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गुण मिले न मिले, नीयत जरूर मिले; शादी से पहले जासूस खंगाल रहे बायोडाटा

Pre Marital Private Investigations Trend: पुणे के केतन अग्रवाल कांड के बाद शादी से पहले प्राइवेट जासूसों के जरिए लड़के-लड़की की बैकग्राउंड जांच का चलन तेजी से बढ़ा है. चलिए जानें ये कैसे काम करते हैं.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 03 Aug 2026 07:28 PM (IST)
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  • बढ़ती आपराधिक घटनाओं, धोखाधड़ी के डर से परिवार अब सतर्क हैं।

Pre Marital Private Investigations Trend: पुणे के लोहागढ़ किले में हुए केतन अग्रवाल हत्याकांड के बाद से ही समाज में एक अजीब सी सतर्कता देखने को मिल रही है. इस खौफनाक घटना के बाद से महाराष्ट्र समेत देश के अलग-अलग हिस्सों में शादी-ब्याह से पहले लड़के-लड़की का सीक्रेट तरीके से बैकग्राउंड चेक कराने का चलन तेजी से बढ़ा है. अब परिवार सिर्फ पंडित जी से कुंडलियों का मिलान कराने या रिश्तेदारों से ऊपरी बातचीत करने तक सीमित नहीं रहना चाहते हैं. लोग अब रिश्तों में भावनाओं के साथ-साथ कड़े तथ्यों की पड़ताल कर रहे हैं. यही वजह है कि आज के दौर में शादी तय करने से पहले गुण मिलने के साथ-साथ एक-दूसरे की नीयत और अतीत का साफ होना सबसे जरूरी शर्त बन गई है.

प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसियों की मांग में भारी इजाफा

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट बताती है कि मुंबई और आसपास के बड़े शहरों में निजी जासूसी एजेंसियों के पास प्री-मैट्रिमोनियल बैकग्राउंड चेक की इंक्वायरी काफी बढ़ गई है. भले ही इसका कोई आधिकारिक सरकारी डेटा उपलब्ध न हो, लेकिन जांच एजेंसियों का कहना है कि लोग अब शादियों में रिस्क नहीं लेना चाहते हैं. मुंबई जैसे शहर में जहां साइबर फ्रॉड और प्रॉपर्टी विवादों के केस ज्यादा आते हैं, वहां भी जासूसों की कमाई का एक बड़ा जरिया अब मैरिज इन्वेस्टिगेशन बन चुका है. देश में बढ़ते आपराधिक केस को देखते हुए शादी से पहले परिवार यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि होने वाले बहू या दामाद का कोई ऐसा छिपा हुआ पुराना रिश्ता या गंभीर अतीत तो नहीं है, जिसे उनसे पूरी तरह से छुपाया जा रहा हो.

छोटी-छोटी बातों पर टूट रहे हैं रिश्ते

जासूसी के इस दौर में अब बहुत ही मामूली बातों को लेकर भी तय रिश्ते टूटने लगे हैं. इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां बहुत बड़ी गड़बड़ी न होने के बावजूद सगाई तोड़ दी गई. परिवार किसी भी तरह का शक होने पर तुरंत पीछे हट रहे हैं. जासूसों की रिपोर्ट आने के बाद लोग किसी भी संभावित खतरे से बचने के लिए तुरंत शादी का फैसला बदल लेते हैं. परिवारों का मानना है कि बाद में पछताने और अदालती चक्कर काटने से कहीं बेहतर है कि शुरुआत में ही सतर्कता बरत ली जाए और सभी संदिग्ध पहलुओं को अच्छे से खंगाल लिया जाए.

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गुण मिले न मिले, नीयत जरूर मिले; शादी से पहले जासूस खंगाल रहे बायोडाटा

शादी से पहले जासूसी के ऐसे-ऐसे मामले

Past Relationship Disclosure Issue: एक मामले में सगाई सिर्फ इसलिए रद्द कर दी गई क्योंकि होने वाली दुल्हन का अपने पुराने कॉलेज फ्रेंड के साथ संपर्क था. हालांकि लड़की ने सफाई दी थी कि यह महज एक सामान्य दोस्ती थी, लेकिन ससुराल पक्ष ने इसे छिपा हुआ सच मानकर शादी से इनकार कर दिया.

Workplace Commute Suspicion: गुजरात के एक परिवार ने अपने होने वाले दामाद से रिश्ता तोड़ लिया. जासूसों की जांच में पता चला था कि लड़का अपनी एक महिला सहकर्मी के साथ रोज ऑफिस की पूल कैब शेयर करता था, हालांकि उनके बीच किसी गलत संबंध का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला था.

Concealed Debts And Legal Cases: मुंबई के एक परिवार ने अपनी बेटी की सगाई उस वक्त तुरंत रद्द कर दी, जब प्राइवेट डिटेक्टिव्स ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया कि लड़के के सिर पर भारी-भरकम कर्ज है और उसके खिलाफ कोर्ट में कई कानूनी मामले पेंडिंग हैं.

Educational And Job Discrepancies: एक अन्य मामले में दूल्हे के परिवार ने रिश्ता आगे बढ़ाने से साफ मना कर दिया. जांच के दौरान होने वाली दुल्हन की शैक्षणिक योग्यताओं और पुरानी नौकरी के दावों में भारी हेरफेर और फर्जीवाड़ा देखने को मिला था.

हालिया आपराधिक घटनाओं ने सबसे ज्यादा बढ़ाया खौफ

केतन अग्रवाल की दुखद मौत और देश भर में लाइफ पार्टनर द्वारा की गई हत्याओं के मामलों ने परिवारों के मन में भारी डर पैदा कर दिया है. इंदौर के बिजनेसमैन राजा रघुवंशी हत्याकांड में भी मेघालय हनीमून के दौरान सुपारी किलर्स के जरिए उनकी जान ली गई थी. इसके अलावा मेरठ का नीला ड्रम केस भी इसकी वजह है. ऐसी सनसनीखेज घटनाओं के बाद से ही लोग अपनी संतानों के सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क हो गए हैं. परिवार अब छिपे हुए हिंसक व्यवहार, वित्तीय धोखाधड़ी, सीक्रेट रिश्तों और आपराधिक बैकग्राउंड का पता लगाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाकर प्राइवेट डिटेक्टिव्स की पेशेवर सेवाएं ले रहे हैं.

कैसे पता लगाते हैं ये जासूस?

आज के दौर में प्राइवेट जासूस केवल फोन कॉल्स या दूर से निगरानी तक सीमित नहीं हैं. वे किसी भी व्यक्ति की पल-पल की हरकत को ट्रैक करने के लिए कार्यस्थल पर अपने लोग भेजते हैं और सोशल मीडिया अकाउंट्स की पूरी स्कैनिंग करते हैं. कुछ वक्त पहले जयपुर का एक मामला काफी चर्चा में रहा था, जहां एक होने वाली दुल्हन की असलियत का पता लगाने के लिए एक जासूस ने दो हफ्ते तक जौहरी बाजार में गहनों की दुकान पर हेल्पर का काम किया था. उस दौरान उसने देखा कि लड़की के फोन पर बार-बार सीक्रेट कॉल्स आते थे और वह काफी धीमी आवाज में किसी से बात करती थी. 


गुण मिले न मिले, नीयत जरूर मिले; शादी से पहले जासूस खंगाल रहे बायोडाटा

क्या बिना किसी की मर्जी के उसकी जांच करना निजता का हनन नहीं?

क्या किसी की मर्जी के बिना उसकी जासूसी करना कानूनन सही है? सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तलाक के केस में कहा था कि अगर बात एक-दूसरे की जासूसी कराने तक पहुंच जाए तो समझो रिश्ता पहले ही खत्म हो चुका है. हालांकि कानूनी जानकारों का मानना है कि बिना अनुमति किसी की निजी जिंदगी में घुसना निजता के अधिकार का हनन हो सकता है. हालांकि जब मामला पूरे जीवन के जुड़ाव का हो, तो परिवार इसे कानूनी से ज्यादा अपनी सुरक्षा का मुद्दा मानते हैं. यही वजह है कि जासूसी का यह पूरा काम आज कानून और नैतिकता की बेहद बारीक रेखा के बीच चल रहा है.

यह भी पढ़ें: विदेशी धरती पर पहला भारतीय रेस्टोरेंट कौन सा, अब उसका क्या हाल?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 03 Aug 2026 07:28 PM (IST)
Tags :
Ketan Agarwal Murder Case Pre Marital Private Investigation
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