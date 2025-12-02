एक्सप्लोरर
अब कहां गायब हैं शरारत की 'जिया',कभी मुस्लिम डायरेक्टर से एक नहीं 4 बार की शादी, वजह कर देगी हैरान
शरारत में जिया की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली श्रुति सेठ किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. एक वक्त था जब उन्होंने अपनी खूबसूरती और क्यूटनेस से हर किसी का दिल जीत लिया था.
टीवी की इस पॉपुलर एक्ट्रेस ने मुस्लिम डायरेक्टर के संग एक बार नहीं बल्कि चार बार शादी की थी. इस शादी के पीछे एक नई कई कारण थे.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 02 Dec 2025 06:31 PM (IST)
Tags :Shruti Seth Shararat
टेलीविजन
7 Photos
तारक मेहता की अंजलि ने बिखेरा हुस्न का जलवा, जमीन पर बैठ सुनयना फौजदार ने दिए कातिलाना पोज
टेलीविजन
7 Photos
बिग बॉस 19 से एविक्ट होने के बाद कुनिका सदानंद ने मां संग बिताए खास पल, शेयर की क्यूट फोटोज
टेलीविजन
7 Photos
23 साल के रिलेशनशिप के बाद रचाया ब्याह, अश्लेषा सावंत-संदीप बसवाना ने शादी के बाद किया पहला पोस्ट
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
संसद में वंदे मातरम और SIR पर कब होगी चर्चा, किरेन रिजिजू ने किया खुलासा, PM मोदी करेंगे भाषण की शुरुआत
बिहार
'सत्ता पक्ष और विपक्ष सब मेरे लिए...', बिहार विधानसभा स्पीकर बनने के बाद प्रेम कुमार का पहला रिएक्शन
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन की किसी फिल्म को रिक्रिएट नहीं करना चाहते बेटे अभिषेक बच्चन, जानें वजह
क्रिकेट
IND vs SA दूसरे ODI से पहले विराट कोहली ने की सिलेक्टर से बात, गंभीर से रहे दूर? वीडियो वायरल
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion