शरारत में जिया की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली श्रुति सेठ किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. एक वक्त था जब उन्होंने अपनी खूबसूरती और क्यूटनेस से हर किसी का दिल जीत लिया था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 02 Dec 2025 06:31 PM (IST)
टीवी की इस पॉपुलर एक्ट्रेस ने मुस्लिम डायरेक्टर के संग एक बार नहीं बल्कि चार बार शादी की थी. इस शादी के पीछे एक नई कई कारण थे.

टीवी एक्ट्रेस श्रुति सेठ ने डायरेक्टर दानिश असलम से शादी की है. दोनों की ये शादी बेहद ही खास दिन भी हुई थी, लेकिन चार बार शादी की वजह क्या थी, आइए जानें.
कॉमेडी शो शरारत में शानदार एक्टिंग के बाद श्रुति ने बॉलीवुड में फना फिल्म से कदम रखा था. इसी फिल्म के सेट पर उनकी मुलाकात दानिश से हुई थी जो फिल्म के निर्देशक कुणाल कोहली के असिस्टेंट थे.
दोनों की पहली मुलाकात काफी फनी थी. दानिश सेट पर यूनिट से बात करते हुए चिल्ला-चिल्ला कर गाइड कर रहे थे. तभी पास खड़ी एक्ट्रेस ने दानिश के पिछले पॉकेट में रखे माइक को निकालकर दानिश को देते हुए याद दिलाया कि उनके पास माइक भी है.
श्रुति के पति ने एक इंटरव्यू में कहा था कि यही वो मोमेंट था जब हमारे बीच कुछ हुआ होगा. क्योंकि, इसी दिन से उन दोनों ने एक दूसरे को नौ दिनों तक दिनभर में 50 मैसेज भेजे थे.
इसके बाद कपल ने पांच साल तक डेट किया और फिर शादी कर ली. शादी के लिए कपल ने बेहद ही खास दिन चुना ताकि उनकी शादी यादगार रहे. दोनों ने 10 अक्तूबर 2010 में शादी की थी.
दोनों का धर्म अलग था. ऐसे में दिक्कतें तो आनी ही थी. श्रुति के पति ने एक इंटरव्यू में बताया था कि दोनों के पैरेंट्स तैयार नहीं थे, लेकिन किसी तरह से राजी किया गया. सबसे पहले दोनों ने गोवा में क्रिश्चियन विधि से शादी की.
इसके बाद दोनों के पेरेंट्स को खुश करने के लिए दोनों ने हिंदू, फिर मुस्लिम और फिर उसके बाद कोर्ट मैरिज की.
श्रुति और दानिश की शादी का सेलिब्रेशन तीन दिनों तक चला था. इन तीन दिनों में दोनों ने अलग-अलग तरीके से चार बार शादी की थी.फिलहाल श्रुति एक्टिंग, फिटनेस और मेंटल हेल्थ एजुकेशन के क्षेत्र में सक्रिए हैं. हाल ही में उन्हें वेब सीरीज 36 डेज में देखा गया था.
Published at : 02 Dec 2025 06:31 PM (IST)
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

