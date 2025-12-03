हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शार्दूल ठाकुर ने बरपाया कहर, सिर्फ 7 गेंदों में झटके 4 विकेट

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शार्दूल ठाकुर ने बरपाया कहर, सिर्फ 7 गेंदों में झटके 4 विकेट

SMAT 2025: असम के खिलाफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई के कप्तान शार्दुल ठाकुर ने फिर शानदार खेल दिखाया. इस मुकाबले में कप्तान शार्दूल की शानदार गेंदबाजी के बदौलत मुंबई दमदार जीत हासिल करने में सफल रही.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 03 Dec 2025 09:17 AM (IST)
Mumbai Vs Assam In SMAT 2025: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई और असम का मुकाबला लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया. इस मुकाबले में मुंबई के कप्तान शार्दुल ठाकुर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए, पावरप्ले में ही असम की पूरी बैटिंग लाइन-अप को हिला कर रख दिया. मुंबई के 220 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी असम की टीम पहले 3 ओवर में ही बिखर गई, जिसमें सबसे बड़ा योगदान कप्तान शार्दूल रहा. उन्होंने अपने पहले ही स्पेल में सिर्फ 7 गेंदों में 4 विकेट चटकाकर, मुंबई को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया. वहीं आईपीएल 2026 से पहले शार्दूल ठाकुर का शानदार प्रदर्शन करना मुंबई इंडियंस के लिए अच्छे संकेत हैं, क्योंकि आईपीएल ऑक्शन से पहले मुंबई ने शार्दूल को लखनऊ से ट्रेड किया था.

शार्दूल ने गेंदबाजी से बरपाया कहर

असम की टीम 220 रनों की विशाल लक्ष्य को पीछा करने के लिए मैदान पर उतरी. दूसरी ओर, कप्तान शार्दूल ठाकुर ने मुंबई की गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए, अपने पहले ही ओवर में 3 विकेट चटका दिए. दूसरी पारी के पहली ही गेंद पर मुंबई के कप्तान ने असम के सलामी बल्लेबाज डेनिश दास को वापस पवेलियन भेजा, फिर ओवर की तीसरी गेंद पर अब्दुल अजीज कुरैशी का विकेट चटकाया और पांचवीं गेंद पर असम के कप्तान रियान पराग को भी अपना शिकार बनाया. जिससे असम की पारी बुरी तरह से बिखर गई. 

कप्तान शार्दूल ने पारी के तीसरे और अपने दूसर ओवर की पहली गेंद पर विकेट के साथ शुरुआत की. शार्दूल सिर्फ 7 गेंदों में 4 शिकार करने में सफल रहे. इसके बाद, तीसरे ओवर में भी उन्होंने एक बल्लेबाज को को चलता किया और सिर्फ 23 रन देकर पांच विकेट लिए. 

असम के खिलाफ मुंबई की आसन जीत

शार्दुल ठाकुर की घातक गेंदबाजी की बदौलत मुंबई ने असम को 98 रनों से हराकर आसन जीत अपने नाम किया. वहीं 221 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही असम की टीम 19.1 ओवर में महज 122 रनों पर ऑल आउट हो गई. इस दौरान मुंबई के गेंदबाज साईराज पाटिल और अथर्व अंकोलेकर ने भी 2-2 विकेट चटकाए, तो शम्स मुलानी भी 1 विकेट अपने नाम करने में कामयाब रहे.

Published at : 03 Dec 2025 09:17 AM (IST)
