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क्या चांद की मिट्टी पर खड़ी हो सकती है इमारत, पृथ्वी से कैसे अलग?
Lunar Soil: अक्सर ही लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या चांद की सतह पर कोई इमारत खड़ी हो सकती है. आइए जानते हैं कि वहां की मिट्टी पृथ्वी की मिट्टी से कितनी अलग है.
Lunar Soil: जैसे-जैसे स्पेस एजेंसियां चांद पर लंबे समय तक इंसानों की मौजूदगी बनाए रखने की होड़ में लगी हैं, सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है पृथ्वी से भारी मात्रा में निर्माण सामग्री ले जाए बिना वहां रहने की जगह बनाना. लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या चांद की सतह पर कोई इमारत खड़ी हो सकती है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.
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Published at : 31 Jul 2026 06:58 PM (IST)
Tags :Lunar Soil Moon Soil Moon Construction
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