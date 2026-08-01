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India's Most Expensive Mission: ये है भारत का सबसे महंगा स्पेश मिशन, जाने करोड़ हुए थे खर्च?
India's Most Expensive Mission: गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, जिसकी लागत 10,000 करोड़ रुपये से अधिक पहुंच चुकी है. यह भारत की अंतरिक्ष तकनीक और वैज्ञानिक क्षमता का बड़ा कदम है.
भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं और इसरो अब तक कई सफल मिशन लॉन्च कर चुका है. लेकिन क्या आपने यह जानने की कोशिश की है कि भारत में इतने सारे मिशनों के अलावा एक मिशन ऐसा है, जिसे भारत का सबसे महंगा मिशन माना जाता है? जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की, जिसे पूरा करने में भारत को न जाने कितने करोड़ों रुपये खर्च करने पड़े हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी.
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Published at : 01 Aug 2026 10:07 AM (IST)
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डॉ. कमलेश "कौन्तेय"प्रोफेसर
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