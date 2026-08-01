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क्या सिर कटने के बाद भी काट सकता है सांप, जानें यहां?

Severed Snake Head: सांप का सिर कटने के बाद भी वह खतरनाक होता है. आइए जानते हैं कि क्या सिर कटने के बाद भी सांप काट सकता है.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 01 Aug 2026 06:56 PM (IST)
Severed Snake Head: सांप का सिर कटने के बाद भी वह खतरनाक होता है. आइए जानते हैं कि क्या सिर कटने के बाद भी सांप काट सकता है.

Severed Snake Head: काफी लोग यह मानते हैं कि सांप का सिर कटने के बाद वह पूरी तरह से बे-असर हो जाता है. लेकिन ऐसा नहीं है. दरअसल शरीर से अलग होने के बाद भी सांप का सिर कुछ समय तक एक्टिव रह सकता है और जहरीला काट भी सकता है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह और क्या कहता है विज्ञान.

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शरीर से अलग होने के बाद भी सांप का सिर कई मिनटों तक और कुछ मामलों में कई घंटों तक भी काटने और जहर छोड़ने में सक्षम होता है.
शरीर से अलग होने के बाद भी सांप का सिर कई मिनटों तक और कुछ मामलों में कई घंटों तक भी काटने और जहर छोड़ने में सक्षम होता है.
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क्योंकि सांप कोल्ड ब्लडेड यानी कि ठंडे खून वाले होते हैं इस वजह से इंसानों के उलट मरने के बाद भी उनकी नसें और स्पाइनल रिफ्लेक्स कुछ समय तक काम करते रहते हैं.
क्योंकि सांप कोल्ड ब्लडेड यानी कि ठंडे खून वाले होते हैं इस वजह से इंसानों के उलट मरने के बाद भी उनकी नसें और स्पाइनल रिफ्लेक्स कुछ समय तक काम करते रहते हैं.
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सांप के दिमाग के टिश्यू को काफी कम ऑक्सीजन की जरूरत होती है. इस वजह से सिर शरीर से अलग होने के बाद भी रिस्पॉन्सिव रह सकता है.
सांप के दिमाग के टिश्यू को काफी कम ऑक्सीजन की जरूरत होती है. इस वजह से सिर शरीर से अलग होने के बाद भी रिस्पॉन्सिव रह सकता है.
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अगर कोई कटे हुए सिर को छूता है या फिर हिलाता है तो बची हुई नर्व एक्टिविटी की वजह से बचाव के तौर पर उसका जबड़ा अचानक बंद हो सकता है.
अगर कोई कटे हुए सिर को छूता है या फिर हिलाता है तो बची हुई नर्व एक्टिविटी की वजह से बचाव के तौर पर उसका जबड़ा अचानक बंद हो सकता है.
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क्योंकि जहर की ग्रंथियां, जहरीले दांत और जहर पहुंचाने वाले सिस्टम, सभी सिर में होते हैं इस वजह से जहरीले सांप का कटा हुआ सिर भी खतरनाक मात्रा में जहर छोड़ सकता है.
क्योंकि जहर की ग्रंथियां, जहरीले दांत और जहर पहुंचाने वाले सिस्टम, सभी सिर में होते हैं इस वजह से जहरीले सांप का कटा हुआ सिर भी खतरनाक मात्रा में जहर छोड़ सकता है.
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सिर को कभी न छूने की सलाह दी जाती है. वाइल्डलाइफ स्पेशलिस्ट मरे हुए सांपों से दूर रहने और उन्हें सिर्फ सही औजार का इस्तेमाल करके संभालने की सलाह देते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि सिर से अभी भी अचानक कोई रिएक्शन हो सकता है.
सिर को कभी न छूने की सलाह दी जाती है. वाइल्डलाइफ स्पेशलिस्ट मरे हुए सांपों से दूर रहने और उन्हें सिर्फ सही औजार का इस्तेमाल करके संभालने की सलाह देते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि सिर से अभी भी अचानक कोई रिएक्शन हो सकता है.
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अगर सांप के कटे हुए सिर ने काटा है तो पीड़ित को तुरंत इमरजेंसी मेडिकल मदद लेनी चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि जरा सी भी लापरवाही मुश्किल खड़ी कर सकती है और गंभीर दिक्कतों से बचने के लिए एंटी वेनम की जरूरत पड़ सकती है.
अगर सांप के कटे हुए सिर ने काटा है तो पीड़ित को तुरंत इमरजेंसी मेडिकल मदद लेनी चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि जरा सी भी लापरवाही मुश्किल खड़ी कर सकती है और गंभीर दिक्कतों से बचने के लिए एंटी वेनम की जरूरत पड़ सकती है.
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जहरीले सांप के कटे हुए सिर से कटने से गंभीर जहर फैल सकता है. अगर समय पर मेडिकल इलाज ना हो तो यह जानलेवा भी साबित हो सकता है.
जहरीले सांप के कटे हुए सिर से कटने से गंभीर जहर फैल सकता है. अगर समय पर मेडिकल इलाज ना हो तो यह जानलेवा भी साबित हो सकता है.
Published at : 01 Aug 2026 06:56 PM (IST)
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Venomous Snake Severed Snake Head Snake Bite Facts

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