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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगशादी से पहले ही विवादों में रोनाल्डो का रिश्ता, तलाक हुआ तो हो जाएंगे कंगाल? सामने आया एग्रीमेंट

शादी से पहले ही विवादों में रोनाल्डो का रिश्ता, तलाक हुआ तो हो जाएंगे कंगाल? सामने आया एग्रीमेंट

दरअसल, स्पेनिश अखबार मुंडो डेपोर्टिवो के अनुसार एक खबर सामने आई है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो और जॉर्जिना रोड्रिगेज की लीगल टीम ने उनके प्री वेडिंग एग्रीमेंट को अंतिम रूप दे दिया है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 03 Aug 2026 05:21 PM (IST)
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पुर्तगाल के दिग्गज और जाने माने फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो पिछले 10 साल से अपनी गर्लफ्रेंड और मंगेतर जॉर्जीना रोड्रिगेज के साथ एक चर्चित रिश्ते में हैं. सगाई को एक साल हो चुका है लेकिन शादी की तारीख को लेकर अभी तक कोई चर्चा नहीं है. ऐसे में 1 अगस्त को दोनों की शादी को लेकर कुछ अटकलें लगाई गईं जिसे  दोनों परिवारों ने खारिज कर दिया. लेकिन अब नई बहस रोनाल्डो और उनके मंगेतर को लेकर शुरू हो गई है क्योंकि उनकी शादी से पहले उनका एक विवाह पूर्व समझौता यानी प्री वेडिंग एग्रीमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें ऐसी ऐसी शर्तें हैं कि यूजर्स का दिमाग घूम गया है.

एग्रीमेंट में करोड़ों की बातें, लीगल टीम ने दिया अंतिम रूप!

दरअसल, स्पेनिश अखबार मुंडो डेपोर्टिवो के अनुसार एक खबर सामने आई है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो और जॉर्जिना रोड्रिगेज की लीगल टीम ने उनके प्री वेडिंग एग्रीमेंट को अंतिम रूप दे दिया है और उसमें जो बातें लिखी हैं वो हर किसी को हैरान कर रही हैं. यानी अगर शादी के बाद रिश्ते में कोई ऊंच नीच होती है तो इसके लिए रोनाल्डो को भारी भरकम रकम चुकानी पड़ेगी. जैसा कि दावा किया जा रहा है. सोशल मीडिया पर इन दावों की चर्चा अब यूजर्स भी कर रहे हैं जिसे लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं.

खर्चे और भत्तों की मांग जानकर आ जाएंगे चक्कर

इस कथित समझौते के तहत जॉर्जीना रोड्रिग्ज को उनके पर्सनल खर्चों के लिए हर महीने 1 लाख 21 हजार डॉलर, आजीवन भत्ते के रूप में 110000 डॉलर और बच्चों के भरण पोषण के लिए हर महीने 5 लाख डॉलर का भुगतान किया जाना चाहिए ताकि उनके बच्चे एक आलीशान लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकें. लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती ,खबरों के मुताबिक, कथित विवाहपूर्व समझौते में यह भी लिखा है कि जॉर्जीना रोड्रिग्ज को मैड्रिड और लिस्बन में रियल एस्टेट सहित 5.6 मिलियन डॉलर की संपत्ति, अपनी जीवनशैली को बनाए रखने के लिए सालाना 2 मिलियन डॉलर, दो लग्जरी कारें, निजी उड़ानें और प्रति वर्ष दो छुट्टियां मिलेंगी.

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यूजर्स बोले, मौका है भाई भाग ले

हालांकि इस विवाह पूर्व समझौते को लेकर रोनाल्डो और उनकी मंगेतर की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस छिड़ गई है. एक यूजर ने लिखा...ये तो उल्टा दहेज ले रही है. एक और यूजर ने लिखा...रोनाल्डो भाई मौका है भाग जाओ. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इतना पैसा तो हमारा खानदार 7 जन्मों में भी नहीं कमा पाएगा भाई.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 03 Aug 2026 05:21 PM (IST)
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