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क्या सिर कटने के बाद भी काट सकता है सांप, जानें यहां?
Severed Snake Head: सांप का सिर कटने के बाद भी वह खतरनाक होता है. आइए जानते हैं कि क्या सिर कटने के बाद भी सांप काट सकता है.
Severed Snake Head: काफी लोग यह मानते हैं कि सांप का सिर कटने के बाद वह पूरी तरह से बे-असर हो जाता है. लेकिन ऐसा नहीं है. दरअसल शरीर से अलग होने के बाद भी सांप का सिर कुछ समय तक एक्टिव रह सकता है और जहरीला काट भी सकता है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह और क्या कहता है विज्ञान.
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Published at : 01 Aug 2026 06:56 PM (IST)
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