तारक मेहता की अंजलि ने बिखेरा हुस्न का जलवा, जमीन पर बैठ सुनयना फौजदार ने दिए कातिलाना पोज
Sunayna Faujdar Glamarous Look: सुनयना फौजदार जितना अपने सीरियल में सादगी भरे लुक में रहती हैं उतनी ही फैशनेबल वो रियल लाइफ में हैं. इन लेटेस्ट तस्वीरों में देखिए 'अंजलि भाभी' की खूबसूरती.
'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की अंजलि भाभी स्टाइल के मामले में किसी से कम नहीं हैं. खूबसूरती में वो कई बड़ी हसीनाओं को टक्कर दे सकती हैं. अब सोशल मीडिया पर अपने लेटेस्ट पिक्चर्स शेयर कर उन्होंने फैंस की धड़कनें तेज कर दी है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 30 Nov 2025 10:09 PM (IST)
टेलीविजन
7 Photos
