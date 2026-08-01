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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजIndia's Most Expensive Mission: ये है भारत का सबसे महंगा स्पेश मिशन, जाने करोड़ हुए थे खर्च?

India's Most Expensive Mission: ये है भारत का सबसे महंगा स्पेश मिशन, जाने करोड़ हुए थे खर्च?

India's Most Expensive Mission: गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, जिसकी लागत 10,000 करोड़ रुपये से अधिक पहुंच चुकी है. यह भारत की अंतरिक्ष तकनीक और वैज्ञानिक क्षमता का बड़ा कदम है.

Written By : एबीपी लाइव  | Updated at : 01 Aug 2026 10:07 AM (IST)
India's Most Expensive Mission: गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, जिसकी लागत 10,000 करोड़ रुपये से अधिक पहुंच चुकी है. यह भारत की अंतरिक्ष तकनीक और वैज्ञानिक क्षमता का बड़ा कदम है.

भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं और इसरो अब तक कई सफल मिशन लॉन्च कर चुका है. लेकिन क्या आपने यह जानने की कोशिश की है कि भारत में इतने सारे मिशनों के अलावा एक मिशन ऐसा है, जिसे भारत का सबसे महंगा मिशन माना जाता है? जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की, जिसे पूरा करने में भारत को न जाने कितने करोड़ों रुपये खर्च करने पड़े हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी.

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गगनयान इसरो का वह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसके तहत भारत पहली बार अपने अंतरिक्ष यात्रियों को खुद के रॉकेट और यान से अंतरिक्ष में भेजेगा. इस मिशन का मुख्य उद्देश्य इंसानों को अंतरिक्ष में भेजकर उन्हें सुरक्षित वापस धरती पर लाना है. अभी तक भारत ने केवल चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशनों में केवल रोबोट को ही भेजा था, लेकिन अब गगनयान में पहली बार कोई इंसान अंतरिक्ष में जाएगा.
गगनयान इसरो का वह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसके तहत भारत पहली बार अपने अंतरिक्ष यात्रियों को खुद के रॉकेट और यान से अंतरिक्ष में भेजेगा. इस मिशन का मुख्य उद्देश्य इंसानों को अंतरिक्ष में भेजकर उन्हें सुरक्षित वापस धरती पर लाना है. अभी तक भारत ने केवल चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशनों में केवल रोबोट को ही भेजा था, लेकिन अब गगनयान में पहली बार कोई इंसान अंतरिक्ष में जाएगा.
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रिपोर्ट्स के मुताबिक गगनयान मिशन की लागत करीब 9,023 करोड़ रुपये है. हाल ही की एक और  रिपोर्ट्स के अनुसार यह मिशन भारत का अब तक का सबसे महंगा वैज्ञानिक मिशन है, जिसे भारत के वैज्ञानिक पूरा करने जा रहे हैं, जिसकी लागत 10,000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा हो चुकी है. यही वजह है कि इसे भारत का सबसे महंगा स्पेस मिशन कहा जाता है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक गगनयान मिशन की लागत करीब 9,023 करोड़ रुपये है. हाल ही की एक और  रिपोर्ट्स के अनुसार यह मिशन भारत का अब तक का सबसे महंगा वैज्ञानिक मिशन है, जिसे भारत के वैज्ञानिक पूरा करने जा रहे हैं, जिसकी लागत 10,000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा हो चुकी है. यही वजह है कि इसे भारत का सबसे महंगा स्पेस मिशन कहा जाता है.
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अगर तुलना करें तो गगनयान मिशन, चंद्रयान-3 मिशन के मुकाबले करीब 14 गुना ज्यादा महंगा है. चंद्रयान-3, जो चांद पर सफलतापूर्वक उतरा था, उसकी लागत सिर्फ 615 करोड़ रुपये के आसपास थी. इससे साफ पता चलता है कि इंसानों को अंतरिक्ष में भेजना कितना ज्यादा मुश्किल और महंगा है, क्योंकि बाकी मिशनों में सिर्फ रोबोट ही अंतरिक्ष में जाते थे, लेकिन अब रोबोट की जगह इंसान जा रहे हैं. इसलिए इसमें पहले से कई गुना ज्यादा सुरक्षा रखनी होगी, कई सारे टेस्ट करने होंगे और कई तरह की तकनीक शामिल करनी पड़ेगी.
अगर तुलना करें तो गगनयान मिशन, चंद्रयान-3 मिशन के मुकाबले करीब 14 गुना ज्यादा महंगा है. चंद्रयान-3, जो चांद पर सफलतापूर्वक उतरा था, उसकी लागत सिर्फ 615 करोड़ रुपये के आसपास थी. इससे साफ पता चलता है कि इंसानों को अंतरिक्ष में भेजना कितना ज्यादा मुश्किल और महंगा है, क्योंकि बाकी मिशनों में सिर्फ रोबोट ही अंतरिक्ष में जाते थे, लेकिन अब रोबोट की जगह इंसान जा रहे हैं. इसलिए इसमें पहले से कई गुना ज्यादा सुरक्षा रखनी होगी, कई सारे टेस्ट करने होंगे और कई तरह की तकनीक शामिल करनी पड़ेगी.
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गगनयान मिशन को पूरा करने के लिए इसरो कई चरणों में टेस्ट कर रहा है. इसमें पैराशूट सिस्टम की टेस्टिंग, क्रू मॉड्यूल की एयर ड्रॉप टेस्टिंग और बिना इंसानों के परीक्षण उड़ानें शामिल हैं. इस पूरे मिशन में इसरो के साथ-साथ भारतीय वायु सेना, भारतीय नौसेना, DRDO और भारतीय तटरक्षक बल भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. इससे पता चलता है कि यह मिशन सिर्फ इसरो का नहीं, बल्कि पूरे देश की कई एजेंसियों का सामूहिक प्रयास है.
गगनयान मिशन को पूरा करने के लिए इसरो कई चरणों में टेस्ट कर रहा है. इसमें पैराशूट सिस्टम की टेस्टिंग, क्रू मॉड्यूल की एयर ड्रॉप टेस्टिंग और बिना इंसानों के परीक्षण उड़ानें शामिल हैं. इस पूरे मिशन में इसरो के साथ-साथ भारतीय वायु सेना, भारतीय नौसेना, DRDO और भारतीय तटरक्षक बल भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. इससे पता चलता है कि यह मिशन सिर्फ इसरो का नहीं, बल्कि पूरे देश की कई एजेंसियों का सामूहिक प्रयास है.
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कुल मिलाकर गगनयान मिशन भारत के लिए बेहद गर्व की बात है, क्योंकि इसके सफल होने पर भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद ऐसा चौथा देश बन जाएगा, जो अपने दम पर इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने में सक्षम होगा. भले ही इस मिशन पर भारी-भरकम रकम खर्च हो रही हो, लेकिन यह भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को नई ऊंचाई देने वाला साबित होगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगा. 
कुल मिलाकर गगनयान मिशन भारत के लिए बेहद गर्व की बात है, क्योंकि इसके सफल होने पर भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद ऐसा चौथा देश बन जाएगा, जो अपने दम पर इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने में सक्षम होगा. भले ही इस मिशन पर भारी-भरकम रकम खर्च हो रही हो, लेकिन यह भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को नई ऊंचाई देने वाला साबित होगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगा. 
Published at : 01 Aug 2026 10:07 AM (IST)
Tags :
Gaganyaan Mission GK NEWS India's Most Expensive Mission

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