क्या सिर कटने के बाद भी काट सकता है सांप, जानें यहां?

सिर को कभी न छूने की सलाह दी जाती है. वाइल्डलाइफ स्पेशलिस्ट मरे हुए सांपों से दूर रहने और उन्हें सिर्फ सही औजार का इस्तेमाल करके संभालने की सलाह देते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि सिर से अभी भी अचानक कोई रिएक्शन हो सकता है.