डिजाइनर ने बताया कि तान्या के भाई ने हमें बताया था कि उनकी दीदी को साड़ियों में कढ़ाई का काम ज्यादा पसंद है. उनके फेवरेट कलर रेड और पिंक है और वो घर में भी वही पहनती हैं. लेकिन, हम चाहते हैं कि वो और भी साड़ियां पहनें.