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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादो विधायकों के इस्तीफे के बीच बोले सीएम DK शिवकुमार, 'सभी को नहीं…'

दो विधायकों के इस्तीफे के बीच बोले सीएम DK शिवकुमार, 'सभी को नहीं…'

राज्य में मची सियासी हलचल के बीच कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने साफ किया कि सभी विधायकों को एकसाथ कैबिनेट में शामिल नहीं किया जा सकता है.

Written By : शैलजाकांत मिश्रा |  Updated at : 03 Aug 2026 07:22 PM (IST)
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कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर जारी अटकलें तो खत्म हो चुकी हैं, लेकिन मंत्रियों की सामने आई नई लिस्ट से उन विधायकों में मायूसी नजर आ रहे हैं, जिन्होंने कैबिनेट में जगह मिलने की उम्मीद लगा रखी थी. मंत्रिमंडल विस्तार से ठीक पहले कांग्रेस के दो विधायकों ने इस्तीफा भी दे दिया. राज्य में मची सियासी हलचल के बीच कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने साफ किया कि सभी विधायकों को एकसाथ कैबिनेट में शामिल नहीं किया जा सकता है.

मंत्रिमंडल विस्तार पर पत्रकारों से बात करते हुए शिवकुमार ने कहा कि सभी विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल करना मुमकिन नहीं था. उन्होंने याद दिलाया कि इससे पहले उन्हें भी सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में मंत्री पद नहीं मिला था. डीके ने विधायकों को यह भी भरोसा दिलाया कि जिन विधायकों को मंत्री पद नहीं मिला है, भविष्य में उनको मौका मिलेगा.  उन्होंने आगे कहा, 'पहले मुझे भी सिद्धारमैया के मंत्रिमंडल में मंत्री पद नहीं मिला था, लेकिन क्या मैं बाद में मंत्री नहीं बना? इसी तरह हम भविष्य में भी सबको अवसर देंगे.'

कैबिनेट विस्तार से पहले कांग्रेस के दो विधायकों का इस्तीफा

दरअसल, कैबिनेट में जगह न मिलने से नाराज होकर कांग्रेस के दो विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था. सूत्रों के अनुसार, इंडी विधानसभा क्षेत्र से विधायक पाटिल ने विधान सौध में विधानसभा के उपाध्यक्ष रुद्रप्पा लामानी को अपना इस्तीफा सौंपा. इस्तीफे की घोषणा के बाद उनके समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए उनके साथ अन्याय किए जाने का आरोप लगाया. कांग्रेस विधायक यशवंतरायगौड़ा वी. पाटिल ने भी इस्तीफा दिया है, वहीं, राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव को मंत्रिमंडल में जगह न मिलने पर उनकी पत्नी ने हैरानी जताई और इस पर सवाल खड़े किए हैं.

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दो महीने के बाद कैबिनेट विस्तार, 20 मंत्री लेंगे शपथ

मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार के पदभार संभालने के दो महीने बाद सोमवार (3 अगस्त) को मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है, जिसमें 20 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा.

कर्नाटक कैबिनेट में नहीं मिली जगह, नाराज दो विधायकों ने दिया इस्तीफा

About the author शैलजाकांत मिश्रा

शैलजाकांत मिश्रा एबीपी लाइव में सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने कई मीडिया संस्थानों में काम किया है. उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, भोपाल से पूरी की. अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है. वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के निवासी हैं.
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Published at : 03 Aug 2026 07:22 PM (IST)
Tags :
DK Shivakumar Karnataka Cabinet Expansion CONGRESS
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