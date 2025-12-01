एक्सप्लोरर
भारती सिंह ने जलपरी बन करवाया मैटरनिटी शूट, फोटोज हुईं वायरल
भारती सिंह अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में छाई रहती हैं. इन दिनों कॉमेडियन अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी को लेकर लाइमलाइट बटोर रही हैं.
भारती सिंह ने हाल ही में मैटरनिटी शूट करवाई है, जिसमें वो बेबी बंप फ्लॉन्ट करती हुई नजर आ रही हैं. सोशल मीडिया पर उनकी ये तस्वीरें जमकर वायरल हो रही है.
Published at : 01 Dec 2025 06:24 PM (IST)
Bharti Singh
