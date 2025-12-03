एक्सप्लोरर
फटी जीन्स पहनकर अंगूरी भाभी ने दिए जमकर पोज, झूले पर मस्ती करती नजर आईं शुभांगी
Shubhangi Atre: अंगूरी भाभी के किरदार से फेमस एक्ट्रेस शुभांगी अत्रे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. हाल ही उन्होंने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो मस्ती करती नजर आ रही हैं.
टीवी शो भाभी जी घर पर है में अंगूरी भाभी का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस शुभांगी अत्रे लाखों दिलों पर राज करती हैं. फैंस उनकी एक्टिंग और खूबसूरती के दीवाने हैं. हाल में एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर कर फैंस का ध्यान खींचा हैं. उनकी ये तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 03 Dec 2025 12:15 PM (IST)
