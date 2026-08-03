पुर्तगाल के दिग्गज और जाने माने फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो पिछले 10 साल से अपनी गर्लफ्रेंड और मंगेतर जॉर्जीना रोड्रिगेज के साथ एक चर्चित रिश्ते में हैं. सगाई को एक साल हो चुका है लेकिन शादी की तारीख को लेकर अभी तक कोई चर्चा नहीं है. ऐसे में 1 अगस्त को दोनों की शादी को लेकर कुछ अटकलें लगाई गईं जिसे दोनों परिवारों ने खारिज कर दिया. लेकिन अब नई बहस रोनाल्डो और उनके मंगेतर को लेकर शुरू हो गई है क्योंकि उनकी शादी से पहले उनका एक विवाह पूर्व समझौता यानी प्री वेडिंग एग्रीमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें ऐसी ऐसी शर्तें हैं कि यूजर्स का दिमाग घूम गया है.

एग्रीमेंट में करोड़ों की बातें, लीगल टीम ने दिया अंतिम रूप!

दरअसल, स्पेनिश अखबार मुंडो डेपोर्टिवो के अनुसार एक खबर सामने आई है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो और जॉर्जिना रोड्रिगेज की लीगल टीम ने उनके प्री वेडिंग एग्रीमेंट को अंतिम रूप दे दिया है और उसमें जो बातें लिखी हैं वो हर किसी को हैरान कर रही हैं. यानी अगर शादी के बाद रिश्ते में कोई ऊंच नीच होती है तो इसके लिए रोनाल्डो को भारी भरकम रकम चुकानी पड़ेगी. जैसा कि दावा किया जा रहा है. सोशल मीडिया पर इन दावों की चर्चा अब यूजर्स भी कर रहे हैं जिसे लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं.

Ronaldo undisclosed prenup agreement with Georgina:



- $121K monthly allowance

- $5.6M real estate

- lifetime pension - $110K/M

- Child support - $500K/M

- Lifestyle maintenance- $2M/Y

- 2 luxury cars

- Paid luxury flights

- Two yearly vacations

- Ronaldo pays $50M in… pic.twitter.com/8kzQ8nX3qw — BONGO IDEAS ™ (@BongoIdeasHQ) August 20, 2025

खर्चे और भत्तों की मांग जानकर आ जाएंगे चक्कर

इस कथित समझौते के तहत जॉर्जीना रोड्रिग्ज को उनके पर्सनल खर्चों के लिए हर महीने 1 लाख 21 हजार डॉलर, आजीवन भत्ते के रूप में 110000 डॉलर और बच्चों के भरण पोषण के लिए हर महीने 5 लाख डॉलर का भुगतान किया जाना चाहिए ताकि उनके बच्चे एक आलीशान लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकें. लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती ,खबरों के मुताबिक, कथित विवाहपूर्व समझौते में यह भी लिखा है कि जॉर्जीना रोड्रिग्ज को मैड्रिड और लिस्बन में रियल एस्टेट सहित 5.6 मिलियन डॉलर की संपत्ति, अपनी जीवनशैली को बनाए रखने के लिए सालाना 2 मिलियन डॉलर, दो लग्जरी कारें, निजी उड़ानें और प्रति वर्ष दो छुट्टियां मिलेंगी.

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यूजर्स बोले, मौका है भाई भाग ले

हालांकि इस विवाह पूर्व समझौते को लेकर रोनाल्डो और उनकी मंगेतर की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस छिड़ गई है. एक यूजर ने लिखा...ये तो उल्टा दहेज ले रही है. एक और यूजर ने लिखा...रोनाल्डो भाई मौका है भाग जाओ. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इतना पैसा तो हमारा खानदार 7 जन्मों में भी नहीं कमा पाएगा भाई.

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