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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबांकीपुर रिजल्ट: प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया, 'मेरे विधायक बनने से…'

बांकीपुर रिजल्ट: प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया, 'मेरे विधायक बनने से…'

Bankipur By-Election Result: प्रशांत किशोर ने कहा कि बांकीपुर की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है तो हम अपनी ओर से सुधार का प्रयास करेंगे. अगले दो तीन महीने में वो चीज दिखेगी.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 03 Aug 2026 04:29 PM (IST)
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बांकीपुर उपचुनाव (Bankipur Bypoll) में प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) की जीत तय मानी जा रही है. खबर लिखे जाने तक फाइनल नतीजों की घोषणा नहीं हुई थी. इस बीच पीके की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है. प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) पर हमला करते हुए कहा कि जितनी चिंता उनको गुजरात की है बिहार की भी होनी चाहिए. बिहार के लिए प्लान बनाना चाहिए कि पलायन बंद हो. 

प्रशांत किशोर ने कहा, "लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है… सम्राट चौधरी का चाल चरित्र चेहरा पब्लिक डोमेन में है. बहुमत बीजेपी का है एनडीए का है… मुख्यमंत्री तो उनका ही बनेगा... बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं.. मेरे विधायक बनने से बांकीपुर बेंगलुरु नहीं बनेगा…."

'बिहार की तरक्की हो... विकास हो'

प्रशांत किशोर ने कहा कि गुजरात के लोग बुलेट ट्रेन से चलेंगे ठीक है, लेकिन हम लोगों को पैसेंजर ट्रेन भी तो मिलनी चाहिए? बीजेपी को पांच साल के लिए जनादेश मिला है. उनको अच्छे लोगों को मंत्रिमंडल में रखना चाहिए ताकि बिहार की तरक्की हो. बिहार का विकास हो.

यह भी पढ़ें- बांकीपुर: प्रशांत किशोर की बढ़त के बीच तेज प्रताप का रिएक्शन, 'BJP को…'

सुधार का करेंगे प्रयास: पीके

एक सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा, "पहला काम यही होगा कि बांकीपुर की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है तो हम अपनी ओर से सुधार का प्रयास करेंगे. अगले दो तीन महीने में वो चीज दिखेगी भी… अगले दो तीन महीने में सुधार दिखेगा."

पीके ने कहा कि बांकीपुर का चुनाव नाली-गली पर नहीं लड़ा गया है. ये चुनाव लड़ा गया है कि बिहार का नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए. बिहार की जनता ने यह संदेश दिया है कि आप (बीजेपी) अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए. सम्राट चौधरी की जगह किसी कुशवाहा को बनाइए, लेकिन किसी अच्छे को बनाइए. हर हाल में बिहार का विकास होना चाहिए. लोकतंत्र है हार जीत होती रहती है.

यह भी पढ़ें- बांकीपुर रिजल्ट: महागठबंधन से पहली प्रतिक्रिया, प्रशांत किशोर को बधाई

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 03 Aug 2026 04:17 PM (IST)
Tags :
Prashant Kishor Bankipur BIHAR NEWS Bankipur By-Election Result Bankipur By-Poll Result
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