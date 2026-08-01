अगर तुलना करें तो गगनयान मिशन, चंद्रयान-3 मिशन के मुकाबले करीब 14 गुना ज्यादा महंगा है. चंद्रयान-3, जो चांद पर सफलतापूर्वक उतरा था, उसकी लागत सिर्फ 615 करोड़ रुपये के आसपास थी. इससे साफ पता चलता है कि इंसानों को अंतरिक्ष में भेजना कितना ज्यादा मुश्किल और महंगा है, क्योंकि बाकी मिशनों में सिर्फ रोबोट ही अंतरिक्ष में जाते थे, लेकिन अब रोबोट की जगह इंसान जा रहे हैं. इसलिए इसमें पहले से कई गुना ज्यादा सुरक्षा रखनी होगी, कई सारे टेस्ट करने होंगे और कई तरह की तकनीक शामिल करनी पड़ेगी.