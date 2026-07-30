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भारत के इस शहर में बचा 4 महीने का पानी, कितने लोग रह जाएंगे प्यासे?
भारत का एक खास शहर है, जहां मानसून की देरी के कारण जलाशयों में चार महीने के लिए 2.3 टीएमसी मासिक जरूरत का पर्याप्त पानी सुरक्षित है. जबकि जल बोर्ड आईआईएससी के साथ भूजल की निगरानी कर रहा है.
दक्षिण-पश्चिम मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने के कारण देश के कई हिस्सों में पानी की उपलब्धता को लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं. इसी बीच टेक सिटी बेंगलुरू के नागरिकों के लिए जल आपूर्ति विभाग की ओर से एक अहम और राहत भरी रिपोर्ट आई है. शहर में मुख्य जल स्रोतों की वर्तमान स्थिति और जलाशय की क्षमता का आकलन करते हुए संबंधित जल प्रबंधन निकाय ने बेंगलुरु की पानी की जरूरतों पर स्पष्ट रिपोर्ट दी है. चलिए जानें कि यहां अभी कितने दिन का पानी बचा है, और अगर वाकई किल्लत है तो कितनी बड़ी आबादी बूंद-बूंद के लिए तरसेगी.
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Published at : 30 Jul 2026 08:51 PM (IST)
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डॉ. कमलेश "कौन्तेय"प्रोफेसर
Opinion