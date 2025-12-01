एक्सप्लोरर
2 साल की हुईं रुबीना दिलैक की जुड़वां बेटियां, समंद किनारे धूमधाम से मनाया बर्थडे
Rubina Dilaik Daughter Birthday: टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक ने हाल ही में अपनी जुड़वा बेटियों का बर्थडे सेलिब्रेट किया. जिसकी फोटो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की है. आइए देखते हैं तस्वीरें.
रुबीना दिलैक ने हाल ही में अपनी जुड़वा बेटियों का दूसरा बर्थडे समुद्र के किनारे बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया. उन्होंने सोशल मीडिया पर बर्थडे सेलिब्रेशन की फोटोज भी शेयर की है, जो काफी वायरल हो रही हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 01 Dec 2025 02:33 PM (IST)
Tags :Rubina Dilaik Abhinav Shukla
टेलीविजन
7 Photos
तारक मेहता की अंजलि ने बिखेरा हुस्न का जलवा, जमीन पर बैठ सुनयना फौजदार ने दिए कातिलाना पोज
टेलीविजन
7 Photos
बिग बॉस 19 से एविक्ट होने के बाद कुनिका सदानंद ने मां संग बिताए खास पल, शेयर की क्यूट फोटोज
टेलीविजन
7 Photos
23 साल के रिलेशनशिप के बाद रचाया ब्याह, अश्लेषा सावंत-संदीप बसवाना ने शादी के बाद किया पहला पोस्ट
टेलीविजन
7 Photos
‘बिग बॉस 19’ के लिए इतनी मोटी फीस ले रही थीं अशनूर कौर, 14 हफ्तों में कमा डाले लाखों रुपए
टेलीविजन
7 Photos
ट्रांसपेरेंट शर्ट पहन पति संग कोजी हुईं अंकिता लोखंडे, कपल की केमिस्ट्री पर फिदा हुए फैंस
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
सुपरवेपन 'पिनाका', 44 सेकंड में करता है 72 रॉकेट फायर, जानें कितनी है इसकी कीमत?
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र निकाय चुनाव में 22 नगर परिषदों में टले चुनाव तो भड़के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्य चुनाव आयोग पर साधा निशाना
विश्व
अमेरिका के विकास में भारतीयों का योगदान... H1-B वीजा पर एलन मस्क का बड़ा बयान, कहा- बंद नहीं होनी चाहिए पॉलिसी
क्रिकेट
विराट कोहली की सेंचुरी सेलिब्रेशन पर रोहित शर्मा का रिएक्शन सोशल मीडिया वायरल, देखें वीडियो
Advertisement
टेलीविजन
7 Photos
तारक मेहता की अंजलि ने बिखेरा हुस्न का जलवा, जमीन पर बैठ सुनयना फौजदार ने दिए कातिलाना पोज
एबीपी लाइव
Opinion