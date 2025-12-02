हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीमनोरंजनYear Ender 2025: इस साल इन टीवी सेलेब्स ने लिया तलाक, एक कपल का तो शादी के 15 साल बाद टूटा घर

Year Ender 2025: इस साल इन टीवी सेलेब्स ने लिया तलाक, एक कपल का तो शादी के 15 साल बाद टूटा घर

Year Ender 2025: बॉलीवुड हो या टीवी सेलेब्स इनके रिश्ते आए दिन बनते और बिगड़ते रहते हैं. आज हम उन सेलेब्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिनका इस साल तलाक हुआ था. इस लिस्ट में कई पॉपुलर सेलेब्स हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 02 Dec 2025 07:23 PM (IST)
Year Ender 2025: बॉलीवुड हो या टीवी सेलेब्स इनके रिश्ते आए दिन बनते और बिगड़ते रहते हैं. आज हम उन सेलेब्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिनका इस साल तलाक हुआ था. इस लिस्ट में कई पॉपुलर सेलेब्स हैं.

2025 में कई सेलेब्स की शादीशुदा जिंदगी चर्चा में रही, लेकिन इसके पीछे वजह खुशियां नहीं बल्कि तलाक थी. कई कपल्स ने अपना सालों पुराना रिश्ता खत्म किया.

1/7
संजीव सेठ और लता सभरवाल ने एक साथ ये रिश्ता क्या कहलाता है में काम किया था. 2009 में इस कपल ने शादी की थी.शादी के 15 साल बाद कपल ने तलाक ले लिया.
संजीव सेठ और लता सभरवाल ने एक साथ ये रिश्ता क्या कहलाता है में काम किया था. 2009 में इस कपल ने शादी की थी.शादी के 15 साल बाद कपल ने तलाक ले लिया.
2/7
धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल वैसे तो काफी वक्त से अलग रह रहे थे. लेकिन, 2025 में 20 मार्च को दोनों ने ऑफिशियल तौर पर तलाक ले लिया.
धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल वैसे तो काफी वक्त से अलग रह रहे थे. लेकिन, 2025 में 20 मार्च को दोनों ने ऑफिशियल तौर पर तलाक ले लिया.
3/7
अदिति शर्मा ने 12 नवंबर 2024 को एक्टर कौशिक संग शादी की थी.लेकिन 4 महीने में ही दोनों का तलाक हो गया.
अदिति शर्मा ने 12 नवंबर 2024 को एक्टर कौशिक संग शादी की थी.लेकिन 4 महीने में ही दोनों का तलाक हो गया.
4/7
भाबीजी घर पर है में अंगूरी भाभी की भूमिका निभाकर शुभांगी अत्रे अपने पति से काफी वक्त से अलग रह रही थीं. वो इसी साल ऑफिशियल तौर पर अलग हुई थीं.
भाबीजी घर पर है में अंगूरी भाभी की भूमिका निभाकर शुभांगी अत्रे अपने पति से काफी वक्त से अलग रह रही थीं. वो इसी साल ऑफिशियल तौर पर अलग हुई थीं.
5/7
टीवी के पॉपुलर एक्टर अमर वर्मा और वंदना लालवाणी के भी अलग होने की घोषणा इस साल फरवरी में आई थी.
टीवी के पॉपुलर एक्टर अमर वर्मा और वंदना लालवाणी के भी अलग होने की घोषणा इस साल फरवरी में आई थी.
6/7
टीवी के पॉपुलर कपल जय भानुशाली और माही विज की तलाकी की खबरें इन दिनों चर्चा में छाई हुई है. लेकिन, ऑफिशियल तौर पर कपल ने कुछ भी नहीं कहा है.
टीवी के पॉपुलर कपल जय भानुशाली और माही विज की तलाकी की खबरें इन दिनों चर्चा में छाई हुई है. लेकिन, ऑफिशियल तौर पर कपल ने कुछ भी नहीं कहा है.
7/7
इस लिस्ट में ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट का नाम भी शामिल है. रिपोर्ट के अनुसार दोनों काफी वक्त से अलग रह रहे हैं.
इस लिस्ट में ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट का नाम भी शामिल है. रिपोर्ट के अनुसार दोनों काफी वक्त से अलग रह रहे हैं.
Published at : 02 Dec 2025 07:23 PM (IST)
Tags :
Dhanashree Verma Lataa Saberwal Sanjeev Seth Yuzvendra Chahal

मनोरंजन फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
क्या दुनिया में होने वाली महाविनाशकारी जंग? एलन मस्क की इस भविष्यवाणी ने उड़ाई सभी की नींद
क्या दुनिया में होने वाली महाविनाशकारी जंग? एलन मस्क की इस भविष्यवाणी ने उड़ाई सभी की नींद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP के इन 14 जिलों के अस्पतालों की बदलेगी सूरत, योगी सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला
UP के इन 14 जिलों के अस्पतालों की बदलेगी सूरत, योगी सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले PAK टीम का बड़ा फैसला, पूर्व वर्ल्ड चैंपियन के साथ सीरीज कंफर्म; शेड्यूल जारी
टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले PAK टीम का बड़ा फैसला, पूर्व वर्ल्ड चैंपियन के साथ सीरीज कंफर्म
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन की किसी फिल्म को रिक्रिएट नहीं करना चाहते बेटे अभिषेक बच्चन, कहा- 'बनाने का कोई मतलब नहीं है'
अमिताभ बच्चन की किसी फिल्म को रिक्रिएट नहीं करना चाहते बेटे अभिषेक बच्चन, जानें वजह
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

श्रीलंका में दितवाह तूफान का कहर, अब तक 390 लोगों की हुई मौत
Bandhan Gold & Silver ETF Full Review | NFO Details, Returns Logic, Rally Explained | Money Live
Khabar Filmy Hain: मृणाल ठाकुर डेटिंग लाइफ को लेकर एक बार फिर गॉशिप गलियारों लगी आग
Salman Khan, The Intensity, Songs, and Success Behind Tere Naam, Sameer Anjaan Interview
Delhi News: चोरी का सनसनीखेज मामला! अस्पताल में महिला के शव से गहने गायब | Crime News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्या दुनिया में होने वाली महाविनाशकारी जंग? एलन मस्क की इस भविष्यवाणी ने उड़ाई सभी की नींद
क्या दुनिया में होने वाली महाविनाशकारी जंग? एलन मस्क की इस भविष्यवाणी ने उड़ाई सभी की नींद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP के इन 14 जिलों के अस्पतालों की बदलेगी सूरत, योगी सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला
UP के इन 14 जिलों के अस्पतालों की बदलेगी सूरत, योगी सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले PAK टीम का बड़ा फैसला, पूर्व वर्ल्ड चैंपियन के साथ सीरीज कंफर्म; शेड्यूल जारी
टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले PAK टीम का बड़ा फैसला, पूर्व वर्ल्ड चैंपियन के साथ सीरीज कंफर्म
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन की किसी फिल्म को रिक्रिएट नहीं करना चाहते बेटे अभिषेक बच्चन, कहा- 'बनाने का कोई मतलब नहीं है'
अमिताभ बच्चन की किसी फिल्म को रिक्रिएट नहीं करना चाहते बेटे अभिषेक बच्चन, जानें वजह
विश्व
पाकिस्तान को खून के आंसू रुला रहा BLF, हमले में पहली बार महिला फिदायीन का किया इस्तेमाल, चीनी प्रोजेक्ट बना निशाना
पाकिस्तान को खून के आंसू रुला रहा BLF, हमले में पहली बार महिला फिदायीन का किया इस्तेमाल, चीनी प्रोजेक्ट बना निशाना
न्यूज़
Explained: सूरज-सितारों को रहबर बनाकर, हजारों किलोमीटर का सफर कैसे तय करते प्रवासी पक्षी, आखिर भारत ही ठिकाना क्यों?
Explained: सूरज-सितारों को रहबर बनाकर, हजारों किलोमीटर का सफर कैसे तय करते प्रवासी पक्षी, आखिर भारत ही ठिकाना क्यों?
ट्रेंडिंग
ट्रेंड सेट कर देते हैं गुजराती.. बीच सड़क पर दूल्हे के सामने गजब थिरकी दुल्हन, प्यार लुटाते दिखे यूजर्स
ट्रेंड सेट कर देते हैं गुजराती.. बीच सड़क पर दूल्हे के सामने गजब थिरकी दुल्हन, प्यार लुटाते दिखे यूजर्स
शिक्षा
बिहार विधानसभा अध्यक्ष बने प्रेम कुमार, जानें कहां से और कितनी की है पढ़ाई-लिखाई
बिहार विधानसभा अध्यक्ष बने प्रेम कुमार, जानें कहां से और कितनी की है पढ़ाई-लिखाई
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Embed widget