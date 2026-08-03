वेस्टइंडीज से हार के बाद फिर पाकिस्तान टीम में फेरबदल, इस दिग्गज पर गिरी गाज

Pakistan New Batting Coach: पाकिस्तान टीम इन दिनों वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में खेल रही है. त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट में पाकिस्तान को खराब बैटिंग के चलते 90 रन से हार का सामना करना पड़ा था. अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने इसको मद्दे नजर रखते हुए बैटिंग कोच के रूप में बड़ा बदला किया है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, बल्लेबाजों के लगातार खराब प्रदर्शन से परेशान पीसीबी ने सोमवार (03 अगस्त) को दक्षिण अफ्रीका के पूर्व फर्स्ट क्लास क्रिकेटर माइक स्मिथ को नेशनल टीम का नया बल्लेबाजी कोच बनाया दिया. वह आगामी इंग्लैंड दौरे के लिए टीम के साथ जुड़ेंगे.

कोच के साथ PCB का मौखिक करार

लेवल चार के बैटिंग कोच स्मिथ को टी20 फ्रेंचाइजी क्रिकेट के साथ काफी अनुभव है. उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में कई टीमों के साथ काम किया है. पीसीबी के एक भरोसेमंद सूत्र ने कहा कि स्मिथ के साथ यह करार मौखिक रूप से किया गया था. पीसीबी के जरिए विज्ञापन दिए जाने के बाद बल्लेबाजी कोच के पद के लिए आवेदन करने पर उन्हें दावेदारों की सूची से छांटा गया. हालांकि अभी इस बदलाव को लेकर आधिकारिक एलान नहीं हुआ है.

किसको रिप्लेस करेंगे माइक स्मिथ?

स्मिथ को इस महीने इंग्लैंड में पाकिस्तान टीम से जुड़ने के लिए हरी झंडी मिलने की उम्मीद है जहां 19 अगस्त से तीन टेस्ट मैच होने हैं. स्मिथ नेशनल सिलेक्टर असद शफीक की जगह लेंगे जो अंतरिम बल्लेबाजी कोच के तौर पर काम कर रहे हैं और अभी राष्ट्रीय टीम के साथ वेस्टइंडीज में हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि नए कोच के साथ पाक टीम कैसा प्रदर्शन करती है. गौर करने वाली बात यह है कि इस सीरीज के जरिए बाबर आजम की एक बार फिर कप्तान के रूप में वापसी हुई है.

वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलती हुई नजर आई थी. घरेलू सरजमीं पर खेली गई सीरीज में पाकिस्तान ने 2-1 से जीत हासिल की थी.

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