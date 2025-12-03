हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फटी जीन्स पहनकर अंगूरी भाभी ने दिए जमकर पोज, झूले पर मस्ती करती नजर आईं शुभांगी

Shubhangi Atre: अंगूरी भाभी के किरदार से फेमस एक्ट्रेस शुभांगी अत्रे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. हाल ही उन्होंने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो मस्ती करती नजर आ रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 03 Dec 2025 12:15 PM (IST)
टीवी शो भाभी जी घर पर है में अंगूरी भाभी का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस शुभांगी अत्रे लाखों दिलों पर राज करती हैं. फैंस उनकी एक्टिंग और खूबसूरती के दीवाने हैं. हाल में एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर कर फैंस का ध्यान खींचा हैं. उनकी ये तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं.

शुभांगी अत्रे ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो मस्ती करती दिखाई दे रही हैं.
इन शेयर की गई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक्ट्रेस फटी जींस और व्हाइट टॉप पहने नजर आ रहीं हैं.
उन्होंने अपने लुक को कूल बनाने के लिए गॉगल्स भी लगाए हैं, जिसमें वो काफी स्टाइलिश दिख रहीं हैं.
एक्ट्रेस ने इस स्टाइलिश लुक में जमकर अलग अलग पोज भी दिए हैं.
तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक्ट्रेस झूले पर खड़ी होकर मस्ती करती नजर आ रही हैं. उनका ये अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है.
बता दें की, शुभांगी अत्रे ने 10 साल के बाद शो 'भाभी जी घर पर हैं' को अलविदा कह दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी दी थी.
वहीं अब एक्ट्रेस अपकमिंग फिल्म 'भाभी जी घर पर हैं- फन ऑफ द रन' को लेकर सुर्खियों में हैं. उनकी ये फिल्म 6 फरवरी 2026 में रिलीज होगी.
Published at : 03 Dec 2025 12:15 PM (IST)
Bhabiji Ghar Par Hain Shubhangi Atre

टेलीविजन फोटो गैलरी

