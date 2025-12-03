ठंडी हवा जैसे-जैसे नमी खींचती है, पैरों की मोटी त्वचा और तेजी से डिहाइड्रेट होती है. एड़ियों की स्किन वैसे भी थोड़ी कठोर होती है, इसलिए सूखते ही तुरंत फटने लगती है. खुली चप्पल पहनना, लंबे समय तक खड़े रहना, बढ़ती उम्र या मोटापा ये सब समस्या को और बढ़ा देते हैं.