हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनतारक मेहता की अंजलि ने बिखेरा हुस्न का जलवा, जमीन पर बैठ सुनयना फौजदार ने दिए कातिलाना पोज

तारक मेहता की अंजलि ने बिखेरा हुस्न का जलवा, जमीन पर बैठ सुनयना फौजदार ने दिए कातिलाना पोज

Sunayna Faujdar Glamarous Look: सुनयना फौजदार जितना अपने सीरियल में सादगी भरे लुक में रहती हैं उतनी ही फैशनेबल वो रियल लाइफ में हैं. इन लेटेस्ट तस्वीरों में देखिए 'अंजलि भाभी' की खूबसूरती.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 30 Nov 2025 10:09 PM (IST)
Sunayna Faujdar Glamarous Look: सुनयना फौजदार जितना अपने सीरियल में सादगी भरे लुक में रहती हैं उतनी ही फैशनेबल वो रियल लाइफ में हैं. इन लेटेस्ट तस्वीरों में देखिए 'अंजलि भाभी' की खूबसूरती.

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की अंजलि भाभी स्टाइल के मामले में किसी से कम नहीं हैं. खूबसूरती में वो कई बड़ी हसीनाओं को टक्कर दे सकती हैं. अब सोशल मीडिया पर अपने लेटेस्ट पिक्चर्स शेयर कर उन्होंने फैंस की धड़कनें तेज कर दी है.

1/7
सुनयना फौजदार 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में अंजलि भाभी का किरदार निभाती हैं. बहुत ही कम समय में उन्होंने अपनी शानदार अदाकारी से ऑडियंस के मन में अपनी जगह बना ली है.
सुनयना फौजदार 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में अंजलि भाभी का किरदार निभाती हैं. बहुत ही कम समय में उन्होंने अपनी शानदार अदाकारी से ऑडियंस के मन में अपनी जगह बना ली है.
2/7
वर्कफ्रंट के अलावा एक्ट्रेस अपने ग्लैमरस लुक्स को लेकर भी लाइमलाइट में रहती हैं. इंडियन हो या वेस्टर्न हर लुक ही उनपर बहुत जचता है. इंस्टाग्राम पर फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए बेकरार रहते हैं.
वर्कफ्रंट के अलावा एक्ट्रेस अपने ग्लैमरस लुक्स को लेकर भी लाइमलाइट में रहती हैं. इंडियन हो या वेस्टर्न हर लुक ही उनपर बहुत जचता है. इंस्टाग्राम पर फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए बेकरार रहते हैं.
3/7
अब अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक्ट्रेस ने अपनी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं. इन वायरल पिक्चर्स में उनकी खूबसूरती देखते बनती है.
अब अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक्ट्रेस ने अपनी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं. इन वायरल पिक्चर्स में उनकी खूबसूरती देखते बनती है.
4/7
सोशल मीडिया पर ये पिक्चर्स धड़ल्ले से वायरल हो रही है और फैंस के लाइक्स और कॉमेंट्स का सिलसिला लगातार जारी है. सभी सुनयना के इस कातिलाना अंदाज पर अपना दिल हार बैठे हैं.
सोशल मीडिया पर ये पिक्चर्स धड़ल्ले से वायरल हो रही है और फैंस के लाइक्स और कॉमेंट्स का सिलसिला लगातार जारी है. सभी सुनयना के इस कातिलाना अंदाज पर अपना दिल हार बैठे हैं.
5/7
अपने आउटफिट को फ्लॉन्ट करते हुए 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की अंजलि भाभी ने कई अलग-अलग पोज दिए हैं. इसमें उनकी दिलकश अदाओं को देख फैंस उनके मुरीद बन गए हैं. सोशल मीडिया एक्ट्रेस के लेटेस्ट पोस्ट पर कई तरह का रिएक्शन देखा जा सकता है.
अपने आउटफिट को फ्लॉन्ट करते हुए 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की अंजलि भाभी ने कई अलग-अलग पोज दिए हैं. इसमें उनकी दिलकश अदाओं को देख फैंस उनके मुरीद बन गए हैं. सोशल मीडिया एक्ट्रेस के लेटेस्ट पोस्ट पर कई तरह का रिएक्शन देखा जा सकता है.
6/7
सुनयना फौजदार के आउटफिट की बात करें तो उन्होंने पीच कलर की ड्रेस कैरी की है. ये वन शोल्डर स्टाइल स्लिट कट ड्रेस उनपर काफी जच रहा है. इसके साथ ही उन्होंने स्टेटमेंट ब्रेसलेट और लॉन्ग इयरिंग्स के साथ ये लुक कंप्लीट किया.
सुनयना फौजदार के आउटफिट की बात करें तो उन्होंने पीच कलर की ड्रेस कैरी की है. ये वन शोल्डर स्टाइल स्लिट कट ड्रेस उनपर काफी जच रहा है. इसके साथ ही उन्होंने स्टेटमेंट ब्रेसलेट और लॉन्ग इयरिंग्स के साथ ये लुक कंप्लीट किया.
7/7
सॉफ्ट मेकअप लुक भी उनपर बहुत जच रहा है. अपनी प्यारी सी मुस्कान से उन्होंने फैंस का दिल जीत लिया. बता दें, टीवी इंडस्ट्री के साथ सुनयना फौजदार सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव हैं और आए दिन अपने नए-नए फोटोज शेयर करती हैं.
सॉफ्ट मेकअप लुक भी उनपर बहुत जच रहा है. अपनी प्यारी सी मुस्कान से उन्होंने फैंस का दिल जीत लिया. बता दें, टीवी इंडस्ट्री के साथ सुनयना फौजदार सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव हैं और आए दिन अपने नए-नए फोटोज शेयर करती हैं.
Published at : 30 Nov 2025 10:09 PM (IST)
Tags :
Tarak Mehta Ka Ooltah Chashma Sunayana Faujdar

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'पहले तो कहा था सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करेंगे, अब...', बाबरी मस्जिद के फैसले पर सवाल उठाने वालों को मौलाना बरेलवी की दो टूक
'पहले तो कहा था SC का सम्मान करेंगे, अब...', बाबरी मस्जिद के फैसले पर सवाल उठाने वालों को मौलाना बरेलवी की दो टूक
बिहार
बिहार: 'कानून हाथ में लेने की कल्पना भी न करें', मौलाना महमूद मदनी के बयान पर बोले BJP-JDU के नेता
बिहार: 'कानून हाथ में लेने की कल्पना भी न करें', मौलाना महमूद मदनी के बयान पर बोले BJP-JDU के नेता
क्रिकेट
Watch: विराट कोहली के शतक पर रोहित शर्मा का 'विवादित' सेलिब्रेशन, फैंस कर रहे ट्रोल; 'हिटमैन' ने दी गाली?
Watch: विराट कोहली के शतक पर रोहित शर्मा का 'विवादित' सेलिब्रेशन, फैंस कर रहे ट्रोल; 'हिटमैन' ने दी गाली?
इंडिया
'इमरान खान की बहनों को शर्म से मर जाना चाहिए', पाकिस्तान के मंत्री खो बैठे आपा, बकने लगे उल-जलूल
'इमरान खान की बहनों को शर्म से मर जाना चाहिए', पाकिस्तान के मंत्री खो बैठे आपा, बकने लगे उल-जलूल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Itti Si Khushi: Anvita के हाथ पर रचा Virat का नाम, Sanjay से कैसे होगी शादी #sbs
Bollywood News: फिल्मी सितारों से जुड़ी बड़ी खबरें | KFH
Shadab Jakati: '10 रुपये का बिस्कुट कितने का है जी' वाले शादाब की गिरफ्तारी की पूरी कहानी |ABPLIVE|
Cyclone Ditwah: Bengal की खाड़ी से तट की ओर तेज, Tamil Nadu-Puducherry-Andhra में चेतावनी |ABPLIVE
Rahul-Sonia Gandhi पर नई FIR, संसद में फिर क्या होगा हंगामा? |ABPLIVE

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पहले तो कहा था सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करेंगे, अब...', बाबरी मस्जिद के फैसले पर सवाल उठाने वालों को मौलाना बरेलवी की दो टूक
'पहले तो कहा था SC का सम्मान करेंगे, अब...', बाबरी मस्जिद के फैसले पर सवाल उठाने वालों को मौलाना बरेलवी की दो टूक
बिहार
बिहार: 'कानून हाथ में लेने की कल्पना भी न करें', मौलाना महमूद मदनी के बयान पर बोले BJP-JDU के नेता
बिहार: 'कानून हाथ में लेने की कल्पना भी न करें', मौलाना महमूद मदनी के बयान पर बोले BJP-JDU के नेता
क्रिकेट
Watch: विराट कोहली के शतक पर रोहित शर्मा का 'विवादित' सेलिब्रेशन, फैंस कर रहे ट्रोल; 'हिटमैन' ने दी गाली?
Watch: विराट कोहली के शतक पर रोहित शर्मा का 'विवादित' सेलिब्रेशन, फैंस कर रहे ट्रोल; 'हिटमैन' ने दी गाली?
इंडिया
'इमरान खान की बहनों को शर्म से मर जाना चाहिए', पाकिस्तान के मंत्री खो बैठे आपा, बकने लगे उल-जलूल
'इमरान खान की बहनों को शर्म से मर जाना चाहिए', पाकिस्तान के मंत्री खो बैठे आपा, बकने लगे उल-जलूल
बॉलीवुड
मोनालिसा को मिला बड़ा सरप्राइज, पापा ने दिया डेढ़ लाख का गिफ्ट, देखते ही उछल पड़ीं वायरल गर्ल
मोनालिसा को मिला बड़ा सरप्राइज, पापा ने दिया डेढ़ लाख का गिफ्ट, देखते ही उछल पड़ीं वायरल गर्ल
इंडिया
तमिलनाडु में 2 बसों की आमने-सामने टक्कर, कम से कम 11 यात्रियों की मौत; कई घायल
तमिलनाडु में 2 बसों की आमने-सामने टक्कर, कम से कम 11 यात्रियों की मौत; कई घायल
ट्रेंडिंग
स्टेडियम में हसीना ने की भोजपुरी गाने की डिमांड और डीजे ने बजा दिया लॉलीपॉप- फिर लगे झन्नाटेदार ठुमके- वीडियो वायरल
स्टेडियम में हसीना ने की भोजपुरी गाने की डिमांड और डीजे ने बजा दिया लॉलीपॉप- फिर लगे झन्नाटेदार ठुमके- वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Video: ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने 62 की उम्र में की शादी, यूजर्स ने मिर्जापुर वाले बाऊजी से जोड़ दिया नाम
ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने 62 की उम्र में की शादी, यूजर्स ने मिर्जापुर वाले बाऊजी से जोड़ दिया नाम
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget