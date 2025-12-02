हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीमनोरंजनतान्या मित्तल की साड़ियों को लेकर डिजाइनर ने कर दिया बड़ा खुलासा, सच जानकर हैरान रह जाएंगे आप

तान्या मित्तल की साड़ियों को लेकर डिजाइनर ने कर दिया बड़ा खुलासा, सच जानकर हैरान रह जाएंगे आप

सलमान खान के शो बिग बॉस 19 का फिनाले करीब आ रहा है. इस सीजन के टॉप 6 कंटेस्टेंट मेकर्स को मिल चुके हैं. इस शो की विनर बनने के लिए तान्या मंजबूत दावेदार मानी जा रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 02 Dec 2025 04:04 PM (IST)
सलमान खान के शो बिग बॉस 19 का फिनाले करीब आ रहा है. इस सीजन के टॉप 6 कंटेस्टेंट मेकर्स को मिल चुके हैं. इस शो की विनर बनने के लिए तान्या मंजबूत दावेदार मानी जा रही हैं.

तान्या मित्तल ने जबसे बिग बॉस के घर में एंट्री की है, लाइमलाइट में छाई हुई हैं. कभी वो अपनी साड़ियों की वजह से चर्चा में रहती हैं तो कभी अपनी अमीरी को लेकर सुर्खियां बटोरती हैं.

1/8
बिग बॉस के घर में तान्या मित्तल का जलवा शुरू से लेकर आजतक बरकरार नजर आ रहा है. तान्या डे वन से आजतक अच्छा खेलती हुई नजर आ रही हैं.
बिग बॉस के घर में तान्या मित्तल का जलवा शुरू से लेकर आजतक बरकरार नजर आ रहा है. तान्या डे वन से आजतक अच्छा खेलती हुई नजर आ रही हैं.
2/8
बिग बॉस के घर में एंट्री करते ही तान्या ने अपनी बातों से लोगों को हैरान कर दिया था. उन्होंने कई बड़े दावे किए जिस पर घरवालों को यकीन तक नहीं हुआ. सोशल मीडिया पर भी उन्हें फेक कहा गया.
बिग बॉस के घर में एंट्री करते ही तान्या ने अपनी बातों से लोगों को हैरान कर दिया था. उन्होंने कई बड़े दावे किए जिस पर घरवालों को यकीन तक नहीं हुआ. सोशल मीडिया पर भी उन्हें फेक कहा गया.
3/8
शो की शुरुआत में ही तान्या ने कहा था कि उनके पास 800 साड़ियां हैं. हर दिन वो तीन साड़ी पहनेंगी. ये बाकी कंटेस्टेंट्स के लिए चौंकाने वाला था. अब उनके डिजाइनर ने उनकी साड़ियों को लेकर बड़ा दावा किया है.
शो की शुरुआत में ही तान्या ने कहा था कि उनके पास 800 साड़ियां हैं. हर दिन वो तीन साड़ी पहनेंगी. ये बाकी कंटेस्टेंट्स के लिए चौंकाने वाला था. अब उनके डिजाइनर ने उनकी साड़ियों को लेकर बड़ा दावा किया है.
4/8
फिल्मीज्ञान को दिए इंटरव्यू में तान्या की डिजाइनर रिद्धिमा शर्मा ने उनकी साड़ियों को बनाने की कीमत को लेकर बड़ा खुलासा किया है.
फिल्मीज्ञान को दिए इंटरव्यू में तान्या की डिजाइनर रिद्धिमा शर्मा ने उनकी साड़ियों को बनाने की कीमत को लेकर बड़ा खुलासा किया है.
5/8
रिद्धिमा ने बताया कि तान्या की एक साड़ी को बनाने में करीब एक लाख का खर्च आता है. कुछ साड़ियां 30,000 से 60,000 के बीच भी बनती है. हालांकि, ये शुरुआती पढ़ाई होती है.
रिद्धिमा ने बताया कि तान्या की एक साड़ी को बनाने में करीब एक लाख का खर्च आता है. कुछ साड़ियां 30,000 से 60,000 के बीच भी बनती है. हालांकि, ये शुरुआती पढ़ाई होती है.
6/8
डिजाइनर ने बताया कि तान्या के भाई ने हमें बताया था कि उनकी दीदी को साड़ियों में कढ़ाई का काम ज्यादा पसंद है. उनके फेवरेट कलर रेड और पिंक है और वो घर में भी वही पहनती हैं. लेकिन, हम चाहते हैं कि वो और भी साड़ियां पहनें.
डिजाइनर ने बताया कि तान्या के भाई ने हमें बताया था कि उनकी दीदी को साड़ियों में कढ़ाई का काम ज्यादा पसंद है. उनके फेवरेट कलर रेड और पिंक है और वो घर में भी वही पहनती हैं. लेकिन, हम चाहते हैं कि वो और भी साड़ियां पहनें.
7/8
तान्या मित्तल की साड़ियों के चर्चे हर तरफ हैं. कई गेस्ट बिग बॉस के घर में आए जिन्हें तान्या की साड़ियों का कलेक्शन काफी पसंद आया.
तान्या मित्तल की साड़ियों के चर्चे हर तरफ हैं. कई गेस्ट बिग बॉस के घर में आए जिन्हें तान्या की साड़ियों का कलेक्शन काफी पसंद आया.
8/8
तान्या मित्तल अपनी साड़ियों को लेकर खूब सुर्खियां बटोरती हैं. सोशल मीडिया पर भी फैंस उनकी साड़ियों की झलक देखने के लिए आते हैं. बता दें तान्या के इंस्टाग्राम पर 4 मिलियन फॉलोवर्स हैं.
तान्या मित्तल अपनी साड़ियों को लेकर खूब सुर्खियां बटोरती हैं. सोशल मीडिया पर भी फैंस उनकी साड़ियों की झलक देखने के लिए आते हैं. बता दें तान्या के इंस्टाग्राम पर 4 मिलियन फॉलोवर्स हैं.
Published at : 02 Dec 2025 04:04 PM (IST)
Tags :
Tanya Mittal Bigg Boss19

मनोरंजन फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जिहाद पर टिप्पणी को लेकर अड़ गए महमूद मदनी, अब बोले- 'हमें मुसलमान ही रहने दो, जो कहा वो...'
जिहाद पर टिप्पणी को लेकर अड़ गए महमूद मदनी, अब बोले- 'हमें मुसलमान ही रहने दो, जो कहा वो...'
दिल्ली NCR
'सही नहीं किया ओझा जी...', अवध ओझा ने छोड़ी राजनीति तो अरविंद केजरीवाल के करीबी ने दी प्रतिक्रिया
'सही नहीं किया ओझा जी...', अवध ओझा ने छोड़ी राजनीति तो अरविंद केजरीवाल के करीबी ने दी प्रतिक्रिया
आईपीएल
रसेल-फाफ के बाद ग्लेन मैक्सवेल भी नहीं खेलेंगे IPL, ऑक्शन से पहले लिया संन्यास? अचानक फैसले से चौंकाया
रसेल-फाफ के बाद ग्लेन मैक्सवेल भी नहीं खेलेंगे IPL, ऑक्शन से पहले लिया संन्यास? अचानक फैसले से चौंकाया
इंडिया
Sanchaar Saathi App Controversy: 'अनिवार्य नहीं, डिलीट कर सकते हैं Sanchaar Saathi App', सिंधिया के बयान पर प्रियंका चतुर्वेदी ने दिया रिप्लाई- 'जनता की जीत'
'अनिवार्य नहीं, डिलीट कर सकते हैं Sanchaar Saathi App', सिंधिया के बयान पर प्रियंका चतुर्वेदी ने दिया रिप्लाई- 'जनता की जीत'
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

SIR Controversy News: लोकसभा SIR की वजह से कल तक के लिए स्थगित | Congress | BJP | ABP News
Rajya Sabha Session: संसद में गतिरोध रहेगा जारी! विपक्ष ने उठाई मांग | SIR Controversy
Single Papa दिलाएगा Heyy Babyy की याद, Netflix की सीरीज देख क्या सब पर चढ़ेगा Baby Fever?
Pakistan Protest: अदियाला जेल थोड़ी देर में जेल से बाहर आएंगे Imran Khan? | Shehbaz Sharif
Rajya Sabha Session: भरी संसद में स्पीकर से ऐसा क्या बोल गए Mallikarjun की सब दंग हो गए | SIR

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जिहाद पर टिप्पणी को लेकर अड़ गए महमूद मदनी, अब बोले- 'हमें मुसलमान ही रहने दो, जो कहा वो...'
जिहाद पर टिप्पणी को लेकर अड़ गए महमूद मदनी, अब बोले- 'हमें मुसलमान ही रहने दो, जो कहा वो...'
दिल्ली NCR
'सही नहीं किया ओझा जी...', अवध ओझा ने छोड़ी राजनीति तो अरविंद केजरीवाल के करीबी ने दी प्रतिक्रिया
'सही नहीं किया ओझा जी...', अवध ओझा ने छोड़ी राजनीति तो अरविंद केजरीवाल के करीबी ने दी प्रतिक्रिया
आईपीएल
रसेल-फाफ के बाद ग्लेन मैक्सवेल भी नहीं खेलेंगे IPL, ऑक्शन से पहले लिया संन्यास? अचानक फैसले से चौंकाया
रसेल-फाफ के बाद ग्लेन मैक्सवेल भी नहीं खेलेंगे IPL, ऑक्शन से पहले लिया संन्यास? अचानक फैसले से चौंकाया
इंडिया
Sanchaar Saathi App Controversy: 'अनिवार्य नहीं, डिलीट कर सकते हैं Sanchaar Saathi App', सिंधिया के बयान पर प्रियंका चतुर्वेदी ने दिया रिप्लाई- 'जनता की जीत'
'अनिवार्य नहीं, डिलीट कर सकते हैं Sanchaar Saathi App', सिंधिया के बयान पर प्रियंका चतुर्वेदी ने दिया रिप्लाई- 'जनता की जीत'
टेलीविजन
'जीतेंगे तो आप ही कपाड़िया जी...' अनुपमा ने अपने अनुज के लिए किया चियर, बिग बॉस विनर बनने को लेकर कहा ये
'जीतेंगे तो आप ही कपाड़िया जी...' अनुपमा ने अपने अनुज के लिए किया चियर
न्यूज़
Explained: सूरज-सितारों को रहबर बनाकर, हजारों किलोमीटर का सफर कैसे तय करते प्रवासी पक्षी, आखिर भारत ही ठिकाना क्यों?
Explained: सूरज-सितारों को रहबर बनाकर, हजारों किलोमीटर का सफर कैसे तय करते प्रवासी पक्षी, आखिर भारत ही ठिकाना क्यों?
यूटिलिटी
बिजनेस करना है तो आगरा की इन मार्केट्स में मिलता है सबसे सस्ता सामान, जमकर होगी कमाई
बिजनेस करना है तो आगरा की इन मार्केट्स में मिलता है सबसे सस्ता सामान, जमकर होगी कमाई
ट्रेंडिंग
IAS की बीवी होने के फायदे या नुकसान? आईएएस की पत्नी ने खोले होश उड़ाने वाले राज, घबरा गए यूजर्स
IAS की बीवी होने के फायदे या नुकसान? आईएएस की पत्नी ने खोले होश उड़ाने वाले राज, घबरा गए यूजर्स
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget