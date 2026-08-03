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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशदतिया में नरोत्तम मिश्रा नहीं बीजेपी की हार की ये हैं 5 बड़ी वजहें, पढ़ें यहां

दतिया में नरोत्तम मिश्रा नहीं बीजेपी की हार की ये हैं 5 बड़ी वजहें, पढ़ें यहां

दतिया में बीजेपी चुनाव हारने की ओर है. 15 में से 12 राउंड की गिनती के बाद कांग्रेस के घनश्याम सिंह, बीजेपी के आशुतोष तिवारी से 12, 607 मतों से आगे थे

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 03 Aug 2026 04:17 PM (IST)
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मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं. यहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई है. बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने मात दी है. बीजेपी की इस हार को लेकर चहुंओर चर्चा है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा की वजह से पार्टी चुनाव हार गई. हालांकि यह दावा सतही है. अगर नरोत्तम मिश्रा चुनाव में हार की वजह होते तो वह प्रचार के दौरान हर मौके पर आशुतोष तिवारी और बीजेपी नेतृत्व के साथ नजर नहीं आते. 

आइए हम आपको बताते हैं कि दतिया में आशुतोष तिवारी की हार की वजह नरोत्तम मिश्रा कैसे नहीं हैं

नरोत्तम मिश्रा खुद अपना चुनाव डेक्लाइनिंग मार्जिन से जीत रहे थे

साल 2008 में परिसीमन के बाद  दतिया सीट अस्तित्व में आई. इसके बाद से साल 2018 तक के इलेक्शन में नरोत्तम ने चुनाव जीता. हालांकि साल 2023 के चुनाव में वह हार गए. दतिया से तीन बार विधायक बनने के बाद भी नरोत्तम जब भी जीते उनकी जीत का अंतर बहुत बड़ा नहीं था. 

साल 2008 में  नरोत्तम मिश्रा ने चुनाव लड़ा और उन्होंने बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे राजेंद्र भारती को 11 हजार 233 मतों से हराया.  साल 2013 के चुनाव में  मिश्रा ने कांग्रेस के उम्मीदवार राजेंद्र भारती को चुनाव हराया.  मिश्रा यह चुनाव 11 हजार 697 मतों से जीते. साल 2018 के विधानसभा चुनाव में दतिया से नरोत्तम फिर जीते. इस चुनाव में भारती और मिश्रा के बीच का अंतर 2 हजार 656 वोट था. साल 2023 के चुनाव में राजेंद्र भारती ने नरोत्तम को हरा दिया. वह  7,742 मतों से हार गए.

अगर नरोत्तम इफेक्ट को सच माना जाए तो साल 2023 के चुनाव में वह खुद न हारते.

राजेंद्र भारती ने खुलकर बगावत की

इस चुनाव में राजेंद्र भारती ने खुलकर बगावत की. कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने मतदान के बाद यह दावा किया. उनका दावा था कि भारती, बीजेपी के संपर्क में आए और कांग्रेस का नुकसान किया. ऐसे में भारती समर्थकों के कुछ वोट निश्चित तौर पर बीजेपी को गए होंगे. परिणाम से पहले ही कांग्रेस ने भारती को 2 अगस्त की रात पार्टी से निलंबित कर दिया था.

नरोत्तम मिश्रा से बड़ा चेहरा भारती

नरोत्तम मिश्रा, बेशक बतौर कैबिनेट मंत्री और सियासत का ब्राह्मण चेहरा थे लेकिन दतिया में राजेंद्र भारती के सियासी सफर के आगे उनका कद काफी छोटा रहा. डबरा के बाद दतिया से चुनाव लड़ रहे नरोत्तम ने भले ही भारती को कई बार हराया लेकिन पूर्व कांग्रेस नेता का परिवार लंबे वक्त से सियासत में था. बसपा, सपा, कांग्रेस, समेत सभी दलों में वह घूम कर आ चुके हैं.

नरोत्तम खुद इलेक्शन में लगे रहे

टिकट कटने के बाद समर्थकों की नाराजगी को नियंत्रित और संयमित करते हुए नरोत्तम खुद चुनाव प्रचार में लगे रहे. उन्होंने मंच से यहां तक कहा कि टिकट आशुतोष ने नहीं कटवाया. समर्थकों की नाराजगी को कुछ देर का गुस्सा बताते हुए नरोत्तम ने कहा था कि मैं और सभी पार्टी के साथ हैं.

घनश्याम सिंह खुद 2 बार के विधायक

घनश्याम सिंह खुद दो बार के विधायक थे. इसके अलावा कांग्रेस ने सामान्य निर्वाचन में भी 2023 के चुनाव में इस सीट पर जीत हासिल की थी. इस चुनाव में भी बीजेपी ने भले ही प्रचार के दौरान पूरी सरकार उतार दी हो लेकिन वह आशुतोष के पक्ष में इसे भुनाने में असफल रहे.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 03 Aug 2026 04:17 PM (IST)
Tags :
Madhya Pradesh News BJP Congress Narottam Mishra Mp Politics Datia News
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