भारती सिंह ने जलपरी बन करवाया मैटरनिटी शूट, फोटोज हुईं वायरल

भारती सिंह अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में छाई रहती हैं. इन दिनों कॉमेडियन अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी को लेकर लाइमलाइट बटोर रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 01 Dec 2025 06:24 PM (IST)
भारती सिंह ने हाल ही में मैटरनिटी शूट करवाई है, जिसमें वो बेबी बंप फ्लॉन्ट करती हुई नजर आ रही हैं. सोशल मीडिया पर उनकी ये तस्वीरें जमकर वायरल हो रही है.

भारती सिंह के घर एक बार फिर से खुशियां आने वाली हैं, क्योंकि कॉमेडियन दूसरी बार मां बनने जा रही हैं. दूसरी बार भारती के मां बनने की खबरें जबसे सामने आई है फैंस से लेकर सेलेब्स तक उन्हें बधाई देने में लगे हुए हैं.
भारती सिंह के घर एक बार फिर से खुशियां आने वाली हैं, क्योंकि कॉमेडियन दूसरी बार मां बनने जा रही हैं. दूसरी बार भारती के मां बनने की खबरें जबसे सामने आई है फैंस से लेकर सेलेब्स तक उन्हें बधाई देने में लगे हुए हैं.
अब भारती सिंह ने इस बीच बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. दरअसल, हाल ही में कॉमेडियन ने मैटरनिटी शूट करवाया है.
अब भारती सिंह ने इस बीच बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. दरअसल, हाल ही में कॉमेडियन ने मैटरनिटी शूट करवाया है.
लेटेस्ट मैटरनिटी शूट में भारती सिंह के चेहरे पर प्रेग्नेंसी ग्लो साफ दिखाई दे रहा है. मैटरनिटी फोटोशूट में भारती एकदम जलपरी जैसी दिखाई दे रही हैं.
लेटेस्ट मैटरनिटी शूट में भारती सिंह के चेहरे पर प्रेग्नेंसी ग्लो साफ दिखाई दे रहा है. मैटरनिटी फोटोशूट में भारती एकदम जलपरी जैसी दिखाई दे रही हैं.
तस्वीरों में भारती ब्लू और व्हाइट फ्लावर ड्रेस पहन रखा है.बॉडी हगिंग ये ड्रेस मर्मेड स्टाइल बनी थी.फ्लोर टच गाउन के साथ भारती ने लॉन्ग केप लिया था.
तस्वीरों में भारती ब्लू और व्हाइट फ्लावर ड्रेस पहन रखा है.बॉडी हगिंग ये ड्रेस मर्मेड स्टाइल बनी थी.फ्लोर टच गाउन के साथ भारती ने लॉन्ग केप लिया था.
इस केप पर बड़े से व्हाइट फूल स्टिच्ड थे.भारती ने बेबी बंप पर हाथ रखकर जमकर पोज दिए. उन्होंने अपने बालों को हल्का टाई कर रखा था और मेकअप न्य़ूड था.
इस केप पर बड़े से व्हाइट फूल स्टिच्ड थे.भारती ने बेबी बंप पर हाथ रखकर जमकर पोज दिए. उन्होंने अपने बालों को हल्का टाई कर रखा था और मेकअप न्य़ूड था.
भारती सिंह ने कुछ दिनों पहले इस तस्वीर को शेयर कर फैंस को दूसरी प्रेग्नेंसी के बारे में बताया था. कॉमेडियन दोबारा मां बनने को लेकर काफी एक्साइटेड हैं.
भारती सिंह ने कुछ दिनों पहले इस तस्वीर को शेयर कर फैंस को दूसरी प्रेग्नेंसी के बारे में बताया था. कॉमेडियन दोबारा मां बनने को लेकर काफी एक्साइटेड हैं.
भारती सिंह इस बार बेबी गर्ल की मां बनना चाहती हैं. ये इच्छा वो कई बार जाहिर कर चुकी हैं. हालांकि, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कॉमेडियन बेबी गर्ल की मां बनेंगी या बेबी बॉय की.
भारती सिंह इस बार बेबी गर्ल की मां बनना चाहती हैं. ये इच्छा वो कई बार जाहिर कर चुकी हैं. हालांकि, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कॉमेडियन बेबी गर्ल की मां बनेंगी या बेबी बॉय की.
Published at : 01 Dec 2025 06:24 PM (IST)
Bharti Singh

टेलीविजन फोटो गैलरी

इंडिया
'काटने वाले अंदर बैठे हैं', संसद में कुत्ता लाने पर मचा बवाल तो क्या बोलीं कांग्रेस MP रेणुका चौधरी?
'काटने वाले अंदर बैठे हैं', संसद में कुत्ता लाने पर मचा बवाल तो क्या बोलीं कांग्रेस MP रेणुका चौधरी?
बिहार
BJP नेता रामकृपाल ने सदन में तेजस्वी यादव को लगाया गले, एक समय में रहे हैं लालू यादव के खास
BJP नेता रामकृपाल ने सदन में तेजस्वी यादव को लगाया गले, एक समय में रहे हैं लालू यादव के खास
क्रिकेट
IND vs SA 2nd ODI: दूसरे वनडे में टीम इंडिया के लिए मुसीबत बन सकते हैं 4 दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी, अकेले पलट सकते हैं मैच का रुख
दूसरे वनडे में टीम इंडिया के लिए मुसीबत बन सकते हैं 4 दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी, अकेले पलट सकते हैं मैच का रुख
इंडिया
'तकलीफ है तो डॉक्टर के पास जाइए...', संसद में धनखड़ के जिक्र पर खरगे और जेपी नड्डा के बीच जमकर बहस; Video
'तकलीफ है तो डॉक्टर के पास जाइए...', संसद में धनखड़ के जिक्र पर खरगे और नड्डा के बीच बहस; Video
Bihar News: बिहार विधानसभा में नया स्पीकर बनने की तैयारी शुरू,प्रेम कुमार ने भरा अपना नामांकन
Tobacco पर Tax बढ़ाकर सरकार करेगी कमाई | Paisa Live
मीशो लिमिटेड IPO की पूरी जानकारी | प्राइस बैंड, GMP, लॉट साइज़, फाइनेंशियल और लिस्टिंग की तारीख | Paisa Live
Silver और Copper में रिकॉर्डतोड़ बढ़ोतरी, कैसे करें कमाई ?| Paisa Live
Mukesh Chhabra Interview: जब Casting हो जाए Life का हिस्सा,और हर Artist Fit बैठे अपनी जगह

भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
