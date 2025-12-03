एक्सप्लोरर
Winter Cracked Heels: सर्दियों में ही क्यों फटती हैं एड़ियां, क्या है इस दिक्कत से निपटने का तरीका?
Dry Heels Causes in Winter: सर्दियों का मौसम सिर्फ आराम करने का मौसम नहीं है. चलिए आपको बताते हैं कि सर्दियों के मौसम में एड़ियां क्यों फटती है और इससे निपटने के लिए क्या-क्या करना चाहिए.
सर्दियों में हमारी त्वचा सबसे ज्यादा देखभाल मांगती है, खासकर पैरों की. ठंड बढ़ते ही कई लोगों की एड़ियां फटने लगती हैं, क्योंकि मौसम में नमी कम हो जाती है और पैरों की त्वचा जल्दी सूख जाती है. यही सूखापन आगे चलकर दर्द भरी दरारों में बदल जाता है, जो चलने-फिरने में भी परेशानी पैदा करता है.
Published at : 03 Dec 2025 11:04 AM (IST)
हेल्थ
6 Photos
