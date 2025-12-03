श्रद्धा कपूर और उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड, स्क्रीन राइटर राहुल मोदी, एक बार फिर सुर्खियों में छा गए हैं दरअसल एक वायरल हो रही वीडियो में दोनों एक प्यारा मोमेंट शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में एक्ट्रेस अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड राहुल मोदी को प्यार से मोची का एक टुकड़ा खिलाते हुए दिख रही हैं. दोनों की केमिस्ट्री को फैंस बेहद पसंद कर रहे हैं.

श्रद्धा कपूर और राहुल मोदी का प्यारा मोमेंट वायरल

बता दें कि श्रद्धा कपूर और राहुल मोदी को हाल ही में मुंबई कॉफ़ी फेस्टिवल में फ़ूड स्टॉल्स पर घूमते हुए देखा गया. मोची (एक जापानी मिठाई) परोसने वाले एक कैफ़े स्टॉल पर जाते समय, दोनों ने मोची का स्वाद चखा और स्टॉल के मालिकों से बातचीत भी की. इस दौरान एक्ट्रेस अपने बॉयफ्रेंड मोदी को बड़े ही प्यार से मोची खिलाते हुए भी दिखीं.

स्टॉल के सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट किए गए वीडियो एक कैप्शन में लिखा था, “हम बहुत खुश हैं, मुंबई कॉफी फेस्टिवल में हमारी एक बहुत खास गेस्ट श्रद्धा कपूर ने हमारे मोची खाए और जब उन्हें वे बहुत पसंद आए तो हमें जो खुशी हुई, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता!! हम अभी भी इस पल को जी रहे हैं.”

View this post on Instagram A post shared by CHÉR by Chef Ruchi Parekh (@cher.india)

फैंस दे रहे रिएक्शन

वायरल वीडियो देखने के बाद कई लोगों ने श्रद्धा और राहुल मोदी की प्यारी केमिस्ट्री पर कमेंट किया है. एक ने लिखा, “वाह! आपके लिए बहुत खुश हूं”, जबकि दूसरे ने शेयर किया, “हाय श्रद्धा कितनी खूबसूरत हैं.”

श्रद्धा कपूर वर्क फ्रंट

‘स्त्री’ एक्ट्रेस अभी कई प्रोजेक्ट्स में बिज़ी हैं. उनकी अगली फिल्म ‘ईथा’ बन रही है और ये अगले साल रिलीज़ होगी. वहीं एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर कन्फर्म किया कि इसके बाद वह जिस अगली फिल्म में काम करेंगी, वह असल में कोई और नहीं बल्कि राहुल मोदी की होगी. वीडियो में, श्रद्धा ने कहा था,, "उसके बाद, मैं राहुल की फिल्म कर रही हूं. मैं बिना किसी हिचकिचाहट के फिल्म के बारे में बात कर सकती हूं."

उन्होंने यह भी बताया कि यह फिल्म हसल कल्चर और स्टार्टअप की दुनिया के बारे में है. उन्होंने बताया कि यह भूमिका उनके लिए कुछ नई और चुनौतीपूर्ण है, लेकिन वह इससे खुश हैं. बता दें कि श्रद्धा कपूर आखिरी बार 2024 की ब्लॉकबस्टर 'स्त्री 2' में बड़े पर्दे पर दिखाई दी थीं.