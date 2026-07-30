भारत के इस शहर में बचा 4 महीने का पानी, कितने लोग रह जाएंगे प्यासे?

इसके साथ ही भारतीय विज्ञान संस्थान IISc की एक खास टीम को शहर के भूजल स्तर और चालू बोरवेलों की वास्तविक स्थिति पर व्यापक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है. वैज्ञानिकों द्वारा ऑब्जर्वेशन में रखे गए कुओं के जरिए जमीन के नीचे के पानी की निगरानी की जा रही है, ताकि पानी घटने की स्थिति में नए जल स्रोतों की समय रहते पहचान की जा सके.