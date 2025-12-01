हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
2 साल की हुईं रुबीना दिलैक की जुड़वां बेटियां, समंद किनारे धूमधाम से मनाया बर्थडे



Rubina Dilaik Daughter Birthday: टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक ने हाल ही में अपनी जुड़वा बेटियों का बर्थडे सेलिब्रेट किया. जिसकी फोटो उन्होंने सोशल मीडिया  पर शेयर की है. आइए देखते हैं तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 01 Dec 2025 02:33 PM (IST)


रुबीना दिलैक ने हाल ही में अपनी जुड़वा बेटियों का दूसरा बर्थडे समुद्र के किनारे बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया. उन्होंने सोशल मीडिया पर बर्थडे सेलिब्रेशन की फोटोज भी शेयर की है, जो काफी वायरल हो रही हैं.

1/7
रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला की जुड़वां बेटियां ईधा और जीवा दो साल की हो गई हैं.
रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला की जुड़वां बेटियां ईधा और जीवा दो साल की हो गई हैं.
2/7
कपल ने 27 नवंबर को अपनी फैमिली के साथ जुड़वां बेटियों का दूसरा बर्थडे काफी धूमधाम से मनाया.
कपल ने 27 नवंबर को अपनी फैमिली के साथ जुड़वां बेटियों का दूसरा बर्थडे काफी धूमधाम से मनाया.
3/7
रुबीना दिलैक ने अब दो दिन बाद ईधा और जीवा के बर्थडे सेलिब्रेशन की झलक सोशल मीडिया पर शेयर की है.
रुबीना दिलैक ने अब दो दिन बाद ईधा और जीवा के बर्थडे सेलिब्रेशन की झलक सोशल मीडिया पर शेयर की है.
4/7
इन तस्वीरों में दिख रहा है कि कैसे एक्ट्रेस ने समुद्र किनारे बेटियों का बर्थडे मनाया है.
इन तस्वीरों में दिख रहा है कि कैसे एक्ट्रेस ने समुद्र किनारे बेटियों का बर्थडे मनाया है.
5/7
तस्वीरों में ईधा और जीवा के बीच बर्थडे सेलिब्रेशन की झलक भी दिख रही है. सनसेट के खूबसूरत नजारे के साथ परिवार ने दोनों बेटियों का बर्थडे सेलिब्रेट किया. ये सेलिब्रेश गोवा में हुआ.
तस्वीरों में ईधा और जीवा के बीच बर्थडे सेलिब्रेशन की झलक भी दिख रही है. सनसेट के खूबसूरत नजारे के साथ परिवार ने दोनों बेटियों का बर्थडे सेलिब्रेट किया. ये सेलिब्रेश गोवा में हुआ.
6/7
एक्ट्रेस ने पूल से भी अपनी एक फोटो शेयर की है जिसमें वो बिकिनी में पोज देती नजर आईं.
एक्ट्रेस ने पूल से भी अपनी एक फोटो शेयर की है जिसमें वो बिकिनी में पोज देती नजर आईं.
7/7
एक फोटो में अभिनव शुक्ला को समुद्र किनारे अपनी बेटियों ईधा और जीवा के साथ चिल करते हुए देखा जा सकता है.
एक फोटो में अभिनव शुक्ला को समुद्र किनारे अपनी बेटियों ईधा और जीवा के साथ चिल करते हुए देखा जा सकता है.
Published at : 01 Dec 2025 02:33 PM (IST)
Tags :
Rubina Dilaik Abhinav Shukla

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
प्राइवेसी पॉलिसी

