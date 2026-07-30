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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजभारत के इस शहर में बचा 4 महीने का पानी, कितने लोग रह जाएंगे प्यासे?

भारत के इस शहर में बचा 4 महीने का पानी, कितने लोग रह जाएंगे प्यासे?

भारत का एक खास शहर है, जहां मानसून की देरी के कारण जलाशयों में चार महीने के लिए 2.3 टीएमसी मासिक जरूरत का पर्याप्त पानी सुरक्षित है. जबकि जल बोर्ड आईआईएससी के साथ भूजल की निगरानी कर रहा है.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 30 Jul 2026 08:51 PM (IST)
भारत का एक खास शहर है, जहां मानसून की देरी के कारण जलाशयों में चार महीने के लिए 2.3 टीएमसी मासिक जरूरत का पर्याप्त पानी सुरक्षित है. जबकि जल बोर्ड आईआईएससी के साथ भूजल की निगरानी कर रहा है.

दक्षिण-पश्चिम मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने के कारण देश के कई हिस्सों में पानी की उपलब्धता को लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं. इसी बीच टेक सिटी बेंगलुरू के नागरिकों के लिए जल आपूर्ति विभाग की ओर से एक अहम और राहत भरी रिपोर्ट आई है. शहर में मुख्य जल स्रोतों की वर्तमान स्थिति और जलाशय की क्षमता का आकलन करते हुए संबंधित जल प्रबंधन निकाय ने बेंगलुरु की पानी की जरूरतों पर स्पष्ट रिपोर्ट दी है. चलिए जानें कि यहां अभी कितने दिन का पानी बचा है, और अगर वाकई किल्लत है तो कितनी बड़ी आबादी बूंद-बूंद के लिए तरसेगी.

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बेंगलुरू जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड ने साफ कर दिया है कि मानसून में थोड़ी देरी के बावजूद अगले चार महीनों तक शहर के लोगों को पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा. कृष्ण राज सागर और काबिनी जलाशयों में कुल मिलाकर इतना पानी इकट्ठा है कि शहर की मासिक जरूरतों को आसानी से पूरा किया जा सकता है.
बेंगलुरू जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड ने साफ कर दिया है कि मानसून में थोड़ी देरी के बावजूद अगले चार महीनों तक शहर के लोगों को पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा. कृष्ण राज सागर और काबिनी जलाशयों में कुल मिलाकर इतना पानी इकट्ठा है कि शहर की मासिक जरूरतों को आसानी से पूरा किया जा सकता है.
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जल बोर्ड की मानें तो इन प्रमुख बांधों में उपलब्ध पानी के दम पर चार महीने तक बिना किसी बाधा के शहर के लाखों नागरिकों के नलों तक साफ पानी पहुंचाया जाता रहेगा, जिससे फिलहाल तो किसी बड़े जल संकट की संभावना टल गई है.
जल बोर्ड की मानें तो इन प्रमुख बांधों में उपलब्ध पानी के दम पर चार महीने तक बिना किसी बाधा के शहर के लाखों नागरिकों के नलों तक साफ पानी पहुंचाया जाता रहेगा, जिससे फिलहाल तो किसी बड़े जल संकट की संभावना टल गई है.
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जल बोर्ड की इस बात के बाद सवाल यह उठ रहा है कि क्या बेंगलुरू में अब सिर्फ चार महीने का ही पानी बचा है? अगर वाकई ऐसा है तो क्या इसके बाद शहर की 1.27 करोड़ से 1.47 करोड़ के बीच रहने वाली आबादी प्यासी रह जाएगी?
जल बोर्ड की इस बात के बाद सवाल यह उठ रहा है कि क्या बेंगलुरू में अब सिर्फ चार महीने का ही पानी बचा है? अगर वाकई ऐसा है तो क्या इसके बाद शहर की 1.27 करोड़ से 1.47 करोड़ के बीच रहने वाली आबादी प्यासी रह जाएगी?
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बेंगलुरू जैसे विशाल महानगर की आबादी और विस्तार को देखते हुए यहां पानी की दैनिक और मासिक खपत बहुत अधिक है. सरकारी आंकड़ों की मानें तो, बेंगलुरू को अपनी हर तरीके की नागरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए हर महीने लगभग 2.3 हजार मिलियन क्यूबिक फीट पानी की जरूरत होती है.
बेंगलुरू जैसे विशाल महानगर की आबादी और विस्तार को देखते हुए यहां पानी की दैनिक और मासिक खपत बहुत अधिक है. सरकारी आंकड़ों की मानें तो, बेंगलुरू को अपनी हर तरीके की नागरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए हर महीने लगभग 2.3 हजार मिलियन क्यूबिक फीट पानी की जरूरत होती है.
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कृष्णा और कावेरी नदी घाटियों से जुड़े बांधों के जरिए इस भारी-भरकम मांग की पूर्ति की जाती है. जल आपूर्ति विभाग लगातार इन जलाशयों के जलस्तर और दैनिक वितरण प्रणाली पर कड़ी नजर रखे हुए है, ताकि चार महीने पर पानी को लेकर कोई कमी न आए.
कृष्णा और कावेरी नदी घाटियों से जुड़े बांधों के जरिए इस भारी-भरकम मांग की पूर्ति की जाती है. जल आपूर्ति विभाग लगातार इन जलाशयों के जलस्तर और दैनिक वितरण प्रणाली पर कड़ी नजर रखे हुए है, ताकि चार महीने पर पानी को लेकर कोई कमी न आए.
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केवल सतही जलाशयों पर निर्भर रहने की बजाय जल बोर्ड भविष्य की दीर्घकालिक चुनौतियों की तैयारी में जुट गया है. BWSSB की प्रमुख ने वरिष्ठ इंजीनियरों को पूरे शहर के भूजल स्तर की नियमित ट्रैकिंग करने का आदेश दिया है.
केवल सतही जलाशयों पर निर्भर रहने की बजाय जल बोर्ड भविष्य की दीर्घकालिक चुनौतियों की तैयारी में जुट गया है. BWSSB की प्रमुख ने वरिष्ठ इंजीनियरों को पूरे शहर के भूजल स्तर की नियमित ट्रैकिंग करने का आदेश दिया है.
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इसके साथ ही भारतीय विज्ञान संस्थान IISc की एक खास टीम को शहर के भूजल स्तर और चालू बोरवेलों की वास्तविक स्थिति पर व्यापक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है. वैज्ञानिकों द्वारा ऑब्जर्वेशन में रखे गए कुओं के जरिए जमीन के नीचे के पानी की निगरानी की जा रही है, ताकि पानी घटने की स्थिति में नए जल स्रोतों की समय रहते पहचान की जा सके.
इसके साथ ही भारतीय विज्ञान संस्थान IISc की एक खास टीम को शहर के भूजल स्तर और चालू बोरवेलों की वास्तविक स्थिति पर व्यापक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है. वैज्ञानिकों द्वारा ऑब्जर्वेशन में रखे गए कुओं के जरिए जमीन के नीचे के पानी की निगरानी की जा रही है, ताकि पानी घटने की स्थिति में नए जल स्रोतों की समय रहते पहचान की जा सके.
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आवास और शहरी मामलों के केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय जन स्वास्थ्य और पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (CPHEEO) ने भारतीय शहरों के लिए प्रति व्यक्ति पानी की खपत का एक राष्ट्रीय पैमाना तय किया है. सीवरेज प्रणाली वाले शहरों के लिए यह मानक 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया गया है. इस मानक में नागरिक के रोजमर्रा के जीवन से जुड़े सभी जरूरी काम शामिल हैं.
आवास और शहरी मामलों के केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय जन स्वास्थ्य और पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (CPHEEO) ने भारतीय शहरों के लिए प्रति व्यक्ति पानी की खपत का एक राष्ट्रीय पैमाना तय किया है. सीवरेज प्रणाली वाले शहरों के लिए यह मानक 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया गया है. इस मानक में नागरिक के रोजमर्रा के जीवन से जुड़े सभी जरूरी काम शामिल हैं.
Published at : 30 Jul 2026 08:51 PM (IST)
Tags :
Bangalore Water Crisis South West Monsoon Delay Save Drinking Water

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