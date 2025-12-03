हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अबाया पहन मस्जिद पहुंची मन्नारा चोपड़ा, मां के साथ दिए जमकर पोज, फोटोज हुईं वायरल

Mannara Chopra Wear Abaya: टीवी और बॉलीवुड एक्ट्रेस मन्नारा चोपड़ा सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. एक्ट्रेस हाल ही में अपनी मां के साथ बहरीन गई हैं. जहां से हिजाब पहने हुए उन्होंने फोटोज शेयर की हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 03 Dec 2025 08:29 AM (IST)
Mannara Chopra Wear Abaya: टीवी और बॉलीवुड एक्ट्रेस मन्नारा चोपड़ा सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. एक्ट्रेस हाल ही में अपनी मां के साथ बहरीन गई हैं. जहां से हिजाब पहने हुए उन्होंने फोटोज शेयर की हैं.

मन्नारा चोपड़ा सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. वो आए दिन अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं जो उनके फैंस को बहुत पसंद आती है.मन्नारा ने इस बार हिजाब पहने हुए फोटोज शेयर की हैं.

टीवी और बॉलीवुड एक्ट्रेस मन्नारा चोपड़ा हमेशा अपने फैंस के बीच सुर्खियों में बनी रहती हैं. वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं.
सोशल मीडिया पर मन्नारा का अलग अवतार फैंस को देखने को मिलता है. इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है.
मन्नारा अपनी मां के साथ बहरीन गई हैं. जहां पर वो मस्जिद भी गईं.
मस्जिद में मन्नारा हिजाब पहनकर पहुंची थीं. जिसमें उनका लुक काफी अलग लगा. उन्होंने इस लुक में ढेर सारी फोटोज भी शेयर की हैं.
मन्नारा को अपना ये लुक काफी पसंद आया है इस वजह से उन्होंने ढेर सारी फोटोज क्लिक की हैं. उन्होंने फोटोज शेयर करते ढेर सारी इमोजी पोस्ट की.
मन्नारा का ये लुक देखकर उनके फैंस ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा- आज मन्नारा के लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गई.
दूसरे ने लिखाृ- तुम अबाया में बहुत प्यारी लग रही हो. मन्नारा की इन फोटोज पर फैंस ढेर सारा प्यार लुटा रहे हैं.
Published at : 03 Dec 2025 08:29 AM (IST)
Mannara Chopra Mannara Chopra Photos

टेलीविजन फोटो गैलरी

