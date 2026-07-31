क्या चांद की मिट्टी पर खड़ी हो सकती है इमारत, पृथ्वी से कैसे अलग?

क्योंकि चांद पर हवा या फिर पानी नहीं है जो समय के साथ कणों को चिकना कर सके, इस वजह से चांद की मिट्टी में कांच जैसे नुकीले कण होते हैं जो स्पेससूट, मशीनरी और निर्माण उपकरणों को नुकसान पहुंचा सकते हैं.