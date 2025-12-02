एक्सप्लोरर
टीवी की 'पार्वती' रियल लाइफ में हैं बहुत ग्लैमरस, 10 फोटोज में देखें खूबसूरत लुक्स
'देवों के देव महादेव' में पार्वती की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली सोनारिका भदौरिया इन दिनों अपनी प्रेग्नेंसी फेज को एंजॉय कर रही हैं. साथ ही अपनी ग्लैमरस तस्वीरें शेयर करना नहीं भूलती हैं.
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक मानी जाने वाली सोनारिका भदौरिया जल्द ही मां बनने वाली हैं. एक्ट्रेस ने 2022 में अपने लॉन्ग-टाइम बॉयफ्रेंड और बिजनेसमैन विकास पराशर के संग शादी की थी.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 02 Dec 2025 12:39 PM (IST)
