति अपनी योगदान के बावजूद उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया. इसी नाराजगी के चलते उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है.

पार्टी ने नई मंत्रियों के नामों की घोषणा की

कर्नाटक सरकार के मंत्रिमंडल में होने वाले विस्तार को लेकर कांग्रेस पार्टी ने 20 नए मंत्रियों के नामों की घोषणा कर दी है. पार्टी ने डीके शिवकुमार के कैबिनेट में कुछ नए चेहरों को मौका दिया है, जबकि कई पुराने और अनुभवी नेताओं को भी दोबारा जिम्मेदारी सौंपी जाने वाली है. इसके साथ ही, डीके शिवकुमार के कैबिनेट में एक महिला नेता एवी. गायत्री शांतिगौड़ा को भी शामिल किया गया है, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बताई जा रही है. 

कौन-कौन से नेता मंत्री पद की लेंगे शपथ

कर्नाटक सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने वाले नए 20 नेताओं में पीएम नरेंद्रस्वामी, शिवराज थंगादगी, रूद्रापा लमानी, केएस बसवनथप्पा, बी. नागेंद्र, रघुमूर्ति, जमीर अहमद खान, रिजवान अरशद, संतोष लाद, मधु बंगारप्पा, पुत्रांगा शेट्टी, मंकल वैद्य, अजय सिंह, एन. चालूवाराय स्वामी, केएम शिवालिंगे गौड़ा, एचसी बालकृष्ण, बसवराज रायरेड्डी, गायत्री शांतिगौड़ा, विजयानंद काशनपन्नवर और लक्ष्मण सावादी का नाम शामिल है. 

यह भी पढ़ेंः Exclusive: 'शराब के नशे में धूत होकर पप्पू यादव पर किया हमला', MLC रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 03 Aug 2026 05:27 PM (IST)
Tags :
Karnataka Government Karnataka CONGRESS DK SHivakumar

Frequently Asked Questions

क्या नए मंत्रिमंडल में किसी महिला नेता को शामिल किया गया है?

हाँ, डीके शिवकुमार के कैबिनेट में एक महिला नेता, एवी. गायत्री शांतिगौड़ा को भी शामिल किया गया है।

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