हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वBaba Vanga Predictions: 2026 में क्या-क्या होने जा रहा? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी दे रही बड़ी चेतावनी

Baba Vanga Predictions: 2026 में क्या-क्या होने जा रहा? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी दे रही बड़ी चेतावनी

बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां अक्सर व्याख्याओं और अफवाहों पर आधारित होती हैं. अधिकांश दावे किसी आधिकारिक दस्तावेज या वैज्ञानिक प्रमाण से समर्थित नहीं हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 03 Dec 2025 08:36 AM (IST)
Preferred Sources

साल 2025 अपने आखिरी महीने में है और इसी के साथ दुनिया की निगाहें 2026 पर टिक गई हैं. हर वर्ष की तरह इस बार भी चर्चाओं के केंद्र में एक ही नाम है बाबा वेंगा, जिन्हें लोग बाल्कन के नास्त्रेदमस के नाम से जानते हैं. कहा जाता है कि उन्होंने कई बड़ी घटनाओं का संकेत दिया था, जिनकी वजह से उनके दावों का रहस्य और गहराता गया. हालांकि वैज्ञानिक समुदाय ने कभी भी इन भविष्यवाणियों को प्रमाणिक नहीं माना, लेकिन इंटरनेट पर इनकी चर्चा लगातार बढ़ती जा रही है.

TOI की रिपोर्ट के अनुसार बाबा वेंगा के नाम से जुड़ी एक भविष्यवाणी कहती है कि 2026 पृथ्वी के लिए कठिन साल हो सकता है. कथित तौर पर उन्होंने संकेत दिया था कि कई ज़ोरदार भूकंप, सक्रिय ज्वालामुखियों के विस्फोट और चरम मौसम की घटनाएं एक साथ सामने आ सकती हैं, जिनका असर दुनिया के 7–8 फीसदी हिस्से पर पड़ सकता है. जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे की वजह से यह दावा सोशल मीडिया पर और गंभीरता से चर्चा में है.

क्या 2026 तीसरे विश्व युद्ध का वर्ष होगा?
ऑनलाइन दुनिया में सबसे ज्यादा शेयर होने वाली भविष्यवाणियों में से एक यह है कि 2026 वैश्विक संघर्ष की दिशा में कदम बढ़ा सकता है. रूस-अमेरिका तनाव, चीन-ताइवान विवाद और यूरोप-एशिया के बदलते समीकरणों को देखते हुए कई लोग इस भविष्यवाणी को मौजूदा परिस्थितियों से जोड़ते हैं. मगर इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है.

AI पर चेतावनी
बाबा वेंगा के नाम से जुड़ी एक और लोकप्रिय भविष्यवाणी कहती है कि 2026 ऐसा समय हो सकता है, जब AI इंसानी सोच और निर्णय प्रक्रिया पर गहरा असर डालने लगेगा. कुछ व्याख्याएं यह भी कहती हैं कि मशीनें कई क्षेत्रों में मनुष्य से अधिक सक्षम दिखाई देंगी और समाज टेक्नोलॉजी पर खतरनाक हद तक निर्भर हो जाएगा. टेक इंडस्ट्री में यह दावा काफी चर्चित है.

क्या एलियंस से पहला संपर्क होगा?
इंटरनेट पर सबसे सनसनीखेज दावा यह है कि बाबा वेंगा ने नवंबर 2026 में धरती से बाहर की सभ्यता के संपर्क में आने की बात कही थी. कुछ रिपोर्टों में तो यह तक लिखा गया है कि एक विशाल अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल के नजदीक दिखाई देगा, लेकिन वैज्ञानिक समुदाय इन दावों को पूरी तरह खारिज करता है.

2026 में रूस से उभर सकता है एक प्रभावशाली नेता
कई लेखों में उल्लेख मिलता है कि बाबा वेंगा ने रूस से किसी शक्तिशाली मार्गदर्शक के उठने की बात कही थी, जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है. यह दावा पूरी तरह व्याख्या-आधारित है, लेकिन सोशल मीडिया पर खूब फैल रहा है.

आर्थिक संकट और बदलता मौसम
रिपोर्टों में कहा गया है कि 2026 का वर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी कठिन साबित हो सकता है. दावों के मुताबिक मुद्रा बाज़ार, बैंकिंग सिस्टम और खाद्य व ऊर्जा आपूर्ति में दबाव बढ़ सकता है. इसके साथ ही भारी बारिश, भीषण सूखे और असामान्य मौसम घटनाओं से पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ने की बातें भी कही जाती हैं. कथित भविष्यवाणियों में एशिया, खासकर चीन, के महत्व बढ़ने का भी जिक्र मिलता है. इसे कई लोग आने वाले भू-राजनीतिक बदलाव का संकेत मानकर जोड़ते हैं.

ये भी पढ़ें: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान से 20 मिनट की मुलाकात के बाद बोलीं उनकी बहन, 'अल्हम्दुलिल्लाह, वह...'

Published at : 03 Dec 2025 08:36 AM (IST)
Tags :
Baba Vanga Natural Disasters WORLD NEWS IN HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
LPG Gas Cylinder: 300 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर, किस राज्य ने कर दिया ये बड़ा ऐलान
300 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर, किस राज्य ने कर दिया ये बड़ा ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BHU में देर रात जमकर बवाल, छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के बीच जमकर मारपीट और पत्थरबाजी
BHU में देर रात जमकर बवाल, छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के बीच जमकर मारपीट और पत्थरबाजी
विश्व
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान से 20 मिनट की मुलाकात के बाद बोलीं उनकी बहन, 'अल्हम्दुलिल्लाह, वह...'
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान से 20 मिनट की मुलाकात के बाद बोलीं उनकी बहन, 'अल्हम्दुलिल्लाह, वह...'
क्रिकेट
रियान पराग के 4 मैच में 34 रन फिर भी टीम इंडिया में होगी एंट्री! जानिए क्यों हो रही चर्चा
रियान पराग के 4 मैच में 34 रन फिर भी टीम इंडिया में होगी एंट्री! जानिए क्यों हो रही चर्चा
Advertisement

वीडियोज

Toyota HILUX goes Electric ! | Auto Live #toyota #hilux #toyotahilux
Nissan Tekton vs Renault Duster: Upcoming cars in India | Auto Live
Sansani: 'जानी दुश्मन' औलाद...मम्मी-पापा खल्लास ! | Crime News
Tata Sierra 2025 price, specs, features, engine and all details!| Auto Live
Mahindra XEV 9S first look, interior and features | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
LPG Gas Cylinder: 300 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर, किस राज्य ने कर दिया ये बड़ा ऐलान
300 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर, किस राज्य ने कर दिया ये बड़ा ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BHU में देर रात जमकर बवाल, छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के बीच जमकर मारपीट और पत्थरबाजी
BHU में देर रात जमकर बवाल, छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के बीच जमकर मारपीट और पत्थरबाजी
विश्व
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान से 20 मिनट की मुलाकात के बाद बोलीं उनकी बहन, 'अल्हम्दुलिल्लाह, वह...'
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान से 20 मिनट की मुलाकात के बाद बोलीं उनकी बहन, 'अल्हम्दुलिल्लाह, वह...'
क्रिकेट
रियान पराग के 4 मैच में 34 रन फिर भी टीम इंडिया में होगी एंट्री! जानिए क्यों हो रही चर्चा
रियान पराग के 4 मैच में 34 रन फिर भी टीम इंडिया में होगी एंट्री! जानिए क्यों हो रही चर्चा
ओटीटी
Telugu OTT Release: रश्मिका मंदाना की 'द गर्लफ्रेंड' से लेकर 'द ग्रेट प्री वेडिंग शो' तक, ओटीटी पर इस हफ्ते होगा इन तेलुगू फिल्मों का जलवा
रश्मिका मंदाना की 'द गर्लफ्रेंड' से लेकर 'द ग्रेट प्री वेडिंग शो' तक, ओटीटी पर इस हफ्ते होगा इन तेलुगू फिल्मों का जलवा
ब्यूटी
Winter Health Tips: सर्दियों में बार-बार ड्राई हो रही स्किन तो घरेलू नुस्खे करेंगे मदद, नहीं होगी दिक्कत
सर्दियों में बार-बार ड्राई हो रही स्किन तो घरेलू नुस्खे करेंगे मदद, नहीं होगी दिक्कत
नौकरी
कैसे बन सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर? जानें इस पोस्ट पर नौकरी पाने का पूरा क्राइटेरिया
कैसे बन सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर? जानें इस पोस्ट पर नौकरी पाने का पूरा क्राइटेरिया
जनरल नॉलेज
Rage Bait बना वर्ड ऑफ द ईयर, जानिए किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है ये शब्द?
Rage Bait बना वर्ड ऑफ द ईयर, जानिए किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है ये शब्द?
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Embed widget