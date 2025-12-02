हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनटीवी की 'पार्वती' रियल लाइफ में हैं बहुत ग्लैमरस, 10 फोटोज में देखें खूबसूरत लुक्स

टीवी की 'पार्वती' रियल लाइफ में हैं बहुत ग्लैमरस, 10 फोटोज में देखें खूबसूरत लुक्स

'देवों के देव महादेव' में पार्वती की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली सोनारिका भदौरिया इन दिनों अपनी प्रेग्नेंसी फेज को एंजॉय कर रही हैं. साथ ही अपनी ग्लैमरस तस्वीरें शेयर करना नहीं भूलती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 02 Dec 2025 12:39 PM (IST)
'देवों के देव महादेव' में पार्वती की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली सोनारिका भदौरिया इन दिनों अपनी प्रेग्नेंसी फेज को एंजॉय कर रही हैं. साथ ही अपनी ग्लैमरस तस्वीरें शेयर करना नहीं भूलती हैं.

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक मानी जाने वाली सोनारिका भदौरिया जल्द ही मां बनने वाली हैं. एक्ट्रेस ने 2022 में अपने लॉन्ग-टाइम बॉयफ्रेंड और बिजनेसमैन विकास पराशर के संग शादी की थी.

1/10
विवेक संग शादी करने से पहले एक्ट्रेस ने कई सालों तक एक दूसरे को डेट किया था. फिर परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में कपल ने ग्रैंड वेडिंग की और सात जन्मों के बंधन में बंध गए.
विवेक संग शादी करने से पहले एक्ट्रेस ने कई सालों तक एक दूसरे को डेट किया था. फिर परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में कपल ने ग्रैंड वेडिंग की और सात जन्मों के बंधन में बंध गए.
2/10
अब सोनारिका अपनी जिंदगी के इस नए चैप्टर मदरहुड में कदम रखने की खुशी वो खुले दिल से अपने फैंस के संग बांटती हुई नजर आ रही हैं.
अब सोनारिका अपनी जिंदगी के इस नए चैप्टर मदरहुड में कदम रखने की खुशी वो खुले दिल से अपने फैंस के संग बांटती हुई नजर आ रही हैं.
3/10
रिपोर्ट के अनुसार जल्द ही सोनारिका की डिलीवरी होने वाली है. शादी के बाद से एक्ट्रेस इंडस्ट्री से दूर हैं और अब पेरेंट क्लब में शामिल होने को बेकरार हैं.
रिपोर्ट के अनुसार जल्द ही सोनारिका की डिलीवरी होने वाली है. शादी के बाद से एक्ट्रेस इंडस्ट्री से दूर हैं और अब पेरेंट क्लब में शामिल होने को बेकरार हैं.
4/10
सोनारिका अपने इंस्टाग्राम पर लगातार मैटरनिटी शूट की तस्वीरें शेयर कर प्रेंग्नेंसी की खूबसूरत जर्नी को अपने फैंस के संग शेयर करती रहती हैं.
सोनारिका अपने इंस्टाग्राम पर लगातार मैटरनिटी शूट की तस्वीरें शेयर कर प्रेंग्नेंसी की खूबसूरत जर्नी को अपने फैंस के संग शेयर करती रहती हैं.
5/10
सोनारिका टीवी की दुनिया का जाना-पहचाना नाम हैं. उन्हें देवों के देव महादेव, दास्तान-ए-मोहब्बत:सलीम -अनारकली और इश्क में मरजावां समेत कई पॉपुलर शोज में देखा जा चुका है.
सोनारिका टीवी की दुनिया का जाना-पहचाना नाम हैं. उन्हें देवों के देव महादेव, दास्तान-ए-मोहब्बत:सलीम -अनारकली और इश्क में मरजावां समेत कई पॉपुलर शोज में देखा जा चुका है.
6/10
टीवी के अलावा सोनारिका ने कुछ दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी काम किया है. एक्ट्रेस अपनी खूबसूरती, स्क्रीन प्रेजेन्स और एक्टिंग स्किल की वजह से चर्चा में रहती हैं.
टीवी के अलावा सोनारिका ने कुछ दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी काम किया है. एक्ट्रेस अपनी खूबसूरती, स्क्रीन प्रेजेन्स और एक्टिंग स्किल की वजह से चर्चा में रहती हैं.
7/10
बेशक सोनारिका शोबिज से अभी दूर हैं, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग में कोई कमी नहीं हुई है. इंस्टाग्राम पर उनके 1.8 मिलियन फॉलोवर्स हैं.
बेशक सोनारिका शोबिज से अभी दूर हैं, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग में कोई कमी नहीं हुई है. इंस्टाग्राम पर उनके 1.8 मिलियन फॉलोवर्स हैं.
8/10
सोनारिका सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं और अपनी एक से बढ़कर एक ग्लैमरस तस्वीरें शेयर कर फैंस को एंटरटेन करती रहती हैं.
सोनारिका सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं और अपनी एक से बढ़कर एक ग्लैमरस तस्वीरें शेयर कर फैंस को एंटरटेन करती रहती हैं.
9/10
सोनारिका को बेशक टीवी पर सीधी-साधी और सूट-सलवार में रहने वाली लड़की के तौर पर पेश किया गया हो. लेकिन, रियल लाइफ में हद से ज्यादा ग्लैमरस हैं.
सोनारिका को बेशक टीवी पर सीधी-साधी और सूट-सलवार में रहने वाली लड़की के तौर पर पेश किया गया हो. लेकिन, रियल लाइफ में हद से ज्यादा ग्लैमरस हैं.
10/10
सोनारिका बेशक इंडस्ट्री से दूर हैं लेकिन एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अगर अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले तो वो टीवी पर वापसी जरूर करेंगी.
सोनारिका बेशक इंडस्ट्री से दूर हैं लेकिन एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अगर अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले तो वो टीवी पर वापसी जरूर करेंगी.
Published at : 02 Dec 2025 12:39 PM (IST)
Tags :
Devon Ke Dev Mahadev Sonarika Bhadoria

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Russian President Car: बुलेटप्रूफ, ग्रेनेड-प्रूफ 598 HP वाली धांसू कार में सफर करते हैं पुतिन, जानें कितनी है इसकी कीमत
बुलेटप्रूफ, ग्रेनेड-प्रूफ 598 HP वाली धांसू कार में सफर करते हैं पुतिन, जानें कितनी है इसकी कीमत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आगरा में ISBT पर बम की खबर से हड़कंप, लावारिस बैग में दिखे तार, मौके पर पहुंची पुलिस
आगरा में ISBT पर बम की खबर से हड़कंप, लावारिस बैग में दिखे तार, मौके पर पहुंची पुलिस
इंडिया
क्या SIR पर संसद में चर्चा होगी? सरकार ने तैयार कर लिया इसके लिए प्लान, ये रही डिटेल
क्या SIR पर संसद में चर्चा होगी? सरकार ने तैयार कर लिया इसके लिए प्लान, ये रही डिटेल
क्रिकेट
इंटरनेशनल क्रिकेट की 5 महिला क्रिकेटर जिन्होंने महिला से ही रचाई शादी, लिस्ट में एक नई जोड़ी हुई शामिल
इंटरनेशनल क्रिकेट की 5 महिला क्रिकेटर जिन्होंने महिला से ही रचाई शादी, लिस्ट में एक नई जोड़ी हुई शामिल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Lawrence Vs Goldy Brar: गोल्डी बराड़ की धमकी नहीं, बचेगा लॉरेंस बिस्नोई |Aage Ka Agenda with Romana
सरकार के 'संचार साथी' एप पर सियासत तेज...Congress ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप | Namaste Bharat
Sameer Anjaan Interview: 90s Millennials से Gen Z तक कैसे एक जिज्ञासु Composer हर Era में खुद को Recreate करता रहा
UP के Balrampur में दर्दनाक हादसा, बस और ट्रक की भीषण टक्कर | Breaking | UP News
Parliament Winter Session: संसद सत्र का दूसरा दिन कैसा? हंगामेदार या फिर... | News@7 | ABP News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Russian President Car: बुलेटप्रूफ, ग्रेनेड-प्रूफ 598 HP वाली धांसू कार में सफर करते हैं पुतिन, जानें कितनी है इसकी कीमत
बुलेटप्रूफ, ग्रेनेड-प्रूफ 598 HP वाली धांसू कार में सफर करते हैं पुतिन, जानें कितनी है इसकी कीमत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आगरा में ISBT पर बम की खबर से हड़कंप, लावारिस बैग में दिखे तार, मौके पर पहुंची पुलिस
आगरा में ISBT पर बम की खबर से हड़कंप, लावारिस बैग में दिखे तार, मौके पर पहुंची पुलिस
इंडिया
क्या SIR पर संसद में चर्चा होगी? सरकार ने तैयार कर लिया इसके लिए प्लान, ये रही डिटेल
क्या SIR पर संसद में चर्चा होगी? सरकार ने तैयार कर लिया इसके लिए प्लान, ये रही डिटेल
क्रिकेट
इंटरनेशनल क्रिकेट की 5 महिला क्रिकेटर जिन्होंने महिला से ही रचाई शादी, लिस्ट में एक नई जोड़ी हुई शामिल
इंटरनेशनल क्रिकेट की 5 महिला क्रिकेटर जिन्होंने महिला से ही रचाई शादी, लिस्ट में एक नई जोड़ी हुई शामिल
बॉलीवुड
Year Ender 2025: 'सैयारा' के सामने सब फेल, टॉप 10 में लवयापा भी शामिल, ये हैं इस साल की पॉपुलर बॉलीवुड रोमांटिक मूवीज
Year Ender 2025: 'सैयारा' के सामने सब फेल, टॉप 10 में लवयापा भी शामिल, ये हैं इस साल की पॉपुलर बॉलीवुड रोमांटिक मूवीज
शिक्षा
SSC कॉन्स्टेबल जीडी के लिए शुरू हुई प्रक्रिया, 10वीं पास युवा 31 दिसंबर तक करें आवेदन; CISF और CRPF में सबसे ज्यादा मौके
SSC कॉन्स्टेबल जीडी के लिए शुरू हुई प्रक्रिया, 10वीं पास युवा 31 दिसंबर तक करें आवेदन; CISF और CRPF में सबसे ज्यादा मौके
हेल्थ
Itching On Feet Causes: पैरों में बार बार आ रही खुजली तो यह घूमने जाने का सिग्नल नहीं, इस खतरनाक बीमारी का मिलता है संकेत
पैरों में बार बार आ रही खुजली तो यह घूमने जाने का सिग्नल नहीं, इस खतरनाक बीमारी का मिलता है संकेत
यूटिलिटी
किसी कंपनी के प्रोडक्ट पर शक हो तो कहां करें शिकायत? जानें अपने काम की बात
किसी कंपनी के प्रोडक्ट पर शक हो तो कहां करें शिकायत? जानें अपने काम की बात
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget