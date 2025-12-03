एक्सप्लोरर
अबाया पहन मस्जिद पहुंची मन्नारा चोपड़ा, मां के साथ दिए जमकर पोज, फोटोज हुईं वायरल
Mannara Chopra Wear Abaya: टीवी और बॉलीवुड एक्ट्रेस मन्नारा चोपड़ा सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. एक्ट्रेस हाल ही में अपनी मां के साथ बहरीन गई हैं. जहां से हिजाब पहने हुए उन्होंने फोटोज शेयर की हैं.
मन्नारा चोपड़ा सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. वो आए दिन अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं जो उनके फैंस को बहुत पसंद आती है.मन्नारा ने इस बार हिजाब पहने हुए फोटोज शेयर की हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 03 Dec 2025 08:29 AM (IST)
टेलीविजन
7 Photos
तारक मेहता की अंजलि ने बिखेरा हुस्न का जलवा, जमीन पर बैठ सुनयना फौजदार ने दिए कातिलाना पोज
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
300 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर, किस राज्य ने कर दिया ये बड़ा ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BHU में देर रात जमकर बवाल, छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के बीच जमकर मारपीट और पत्थरबाजी
विश्व
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान से 20 मिनट की मुलाकात के बाद बोलीं उनकी बहन, 'अल्हम्दुलिल्लाह, वह...'
क्रिकेट
रियान पराग के 4 मैच में 34 रन फिर भी टीम इंडिया में होगी एंट्री! जानिए क्यों हो रही चर्चा
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion