साल 2025 अपने आखिरी महीने में है और इसी के साथ दुनिया की निगाहें 2026 पर टिक गई हैं. हर वर्ष की तरह इस बार भी चर्चाओं के केंद्र में एक ही नाम है बाबा वेंगा, जिन्हें लोग बाल्कन के नास्त्रेदमस के नाम से जानते हैं. कहा जाता है कि उन्होंने कई बड़ी घटनाओं का संकेत दिया था, जिनकी वजह से उनके दावों का रहस्य और गहराता गया. हालांकि वैज्ञानिक समुदाय ने कभी भी इन भविष्यवाणियों को प्रमाणिक नहीं माना, लेकिन इंटरनेट पर इनकी चर्चा लगातार बढ़ती जा रही है.

TOI की रिपोर्ट के अनुसार बाबा वेंगा के नाम से जुड़ी एक भविष्यवाणी कहती है कि 2026 पृथ्वी के लिए कठिन साल हो सकता है. कथित तौर पर उन्होंने संकेत दिया था कि कई ज़ोरदार भूकंप, सक्रिय ज्वालामुखियों के विस्फोट और चरम मौसम की घटनाएं एक साथ सामने आ सकती हैं, जिनका असर दुनिया के 7–8 फीसदी हिस्से पर पड़ सकता है. जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे की वजह से यह दावा सोशल मीडिया पर और गंभीरता से चर्चा में है.

क्या 2026 तीसरे विश्व युद्ध का वर्ष होगा?

ऑनलाइन दुनिया में सबसे ज्यादा शेयर होने वाली भविष्यवाणियों में से एक यह है कि 2026 वैश्विक संघर्ष की दिशा में कदम बढ़ा सकता है. रूस-अमेरिका तनाव, चीन-ताइवान विवाद और यूरोप-एशिया के बदलते समीकरणों को देखते हुए कई लोग इस भविष्यवाणी को मौजूदा परिस्थितियों से जोड़ते हैं. मगर इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है.

AI पर चेतावनी

बाबा वेंगा के नाम से जुड़ी एक और लोकप्रिय भविष्यवाणी कहती है कि 2026 ऐसा समय हो सकता है, जब AI इंसानी सोच और निर्णय प्रक्रिया पर गहरा असर डालने लगेगा. कुछ व्याख्याएं यह भी कहती हैं कि मशीनें कई क्षेत्रों में मनुष्य से अधिक सक्षम दिखाई देंगी और समाज टेक्नोलॉजी पर खतरनाक हद तक निर्भर हो जाएगा. टेक इंडस्ट्री में यह दावा काफी चर्चित है.

क्या एलियंस से पहला संपर्क होगा?

इंटरनेट पर सबसे सनसनीखेज दावा यह है कि बाबा वेंगा ने नवंबर 2026 में धरती से बाहर की सभ्यता के संपर्क में आने की बात कही थी. कुछ रिपोर्टों में तो यह तक लिखा गया है कि एक विशाल अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल के नजदीक दिखाई देगा, लेकिन वैज्ञानिक समुदाय इन दावों को पूरी तरह खारिज करता है.

2026 में रूस से उभर सकता है एक प्रभावशाली नेता

कई लेखों में उल्लेख मिलता है कि बाबा वेंगा ने रूस से किसी शक्तिशाली मार्गदर्शक के उठने की बात कही थी, जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है. यह दावा पूरी तरह व्याख्या-आधारित है, लेकिन सोशल मीडिया पर खूब फैल रहा है.

आर्थिक संकट और बदलता मौसम

रिपोर्टों में कहा गया है कि 2026 का वर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी कठिन साबित हो सकता है. दावों के मुताबिक मुद्रा बाज़ार, बैंकिंग सिस्टम और खाद्य व ऊर्जा आपूर्ति में दबाव बढ़ सकता है. इसके साथ ही भारी बारिश, भीषण सूखे और असामान्य मौसम घटनाओं से पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ने की बातें भी कही जाती हैं. कथित भविष्यवाणियों में एशिया, खासकर चीन, के महत्व बढ़ने का भी जिक्र मिलता है. इसे कई लोग आने वाले भू-राजनीतिक बदलाव का संकेत मानकर जोड़ते हैं.

ये भी पढ़ें: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान से 20 मिनट की मुलाकात के बाद बोलीं उनकी बहन, 'अल्हम्दुलिल्लाह, वह...'